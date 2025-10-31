Чистая квартира тоже может пахнуть плохо: что упускают даже аккуратные хозяева

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Неприятный запах в квартире способен испортить настроение даже в идеально чистом доме. Иногда он появляется внезапно и не уходит, несмотря на уборку и ароматизаторы. Как рассказал коммунальщик Дмитрий Чуркин, источники зловония нередко скрыты — и не всегда находятся там, где мы их ожидаем.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

"Зловоние чаще всего появляется из-за засорившихся труб или неисправного гидрозатвора в сифоне под раковиной", — пояснил Чуркин.

Основные скрытые источники запаха

Большинство неприятных ароматов в доме связано с системой водоотведения и вентиляцией. Если запах усиливается из кухни или ванной, стоит проверить сантехнику — чаще всего проблема именно там.

1. Засорённые трубы и неисправный сифон

Сифон — это изогнутая часть трубы под раковиной, в которой всегда должна оставаться вода. Она служит барьером между канализацией и помещением. Если вода испарилась или труба забилась, неприятный запах проникает в квартиру.
Что делать: промойте слив кипятком с содой и уксусом или специальным средством, при необходимости замените старый сифон.

2. Фановая труба

Фановая труба выводит запахи канализации на крышу. Когда она засоряется, воздух начинает искать выход внутри дома.
Как заметить проблему: зловоние усиливается после слива воды в унитазе или стиральной машине.
Решение: вызвать специалистов для прочистки — обычно коммунальные службы делают это раз в год.

3. Прогнившие трубы

Если канализационные трубы старые, в них могут появиться микротрещины. Через них в помещение просачиваются запахи и влага.
Как устранить: заменить участок трубы, иначе запах будет возвращаться.

4. Вентиляция

Иногда причина — вовсе не канализация, а вентиляционная шахта. В ней может застрять мелкое животное — мышь или птица.
Совет: при устойчивом запахе из решётки вентиляции вызовите управляющую компанию для проверки.

Таблица "Частые источники запаха в доме"

Источник Признаки Решение
Засор в сифоне Запах из раковины Прочистить или заменить сифон
Фановая труба Канализационный запах после слива воды Прочистка специалистами
Стиральная машина Запах плесени, влажности Очистка фильтра и барабана
Кондиционер Тухлый, затхлый запах Чистка фильтров и дезинфекция
Вентиляция Постоянное зловоние из решётки Проверка и очистка шахты
Перегревающиеся провода Запах жжёной пластмассы Срочная проверка электрики

Запах из бытовой техники

Стиральная машина часто становится источником неприятного запаха из-за скопившейся плесени и грязи. Особенно если слив подключён напрямую к канализации.
Как избежать:

  • регулярно очищайте фильтр и манжету барабана;

  • запускайте холостую стирку при 90 °C раз в месяц;

  • убедитесь, что слив соединён через сифон.

Кондиционер — ещё один "скрытый преступник". Внутри сплит-системы накапливается влага и пыль, создавая среду для бактерий. Чтобы избежать неприятного запаха, чистите фильтры и радиатор каждые три месяца, а при сильном загрязнении вызывайте мастера.

Советы шаг за шагом: как убрать запах без химии

  1. Проветрите квартиру. Свежий воздух быстро нейтрализует бытовые запахи.

  2. Очистите сантехнику. Промойте сливы кипятком и добавьте немного соды.

  3. Проверяйте вентиляцию. Приложите бумажный лист к решётке — если он не притягивается, тяга ослабла.

  4. Уберите мусор и продукты. Просроченные овощи и фрукты часто источают запах.

  5. Протрите поверхности уксусом или лимонным соком. Эти средства устраняют бактерии и нейтрализуют запахи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать только освежители воздуха.
→ Последствие: запах маскируется, но не исчезает.
→ Альтернатива: устранить источник.
• Ошибка: заливать химические средства в трубы без прочистки.
→ Последствие: повреждение пластика и уплотнителей.
→ Альтернатива: механическая очистка или вызов сантехника.
• Ошибка: подключать бытовую технику без сифона.
→ Последствие: проникновение канализационных запахов.
→ Альтернатива: установка герметичного соединения.

А что если запах не уходит

Если все видимые источники устранены, но запах остаётся, возможно, он впитался в ткани и мебель. В этом случае клининговые службы применяют технологию сухого тумана или озонирование. Эти методы уничтожают молекулы запаха на молекулярном уровне и дезинфицируют помещение.

Плюсы и минусы профессиональной очистки

Метод Плюсы Минусы
Сухой туман Устраняет запахи глубоко в тканях Стоимость выше обычной уборки
Озонирование Убивает бактерии и плесень Требует временного отсутствия людей
Проветривание и стирка текстиля Безопасно и дешево Не помогает при старых запахах

FAQ

Почему запах усиливается после ремонта?
Из-за пересыхания гидрозатворов и пыли в вентиляции. После ремонта стоит залить воду в сливы и очистить фильтры.

Как часто чистить кондиционер?
Минимум раз в три месяца, особенно летом.

Может ли запах идти от электропроводки?
Да, перегревающиеся провода выделяют специфический запах — это сигнал к срочной проверке электрики.

Мифы и правда

Миф: неприятный запах — всегда признак грязи.
Правда: часто он связан с инженерными системами, а не с чистотой.
Миф: бытовые ароматизаторы решают проблему.
Правда: они лишь маскируют запах.
Миф: если трубы не текут, значит, они исправны.
Правда: микротрещины могут пропускать воздух и запахи.

3 интересных факта

  1. В старых домах запах из канализации чаще связан не с трубами, а с высохшими гидрозатворами.

  2. Кондиционер без обслуживания за месяц накапливает до 1,5 млн бактерий.

  3. Озонирование не только устраняет запахи, но и уничтожает вирусы и грибок.

Исторический контекст

В советских домах профилактическая чистка вентиляции и фановых труб проводилась строго по графику — раз в год. Сегодня большинство управляющих компаний делает это реже, что объясняет, почему запахи стали частой жалобой жильцов. Современные технологии, такие как фильтры угольной очистки и герметичные сифоны, позволяют решать проблему быстрее и безопаснее.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
