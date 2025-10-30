Желтизна ногтей может рассказать о болезни: как отличить следы лака от проблем с печенью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Ногти — не просто эстетическая деталь. Их форма, цвет и структура способны многое рассказать о состоянии организма. Поэтому любые изменения, особенно появление желтоватого оттенка, не стоит игнорировать. Иногда это всего лишь последствие использования лака, а иногда — признак дефицита питательных веществ или даже внутренних заболеваний.

Ногти слоятся
Фото: https://i.pinimg.com/736x/76/aa/e7/76aae7e1ad3cda107b219edc8cc0e860.jpg
Ногти слоятся

Почему ногти желтеют

Цвет ногтей зависит от прозрачности кератина и состояния тканей под ним. Когда этот баланс нарушается, появляются пятна или изменяется оттенок.
Вот основные причины, почему ногти становятся жёлтыми — от безобидных до серьёзных.

Тёмный лак для ногтей

Самая распространённая причина среди женщин — частое использование насыщенных лаков (красных, бордовых, чёрных). Пигменты проникают в верхний слой ногтя, окрашивая его. Если между маникюрами не делать пауз, ногти теряют естественный блеск.

Контакт с химическими веществами

Бытовая химия, отбеливатели и чистящие средства способны повредить структуру ногтя. При частом контакте кератин окисляется, и ноготь теряет прозрачность.

Чтобы избежать этого:

  • надевайте перчатки при уборке;
  • после контакта с водой используйте увлажняющий крем или масло;
  • не держите руки долго в горячей воде.

Курение

Никотин и смолы из сигарет оставляют устойчивый желтоватый налёт не только на коже пальцев, но и на ногтях. Со временем они становятся ломкими, а кровоснабжение ногтевого ложа ухудшается.

Отказ от курения — единственный способ вернуть ногтям здоровый цвет. Уже через несколько месяцев новые ногти отрастают без пигментации.

Грибковая инфекция (онихомикоз)

Если вместе с пожелтением появляются утолщение, ломкость, расслоение или неприятный запах — это, скорее всего, грибковое поражение. Возбудители питаются кератином, разрушая ногтевую пластину.

Лечение включает:

  • противогрибковые лаки или мази (при лёгких формах);
  • пероральные препараты — если поражено несколько ногтей;
  • регулярную обработку и гигиену.

Самолечение опасно: попытки спилить или "срезать" поражённые участки только усугубляют инфекцию.

Естественное старение

С возрастом ногти теряют блеск и становятся чуть желтоватыми — это естественный процесс. Причина в замедлении обмена веществ и накоплении кератина.

В этом случае помогут:

  • питательные масла и кремы;
  • осветляющие базы под лак;
  • продукты с витаминами А, Е и группы B.

Недостаток витаминов и минералов

Желтоватый или тусклый цвет ногтей может быть следствием дефицита цинка, железа, кальция или витамина B12.

Решение простое — сбалансированное питание:

  • морепродукты, яйца, орехи;
  • фрукты и овощи;
  • цельнозерновые продукты.

Если питание полноценное, но ногти не восстанавливаются, стоит сдать анализ крови и проверить микроэлементы.

Болезни внутренних органов

Реже пожелтение сигнализирует о системных нарушениях — заболеваниях печени, диабете или респираторных проблемах. В медицине существует понятие "синдром жёлтых ногтей": ногти становятся плотными, толстыми, растут медленно, а кожа вокруг — без кутикулы. Часто это сопровождается отёками или лимфедемой.

В таких случаях важно пройти обследование — от анализа крови до ультразвука внутренних органов.

