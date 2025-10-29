Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду
Главные долгожители планеты: кто пережил пирамиды, Колумба и все войны человечества
Небесный аромат — земной подвох: как одно прикосновение меняет вкус, пользу и настроение
Работа и материнство: почему Регина Тодоренко опасается потерять востребованность на ТВ
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей
Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья
Без лака и плойки — объем держится: простые трюки, работающие даже на самых тонких волосах

Сердце просит специй: семь природных союзников, которые стабилизируют давление

5:47
Здоровье

Гипертония — одно из самых распространённых заболеваний XXI века, и миллионы людей ежедневно борются с её последствиями. Диета и образ жизни играют ключевую роль в контроле давления, но природа предлагает дополнительные помощники — травы и специи, способные мягко поддерживать сердечно-сосудистую систему. Они не заменяют медикаменты, но могут стать полезным элементом профилактики.

Травы и специи при гипертонии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Травы и специи при гипертонии

7 трав и специй, которые помогают при высоком давлении

1. Базилик

Эта ароматная трава — не только украшение блюд, но и природный регулятор давления. В её составе содержится эвгенол — мощный антиоксидант, который расширяет сосуды и улучшает кровоток. Эвгенол действует как естественный блокатор кальциевых каналов, снижая сопротивление стенок сосудов. Регулярное добавление свежего базилика в салаты и соусы помогает поддерживать давление в норме.

2. Петрушка

Петрушка богата витамином С и каротиноидами, которые благотворно влияют на сосуды. Эти вещества помогают снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и укрепляют капилляры. Кроме того, петрушка обладает мочегонным действием, что способствует уменьшению объёма жидкости в организме и снижению давления.

3. Корица

Корица — одна из самых изученных специй в контексте гипертонии. Она повышает чувствительность к инсулину, регулирует уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ. Эти эффекты помогают уменьшить нагрузку на сосуды и стабилизировать давление. Ученые отмечают, что регулярное употребление 1-2 граммов корицы в день может умеренно снизить показатели у людей с лёгкой гипертонией.

4. Кардамон

Кардамон содержит антиоксиданты и эфирные масла, которые расширяют сосуды и снижают частоту сердечных сокращений. В одном из клинических исследований регулярный приём кардамона на протяжении 12 недель привёл к заметному снижению давления у добровольцев с гипертонией. Его можно добавлять в чай, кофе или десерты.

5. Куркума

Главное действующее вещество куркумы — куркумин, который обладает выраженным противовоспалительным эффектом. Он улучшает эластичность сосудов, уменьшает образование холестериновых бляшек и поддерживает работу сердца. Куркума эффективнее усваивается с чёрным перцем и жирной пищей.

6. Имбирь

Имбирь помогает улучшать кровообращение, расширяет сосуды и снижает уровень сахара. Благодаря содержанию гингерола и зингерона он действует как мягкий сосудорасширяющий и противовоспалительный агент. Имбирный чай с лимоном — одно из лучших натуральных средств для нормализации давления и укрепления иммунитета.

7. Чеснок

Чеснок — классическое средство для сердца. Его активное соединение аллицин способствует расширению сосудов и снижению уровня холестерина. При регулярном употреблении чеснок помогает уменьшить риск образования тромбов и атеросклеротических бляшек. Исследования показывают, что 600-900 мг чесночного экстракта в день способны снизить верхнее давление на 7-9 мм рт. ст.

Как правильно использовать травы и специи

  • Добавляйте их в свежем виде в салаты, супы, напитки и горячие блюда.

  • Не превышайте разумное количество — даже природные средства могут вызвать побочные реакции.

  • Не отменяйте назначенные врачом препараты. Фитотерапия — дополнение, а не альтернатива лечению.

  • Приём специй и трав желательно обсудить с врачом, особенно если вы принимаете лекарства для разжижения крови или от гипертонии.

Плюсы и минусы фитоподдержки при гипертонии

Плюсы Минусы
Натуральное происхождение и мягкое действие Эффект проявляется не сразу
Богаты антиоксидантами и витаминами Возможны аллергические реакции
Поддерживают сосуды и работу сердца Не заменяют медикаментозное лечение
Улучшают обмен веществ и кровообращение Требуется регулярность и умеренность

Мифы и правда

Миф: травы безопасны для всех.
Правда: некоторые (например, женьшень, солодка) могут повышать давление.

Миф: чеснок и имбирь можно есть без ограничений.
Правда: при гастрите и язве их лучше употреблять с осторожностью.

Миф: специи заменяют лекарства.
Правда: они усиливают эффект терапии, но не могут её заменить.

FAQ

Можно ли использовать специи при приёме таблеток от давления?
Да, но только после консультации с врачом, чтобы избежать взаимодействия с препаратами.

Что выбрать — свежие или сушёные травы?
Свежие эффективнее, но сушёные сохраняют часть полезных свойств.

Как быстро проявляется эффект?
Первые результаты обычно заметны через 2-3 недели регулярного употребления.

Травы и специи не заменяют медицинского лечения, но помогают организму мягко регулировать давление и защищать сосуды. Базилик, петрушка, корица, кардамон, куркума, имбирь и чеснок — это не просто ароматные добавки, а настоящие союзники в профилактике гипертонии. Главное — умеренность, регулярность и согласование с врачом.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей
Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья
Без лака и плойки — объем держится: простые трюки, работающие даже на самых тонких волосах
Ставрополье в ценовом вихре: почему куриные яйца стали золотыми
Дженнифер Лоуренс идёт в режиссёры: что скрывает её комедийный дебют
Мнимый символ здоровья: новое исследование связало курицу с воспалением и риском рака кишечника
Официально: Михаил Шуфутинский объявил о браке с молодой танцовщицей
Морской дьявол с крыльями ангела: самое загадочное создание океана наконец разгадано
Меньше возни, больше урожая: вот как одноростковая свёкла перевернула грядки
Мороз бьёт по стеклу, а вы всё ещё экономите на дворниках? Вот чем это заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.