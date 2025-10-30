Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великий побег удался: 100 тысяч юношей покинули Украину за 2 месяца
Хэллоуин по-русски: вот что можно, а что нельзя показывать в праздник
Секрет бабушки: добавляем это в воду при варке яиц и забываем о мучениях с чисткой
Бали становится ближе: российские дипломаты лоббируют больше полётов и визовые послабления
Иллюзия прозрачности: как полироль из тюбика убивает свет фар незаметно
Ракета-призрак: Европа не может сбить новое оружие РФ, официально
Фитнес для занятых: когда времени нет, но тело требует движения — 15 минут, которые всё меняют
Рейсы в никуда: Литва одним решением парализовала автобусное сообщение
Индексация пенсий стартует: рост намечен на 2026

Живой организм в банке: почему чайный гриб считают самым полезным напитком в мире

6:57
Здоровье

Чайный гриб — напиток, который переживает настоящее возрождение. Когда-то забытый домашний эликсир, он снова завоевывает популярность — на этот раз в кафе, супермаркетах и фитнес-барах. Чехи называют его "напитком богов" и уверены: всего один стакан с утра заменяет кофе, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и очищает организм. Звучит невероятно? Давайте разберёмся, почему чайный гриб действительно заслуживает место на вашем столе и как правильно его готовить.

Чайный гриб на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чайный гриб на кухне

Что такое чайный гриб

Чайный гриб, или комбуча, — это ферментированный напиток на основе чая, сахара и особой симбиотической культуры бактерий и дрожжей — SCOBY. Эта желеобразная "губка" запускает процесс брожения, превращая обычный чай в лёгкий, слегка газированный напиток с кисло-сладким вкусом.

Во время ферментации часть сахара перерабатывается в органические кислоты, пробиотики, ферменты и витамины группы B, которые оказывают благотворное воздействие на организм.

Комбуча известна человечеству более двух тысяч лет. Впервые о ней упоминается в древнем Китае как о "чае бессмертия". Сегодня напиток снова в моде — от Японии до Центральной Европы.

Почему чехи полюбили чайный гриб

Чешская кухня изобилует ферментированными продуктами: квашеная капуста, маринованные огурцы, сыр с плесенью. Комбуча стала их естественным "жидким продолжением" — не приторная, без искусственных добавок, с лёгкой кислинкой и пробиотическим эффектом.

Она не просто утоляет жажду, а:

  • заменяет кофе по утрам, давая мягкий прилив энергии;

  • улучшает пищеварение после плотного обеда;

  • освежает вечером лучше, чем сладкая газировка или пиво.

Полезные свойства чайного гриба

Эффект Как работает
Пищеварение Пробиотики улучшают микрофлору кишечника и снижают вздутие.
Детоксикация Антиоксиданты связывают и выводят токсины, поддерживая печень.
Иммунитет Молочная и уксусная кислоты стимулируют естественную защиту организма.
Энергия и настроение Кофеин и витамины группы B бодрят, уменьшают стресс.
Здоровая кожа Улучшает усвоение витаминов и баланс микробиома.

Как употреблять чайный гриб

  • Новичкам: начинайте с 200-300 мл в день, утром или в первой половине дня.

  • Опытным любителям: можно увеличить до 500 мл, но не более литра.

  • Важно: напиток содержит следовые количества алкоголя (0,2-0,5%), поэтому детям и беременным его не рекомендуют.

Где взять SCOBY

Без симбиотической культуры не получится запустить ферментацию. SCOBY можно:

  • купить в магазинах здорового питания или онлайн;

  • получить от друзей, которые уже выращивают чайный гриб — "гриб" размножается слоями;

  • вырастить самостоятельно из готовой комбучи (при длительном хранении на поверхности образуется новая плёнка).

3 простых рецепта домашней комбучи

1. Классический чайный гриб

Ингредиенты:

  • 1 л воды

  • 2 пакетика чёрного чая

  • 70-80 г сахара

  • 1 SCOBY

  • 100 мл готового напитка в качестве закваски

Приготовление:

  1. Заварите чай, растворите сахар и остудите.

