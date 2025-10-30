Вирус разрушает не только лёгкие: грипп повышает риск сердечных осложнений

С наступлением холодного сезона и ростом числа случаев гриппа врачи снова напоминают о необходимости вакцинации. Особенно важно это для людей с заболеваниями сердца и сосудов. По словам заместителя генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени Чазова, члена-корреспондента РАН, профессора Наны Погосовой, респираторные инфекции могут представлять для них серьёзную опасность.
"Грипп может ухудшать регуляцию артериального давления, усугубляя течение сердечно-сосудистого заболевания", — пояснила Погосова.
Грипп и другие вирусные инфекции вызывают системное воспаление, которое затрагивает не только дыхательную систему, но и сосуды. В ответ на вирусную атаку организм вырабатывает большое количество цитокинов — белков, регулирующих иммунную реакцию. При избыточной активности они повреждают стенки сосудов и провоцируют образование атеросклеротических бляшек.
Такое воспаление может стать пусковым механизмом для инфаркта миокарда, инсульта или аритмии. У людей с уже существующими проблемами сердца риск осложнений возрастает в несколько раз.
Повышает давление. Вирус нарушает регуляцию сосудистого тонуса, что приводит к скачкам артериального давления.
Увеличивает нагрузку на сердце. Организм борется с инфекцией, повышается температура и частота сердечных сокращений.
Вызывает воспаление сосудов. Это ускоряет развитие атеросклероза.
Провоцирует миокардит. Вирус может проникать в сердечную мышцу, вызывая её воспаление.
Нарушает ритм. Перегрузка и воспаление нередко приводят к перебоям в работе сердца.
|Осложнение
|Механизм развития
|Возможные последствия
|Повышение давления
|Вирусное воспаление сосудов
|Гипертонический криз
|Миокардит
|Попадание вируса в ткани сердца
|Сердечная недостаточность
|Нарушение ритма
|Нарушение электропроводимости
|Аритмия, тахикардия
|Тромбообразование
|Повреждение сосудов
|Инфаркт, инсульт
По словам Погосовой, ежегодная вакцинация против гриппа остаётся наиболее эффективной мерой профилактики. Она снижает риск заражения и значительно уменьшает вероятность тяжёлого течения болезни. Особенно это важно для пациентов старшего возраста и тех, кто уже перенёс инфаркт или страдает хронической сердечной недостаточностью.
Иммунизация не только защищает от гриппа, но и снижает вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что организм не подвергается сильному воспалительному стрессу, который обычно сопровождает вирусные инфекции.
Сделайте прививку от гриппа до начала эпидемического сезона. Оптимально — в октябре или ноябре.
Следите за давлением. При гриппе важно контролировать показатели артериального давления, чтобы вовремя скорректировать лечение.
Пейте достаточно жидкости. Это помогает снизить вязкость крови и облегчает работу сердца.
Не переносите болезнь "на ногах". Лёжа в постели, вы снижаете риск осложнений.
После болезни обследуйтесь. Если появились одышка или перебои в сердце, обратитесь к кардиологу.
• Ошибка: считать, что грипп — безобидная простуда.
→ Последствие: недооценка рисков, позднее обращение за помощью.
→ Альтернатива: при первых симптомах консультироваться с врачом.
• Ошибка: отказываться от прививки.
→ Последствие: высокий риск осложнений.
→ Альтернатива: ежегодная вакцинация в поликлинике или у терапевта.
• Ошибка: резко прекращать приём сердечных препаратов во время болезни.
→ Последствие: обострение гипертонии или аритмии.
→ Альтернатива: корректировать лечение только под контролем врача.
Если инфекция всё же настигла, важно не паниковать, а обеспечить организму покой и поддержку. При повышенной температуре сердечникам нужно избегать перегрева, принимать назначенные кардиопрепараты и не использовать сосудосуживающие капли без консультации врача. Они могут повышать давление и усиливать нагрузку на сердце.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Вакцина от гриппа
|Снижает риск инфаркта и инсульта
|Возможна лёгкая слабость после прививки
|Иммунная защита
|Формируется за 2-3 недели
|Требуется ежегодное обновление
|Совместимость
|Совместима с другими вакцинами
|Не защищает от всех вирусов ОРВИ
Можно ли вакцинироваться людям с гипертонией?
Да, хронические заболевания не являются противопоказанием. Важно, чтобы давление было стабилизировано.
Повышает ли прививка нагрузку на сердце?
Нет, наоборот — она снижает риск перегрузок, связанных с воспалением.
Когда нельзя делать прививку?
Во время острого заболевания с температурой, но после выздоровления вакцинацию можно провести сразу.
• Миф: грипп не опасен для сердца.
Правда: вирус может спровоцировать инфаркт и миокардит.
• Миф: вакцинация вызывает осложнения.
Правда: современные вакцины безопасны и хорошо переносятся.
• Миф: сердечникам нельзя прививаться.
Правда: наоборот, именно им вакцина особенно необходима.
По данным ВОЗ, риск сердечного приступа в течение недели после гриппа увеличивается почти в шесть раз.
Вакцинация снижает вероятность госпитализации сердечников из-за осложнений на 40%.
Люди с сердечными заболеваниями чаще переносят грипп тяжелее, чем здоровые, даже при лёгких симптомах.
Таким образом, как подчеркнула Нана Погосова, для людей с болезнями сердца грипп — это не просто сезонное заболевание, а потенциальный триггер опасных осложнений. Лучшей защитой остаются профилактика, вакцинация и внимательное отношение к своему здоровью.
