Желтизна ногтей может рассказать о болезни: как отличить следы лака от проблем с печенью

Ногти — не просто эстетическая деталь. Их форма, цвет и структура способны многое рассказать о состоянии организма. Поэтому любые изменения, особенно появление желтоватого оттенка, не стоит игнорировать. Иногда это всего лишь последствие использования лака, а иногда — признак дефицита питательных веществ или даже внутренних заболеваний.
Цвет ногтей зависит от прозрачности кератина и состояния тканей под ним. Когда этот баланс нарушается, появляются пятна или изменяется оттенок.
Вот основные причины, почему ногти становятся жёлтыми — от безобидных до серьёзных.
Самая распространённая причина среди женщин — частое использование насыщенных лаков (красных, бордовых, чёрных). Пигменты проникают в верхний слой ногтя, окрашивая его. Если между маникюрами не делать пауз, ногти теряют естественный блеск.
Бытовая химия, отбеливатели и чистящие средства способны повредить структуру ногтя. При частом контакте кератин окисляется, и ноготь теряет прозрачность.
Чтобы избежать этого:
Никотин и смолы из сигарет оставляют устойчивый желтоватый налёт не только на коже пальцев, но и на ногтях. Со временем они становятся ломкими, а кровоснабжение ногтевого ложа ухудшается.
Отказ от курения — единственный способ вернуть ногтям здоровый цвет. Уже через несколько месяцев новые ногти отрастают без пигментации.
Если вместе с пожелтением появляются утолщение, ломкость, расслоение или неприятный запах — это, скорее всего, грибковое поражение. Возбудители питаются кератином, разрушая ногтевую пластину.
Лечение включает:
Самолечение опасно: попытки спилить или "срезать" поражённые участки только усугубляют инфекцию.
С возрастом ногти теряют блеск и становятся чуть желтоватыми — это естественный процесс. Причина в замедлении обмена веществ и накоплении кератина.
В этом случае помогут:
Желтоватый или тусклый цвет ногтей может быть следствием дефицита цинка, железа, кальция или витамина B12.
Решение простое — сбалансированное питание:
Если питание полноценное, но ногти не восстанавливаются, стоит сдать анализ крови и проверить микроэлементы.
Реже пожелтение сигнализирует о системных нарушениях — заболеваниях печени, диабете или респираторных проблемах. В медицине существует понятие "синдром жёлтых ногтей": ногти становятся плотными, толстыми, растут медленно, а кожа вокруг — без кутикулы. Часто это сопровождается отёками или лимфедемой.
В таких случаях важно пройти обследование — от анализа крови до ультразвука внутренних органов.
|Симптом
|Возможная причина
|Что делать
|Только изменение цвета, без ломкости
|Лак, курение, химия
|Сделать перерыв, использовать базу и масло
|Желтизна и утолщение
|Онихомикоз
|Обратиться к дерматологу
|Тусклость, слоистость
|Дефицит витаминов
|Пересмотреть рацион
|Медленный рост, плотные ногти
|Синдром жёлтых ногтей
|Диагностика у врача
|Пожелтение + ломкость после 50 лет
|Старение
|Уход и увлажнение
Некоторые простые процедуры помогают вернуть ногтям естественный цвет, если пожелтение вызвано внешними факторами.
Смешайте 1 ст. л. соды с соком половины лимона, нанесите на ногти ватным диском на 3-5 минут, затем смойте. Лимон действует как натуральный осветлитель, сода — как мягкий пилинг.
Не используйте при трещинах и воспалениях.
Капните немного масла на ногти и кутикулы, вотрите массажными движениями. Делайте ежедневно перед сном — это укрепляет ногтевую пластину.
Наносите на ногти тонкий слой чистого геля 2-3 раза в неделю. Он увлажняет и восстанавливает естественный блеск.
Дерматолог подберёт анализы, исключит грибок и оценит общее состояние организма.
|Плюсы
|Минусы
|Доступны и недороги
|Эффект временный
|Поддерживают здоровье ногтей
|Не устраняют внутренние причины
|Безопасны при правильном применении
|При повреждениях противопоказаны