  2. Добавьте SCOBY и закваску.

  3. Накройте тканью и оставьте при комнатной температуре на 7-10 дней.

  4. Процедите и разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике.

2. Имбирно-лимонный чайный гриб

Ингредиенты:

  • 1 л готовой комбучи

  • 2 см свежего имбиря

  • сок 1/2 лимона

  • немного мёда

Как готовить:
Смешайте все ингредиенты в бутылке, оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре. После охлаждения получите бодрящий напиток с мягким острым вкусом.

3. Летняя комбуча с клубникой и мятой

Ингредиенты:

  • 1 л готового чайного гриба

  • горсть нарезанной клубники

  • несколько листиков мяты

  • немного лимонного сока

Как готовить:
Смешайте компоненты, закройте и оставьте на 2 дня. Подавайте холодным со льдом — отличный летний вариант без сахара.

Плюсы и минусы чайного гриба

Плюсы Минусы
Улучшает пищеварение и иммунитет Может содержать следы алкоголя
Заряжает энергией без скачков сахара Избыточное потребление вызывает изжогу
Поддерживает микрофлору кишечника Требует гигиеничного приготовления
Богат антиоксидантами Не рекомендуется детям и беременным

Мифы и правда о чайном грибе

Миф: чайный гриб — это гриб.
Правда: это колония бактерий и дрожжей, а не гриб в прямом смысле.

Миф: чем дольше настаивается, тем полезнее.
Правда: слишком длительное брожение делает напиток чрезмерно кислым и раздражающим желудок.

Миф: можно пить сколько угодно.
Правда: умеренность важна — достаточно 200-500 мл в день.

Миф: чайный гриб лечит болезни.
Правда: он поддерживает здоровье, но не является лекарством.

Интересные факты

  1. Комбучу называют "живым напитком" — в ней продолжают действовать активные бактерии.

  2. Во времена самураев её пили перед боем для концентрации и силы.

  3. SCOBY может прожить годы и постоянно "рождает" новые слои.

  4. Комбуча естественным образом газируется — без добавления углекислоты.

  5. В Чехии напиток официально включён в список популярных ферментированных продуктов.

FAQ

Можно ли пить чайный гриб натощак?
Да, особенно утром — он мягко запускает пищеварение.

Сколько хранится напиток?
В холодильнике — до 2 недель.

Можно ли приготовить без сахара?
Нет, дрожжи используют сахар для ферментации, но в готовом напитке его почти не остаётся.

Чем отличается зелёный чай от чёрного в рецепте?
Зелёный даёт более мягкий вкус, чёрный — насыщенный и бодрящий.

Что делать, если гриб покрылся плесенью?
Выбросить и начать заново — это признак неправильных условий ферментации.

Чайный гриб — пример того, как природа объединяет простоту и силу. Он бодрит, очищает, улучшает настроение и возвращает естественную энергию. Один стакан в день способен заменить кофе и стать вашим утренним ритуалом здоровья.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Новости спорта
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Пентагон получил приказ: ядерные испытания потрясут весь мир
Трамп открыл энергетический клапан: смерть энергосистемы Кореи
Подводный козырь Трампа: милитаризм Южной Кореи дошел до флота
Когда проблема не в гормонах, а в привычках: ошибки ухода, провоцирующие высыпания
Грабители Аполлона: следующей жертвой преступников был Лувр
Работал за идею: террорист общался с кураторами из СБУ и подорвал офицера ВС РФ
Бразильская классика в РПЛ: почему Локомотив делает ставку на атаку, забывая об обороне
Пять ударов за сутки: украинские военные атакуют мирные города ДНР
Прощай, бессонница: золотой напиток с тыквой — рецепт, который поможет расслабиться и заснуть
Перепады напряжения и тьма: Киев накрыла энергетическая катастрофа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.