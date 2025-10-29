Тихий вирусный взрыв на Камчатке: как обычная томография обернулась заражением сотен людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:57
Здоровье

Массовое заражение пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера вирусным гепатитрм стало одним из самых громких медицинских скандалов последних лет. С 2023 по 2024 год болезнь выявили у десятков людей, проходивших компьютерную томографию. Расследование продолжается, но уже ясно: ситуация стала следствием нарушений правил стерилизации и контроля безопасности.

Иммунитет против вирусов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет против вирусов

Как развивались события

Первые случаи заражения вирусом гепатита B и C выявили в январе 2024 года. Тогда больных было около пятидесяти. Однако, по словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, позднее число заражённых выросло более чем втрое и достигло 167 человек.

"Массовое заражение пациентов произошло в 2023–2024 годах, пострадали больные, которым проводили компьютерную томографию с использованием контрастного вещества", — отметил губернатор Владимир Солодов.

Предварительные данные показывают, что вирус мог распространяться через многоразовые ёмкости и инструменты, применяемые при диагностике. Уголовное дело возбудили по статье о халатности с причинением тяжкого вреда здоровью.

Кто виноват и что будет дальше

Следственный комитет России и Роспотребнадзор проводят проверки. По требованию главы СК Александра Бастрыкина доклад о расследовании готовят лично для федерального уровня. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков уже лишился должности, а руководству онкодиспансера объявили выговор.

Некоторым пациентам, несмотря на выделенные 11 миллионов рублей на дополнительные анализы, пришлось оплачивать исследования самостоятельно. Эти факты вызвали общественный резонанс и поставили под сомнение эффективность контроля в системе здравоохранения региона.

Сравнение: меры безопасности в онкодиспансерах разных регионов

Регион Основной способ контроля стерилизации Применение одноразовых расходников Проверка Роспотребнадзора
Камчатка частично ручной, устаревшее оборудование частично проводится после инцидента
Москва автоматизированные системы дезинфекции 100% ежегодная плановая
Санкт-Петербург централизованные стерилизационные отделения 95% регулярная и внеплановая
Новосибирск комбинированный контроль с онлайн-отчётами 90% каждые 6 месяцев

Из таблицы видно: проблема Камчатки — в отсутствии автоматизации и контроля со стороны надзорных органов.

Советы: как пациенту защитить себя

  1. При записи на процедуру уточняйте, используются ли одноразовые расходные материалы.
  2. Просите показать упаковку стерильных инструментов перед процедурой.
  3. После исследования требуйте копию заключения с указанием даты и подписи врача.
  4. Если возникают сомнения, направляйте жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора.
  5. При появлении симптомов (желтушность, слабость, потемнение мочи) сразу сдайте анализ на гепатиты B и C.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование многоразовых ёмкостей для контрастных веществ.
  • Последствие: массовое заражение пациентов вирусными гепатитами.
  • Альтернатива: переход на индивидуальные наборы с контрастом и автоматическую систему промывки.
  • Ошибка: отсутствие внутреннего контроля в медучреждении.
  • Последствие: позднее выявление инфекции, рост числа заболевших.
  • Альтернатива: ежемесячный аудит санитарного состояния с привлечением независимых экспертов.

А что если

Если бы камчатские врачи своевременно проверяли оборудование и фиксировали стерилизацию в электронных журналах, вспышку можно было бы остановить ещё на ранней стадии. Подобные практики уже внедряются в центральных регионах России и показывают эффективность.

Плюсы и минусы одноразового и многоразового оборудования

Тип оборудования Плюсы Минусы
Одноразовое исключает риск заражения, экономит время, не требует стерилизации более высокая стоимость
Многоразовое дешевле при большом объёме процедур высокий риск инфекций, необходимость стерилизации, человеческий фактор

Часто задаваемые вопросы

Как определить, что заражение произошло в клинике?
Инкубационный период вирусного гепатита может длиться от нескольких недель до месяцев. Если процедура была недавно и появились характерные симптомы — стоит пройти анализ.

Куда обращаться, если вы подозреваете заражение?
В первую очередь — в Роспотребнадзор и прокуратуру. Также можно подать заявление в Следственный комитет.

Кто оплачивает лечение пострадавших?
При доказанном факте заражения по вине учреждения лечение оплачивается из бюджета региона или за счёт страховой компании по полису ОМС.

Мифы и правда о гепатите

  • Миф: заразиться гепатитом можно только при переливании крови.
    Правда: вирус передаётся и через плохо обработанные инструменты, маникюрные принадлежности и даже бритвы.
  • Миф: болезнь проявляется сразу.
    Правда: первые симптомы могут не проявляться месяцами, поэтому диагностика важна.
  • Миф: современные контрастные вещества безопасны.
    Правда: вещество безопасно, но риск заражения связан с нарушением стерильности оборудования.

3 интересных факта

  1. Вирус гепатита C впервые выделили в 1989 году, и до этого времени его называли "ни A, ни B гепатитом".
  2. У 80% пациентов болезнь долгое время протекает без симптомов.
  3. Современные препараты прямого противовирусного действия позволяют полностью вылечиться более чем в 95% случаев.

История массового заражения пациентов в камчатском онкодиспансере стала тревожным напоминанием о том, насколько хрупкой может быть система медицинской безопасности, если контроль заменяется формальностями.

Этот случай показал: человеческая халатность и устаревшие процедуры способны перечеркнуть усилия врачей и доверие пациентов. Но одновременно он стал стимулом для перемен — ужесточения санитарных требований, внедрения современных технологий и формирования новой культуры ответственности в здравоохранении. Главное, чтобы трагические уроки Камчатки не пропали зря и помогли предотвратить подобные ошибки в будущем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