Как определить причину

Симптом Возможная причина Что делать
Только изменение цвета, без ломкости Лак, курение, химия Сделать перерыв, использовать базу и масло
Желтизна и утолщение Онихомикоз Обратиться к дерматологу
Тусклость, слоистость Дефицит витаминов Пересмотреть рацион
Медленный рост, плотные ногти Синдром жёлтых ногтей Диагностика у врача
Пожелтение + ломкость после 50 лет Старение Уход и увлажнение

Как предотвратить пожелтение ногтей

  • Давайте ногтям отдых: не наносите лак постоянно — 2 дня "передышки" в неделю достаточно.
  • Используйте базу под лак: это защитит ноготь от пигментов.
  • Выбирайте мягкие средства для снятия лака: избегайте ацетона и спирта.
  • Носите перчатки при уборке: даже тёплая вода с моющим средством сушит ногти.
  • Увлажняйте: масла ши, миндаля, арганы питают кутикулу.
  • Не делитесь маникюрными инструментами: это снижает риск грибковой инфекции.
  • Сбалансировано питайтесь: добавьте в рацион витамины A, E, B12 и железо.

Домашние средства для осветления ногтей

Некоторые простые процедуры помогают вернуть ногтям естественный цвет, если пожелтение вызвано внешними факторами.

Ванночка с лимоном и содой

Смешайте 1 ст. л. соды с соком половины лимона, нанесите на ногти ватным диском на 3-5 минут, затем смойте. Лимон действует как натуральный осветлитель, сода — как мягкий пилинг.

Не используйте при трещинах и воспалениях.

Масло оливы или миндаля

Капните немного масла на ногти и кутикулы, вотрите массажными движениями. Делайте ежедневно перед сном — это укрепляет ногтевую пластину.

Гель алоэ вера

Наносите на ногти тонкий слой чистого геля 2-3 раза в неделю. Он увлажняет и восстанавливает естественный блеск.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать отбеливающие химические средства.
    Последствие: пересушивание и ломкость ногтей.
    Альтернатива: натуральные кислоты — лимон, яблочный уксус, сода.
  • Ошибка: не снимать лак месяцами.
    Последствие: стойкие пигменты и истончение пластины.
    Альтернатива: давать ногтям отдых между маникюрами.
  • Ошибка: игнорировать утолщение и запах.
    Последствие: прогрессирование грибковой инфекции.
    Альтернатива: обратиться к врачу при первых изменениях.

Советы шаг за шагом

  • Снимите старый лак мягким средством.
  • Сделайте ванночку с тёплой водой и каплей масла.
  • Подпилите ногти и аккуратно отодвиньте кутикулу.
  • Нанесите питательную маску (мёд + оливковое масло).
  • После впитывания — базовое покрытие или лечебный лак.
  • Повторяйте процедуру раз в неделю.

Когда нужно обратиться к дерматологу

  • Ногти пожелтели без видимых причин.
  • Появились боль, запах, расслоение.
  • Ногти стали толстыми или деформированными.
  • Цвет изменился на жёлто-зелёный или коричневый.
  • Есть хронические болезни — диабет, проблемы с печенью, лёгкие.

Дерматолог подберёт анализы, исключит грибок и оценит общее состояние организма.

Плюсы и минусы домашних методов

Плюсы Минусы
Доступны и недороги Эффект временный
Поддерживают здоровье ногтей Не устраняют внутренние причины
Безопасны при правильном применении При повреждениях противопоказаны

Мифы и правда

  • Миф: пожелтение ногтей — это всегда грибок.
    Правда: чаще причина внешняя — лак или химия.
  • Миф: ацетон полностью безвреден.
    Правда: он сушит ногтевую пластину и делает её тусклой.
  • Миф: витамины для ногтей работают мгновенно.
    Правда: эффект заметен только через 2-3 месяца.

Три интересных факта

  • Ногти растут быстрее на доминирующей руке.
  • Полное обновление ногтя занимает около 6 месяцев.
  • Дефицит железа может проявляться не ломкостью, а именно изменением цвета ногтя.

Исторический контекст

  • В древнем Египте ногти окрашивали хной, и пожелтение считалось признаком знатности.
  • В XIX веке врачи впервые связали изменение цвета ногтей с болезнями печени.
  • Сегодня дерматологи рассматривают ногти как "зеркало здоровья" и используют их состояние для ранней диагностики заболеваний.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
