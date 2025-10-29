Тихий вирусный взрыв на Камчатке: как обычная томография обернулась заражением сотен людей

Массовое заражение пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера вирусным гепатитрм стало одним из самых громких медицинских скандалов последних лет. С 2023 по 2024 год болезнь выявили у десятков людей, проходивших компьютерную томографию. Расследование продолжается, но уже ясно: ситуация стала следствием нарушений правил стерилизации и контроля безопасности.
Первые случаи заражения вирусом гепатита B и C выявили в январе 2024 года. Тогда больных было около пятидесяти. Однако, по словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, позднее число заражённых выросло более чем втрое и достигло 167 человек.
"Массовое заражение пациентов произошло в 2023–2024 годах, пострадали больные, которым проводили компьютерную томографию с использованием контрастного вещества", — отметил губернатор Владимир Солодов.
Предварительные данные показывают, что вирус мог распространяться через многоразовые ёмкости и инструменты, применяемые при диагностике. Уголовное дело возбудили по статье о халатности с причинением тяжкого вреда здоровью.
Следственный комитет России и Роспотребнадзор проводят проверки. По требованию главы СК Александра Бастрыкина доклад о расследовании готовят лично для федерального уровня. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков уже лишился должности, а руководству онкодиспансера объявили выговор.
Некоторым пациентам, несмотря на выделенные 11 миллионов рублей на дополнительные анализы, пришлось оплачивать исследования самостоятельно. Эти факты вызвали общественный резонанс и поставили под сомнение эффективность контроля в системе здравоохранения региона.
|Регион
|Основной способ контроля стерилизации
|Применение одноразовых расходников
|Проверка Роспотребнадзора
|Камчатка
|частично ручной, устаревшее оборудование
|частично
|проводится после инцидента
|Москва
|автоматизированные системы дезинфекции
|100%
|ежегодная плановая
|Санкт-Петербург
|централизованные стерилизационные отделения
|95%
|регулярная и внеплановая
|Новосибирск
|комбинированный контроль с онлайн-отчётами
|90%
|каждые 6 месяцев
Из таблицы видно: проблема Камчатки — в отсутствии автоматизации и контроля со стороны надзорных органов.
Если бы камчатские врачи своевременно проверяли оборудование и фиксировали стерилизацию в электронных журналах, вспышку можно было бы остановить ещё на ранней стадии. Подобные практики уже внедряются в центральных регионах России и показывают эффективность.
|Тип оборудования
|Плюсы
|Минусы
|Одноразовое
|исключает риск заражения, экономит время, не требует стерилизации
|более высокая стоимость
|Многоразовое
|дешевле при большом объёме процедур
|высокий риск инфекций, необходимость стерилизации, человеческий фактор
Как определить, что заражение произошло в клинике?
Инкубационный период вирусного гепатита может длиться от нескольких недель до месяцев. Если процедура была недавно и появились характерные симптомы — стоит пройти анализ.
Куда обращаться, если вы подозреваете заражение?
В первую очередь — в Роспотребнадзор и прокуратуру. Также можно подать заявление в Следственный комитет.
Кто оплачивает лечение пострадавших?
При доказанном факте заражения по вине учреждения лечение оплачивается из бюджета региона или за счёт страховой компании по полису ОМС.
История массового заражения пациентов в камчатском онкодиспансере стала тревожным напоминанием о том, насколько хрупкой может быть система медицинской безопасности, если контроль заменяется формальностями.
Этот случай показал: человеческая халатность и устаревшие процедуры способны перечеркнуть усилия врачей и доверие пациентов. Но одновременно он стал стимулом для перемен — ужесточения санитарных требований, внедрения современных технологий и формирования новой культуры ответственности в здравоохранении. Главное, чтобы трагические уроки Камчатки не пропали зря и помогли предотвратить подобные ошибки в будущем.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.