Вирус разрушает не только лёгкие: грипп повышает риск сердечных осложнений

С наступлением холодного сезона и ростом числа случаев гриппа врачи снова напоминают о необходимости вакцинации. Особенно важно это для людей с заболеваниями сердца и сосудов. По словам заместителя генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени Чазова, члена-корреспондента РАН, профессора Наны Погосовой, респираторные инфекции могут представлять для них серьёзную опасность.

"Грипп может ухудшать регуляцию артериального давления, усугубляя течение сердечно-сосудистого заболевания", — пояснила Погосова.

Почему вирусы опасны для сердца

Грипп и другие вирусные инфекции вызывают системное воспаление, которое затрагивает не только дыхательную систему, но и сосуды. В ответ на вирусную атаку организм вырабатывает большое количество цитокинов — белков, регулирующих иммунную реакцию. При избыточной активности они повреждают стенки сосудов и провоцируют образование атеросклеротических бляшек.

Такое воспаление может стать пусковым механизмом для инфаркта миокарда, инсульта или аритмии. У людей с уже существующими проблемами сердца риск осложнений возрастает в несколько раз.

Как грипп влияет на сердечно-сосудистую систему

Повышает давление. Вирус нарушает регуляцию сосудистого тонуса, что приводит к скачкам артериального давления. Увеличивает нагрузку на сердце. Организм борется с инфекцией, повышается температура и частота сердечных сокращений. Вызывает воспаление сосудов. Это ускоряет развитие атеросклероза. Провоцирует миокардит. Вирус может проникать в сердечную мышцу, вызывая её воспаление. Нарушает ритм. Перегрузка и воспаление нередко приводят к перебоям в работе сердца.

Как грипп воздействует на организм сердечников

Осложнение Механизм развития Возможные последствия Повышение давления Вирусное воспаление сосудов Гипертонический криз Миокардит Попадание вируса в ткани сердца Сердечная недостаточность Нарушение ритма Нарушение электропроводимости Аритмия, тахикардия Тромбообразование Повреждение сосудов Инфаркт, инсульт

Почему вакцинация необходима

По словам Погосовой, ежегодная вакцинация против гриппа остаётся наиболее эффективной мерой профилактики. Она снижает риск заражения и значительно уменьшает вероятность тяжёлого течения болезни. Особенно это важно для пациентов старшего возраста и тех, кто уже перенёс инфаркт или страдает хронической сердечной недостаточностью.

Иммунизация не только защищает от гриппа, но и снижает вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что организм не подвергается сильному воспалительному стрессу, который обычно сопровождает вирусные инфекции.

Советы шаг за шагом

Сделайте прививку от гриппа до начала эпидемического сезона. Оптимально — в октябре или ноябре. Следите за давлением. При гриппе важно контролировать показатели артериального давления, чтобы вовремя скорректировать лечение. Пейте достаточно жидкости. Это помогает снизить вязкость крови и облегчает работу сердца. Не переносите болезнь "на ногах". Лёжа в постели, вы снижаете риск осложнений. После болезни обследуйтесь. Если появились одышка или перебои в сердце, обратитесь к кардиологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что грипп — безобидная простуда.

→ Последствие: недооценка рисков, позднее обращение за помощью.

→ Альтернатива: при первых симптомах консультироваться с врачом.

• Ошибка: отказываться от прививки.

→ Последствие: высокий риск осложнений.

→ Альтернатива: ежегодная вакцинация в поликлинике или у терапевта.

• Ошибка: резко прекращать приём сердечных препаратов во время болезни.

→ Последствие: обострение гипертонии или аритмии.

→ Альтернатива: корректировать лечение только под контролем врача.

А что если человек уже болеет гриппом

Если инфекция всё же настигла, важно не паниковать, а обеспечить организму покой и поддержку. При повышенной температуре сердечникам нужно избегать перегрева, принимать назначенные кардиопрепараты и не использовать сосудосуживающие капли без консультации врача. Они могут повышать давление и усиливать нагрузку на сердце.

Таблица "Плюсы и минусы вакцинации"

Аспект Плюсы Минусы Вакцина от гриппа Снижает риск инфаркта и инсульта Возможна лёгкая слабость после прививки Иммунная защита Формируется за 2-3 недели Требуется ежегодное обновление Совместимость Совместима с другими вакцинами Не защищает от всех вирусов ОРВИ

FAQ

Можно ли вакцинироваться людям с гипертонией?

Да, хронические заболевания не являются противопоказанием. Важно, чтобы давление было стабилизировано.

Повышает ли прививка нагрузку на сердце?

Нет, наоборот — она снижает риск перегрузок, связанных с воспалением.

Когда нельзя делать прививку?

Во время острого заболевания с температурой, но после выздоровления вакцинацию можно провести сразу.

Мифы и правда

• Миф: грипп не опасен для сердца.

Правда: вирус может спровоцировать инфаркт и миокардит.

• Миф: вакцинация вызывает осложнения.

Правда: современные вакцины безопасны и хорошо переносятся.

• Миф: сердечникам нельзя прививаться.

Правда: наоборот, именно им вакцина особенно необходима.

3 интересных факта

По данным ВОЗ, риск сердечного приступа в течение недели после гриппа увеличивается почти в шесть раз. Вакцинация снижает вероятность госпитализации сердечников из-за осложнений на 40%. Люди с сердечными заболеваниями чаще переносят грипп тяжелее, чем здоровые, даже при лёгких симптомах.

Таким образом, как подчеркнула Нана Погосова, для людей с болезнями сердца грипп — это не просто сезонное заболевание, а потенциальный триггер опасных осложнений. Лучшей защитой остаются профилактика, вакцинация и внимательное отношение к своему здоровью.