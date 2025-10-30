Яркий символ осени стал витаминной бомбой: как правильно готовить тыкву, чтобы не потерять пользу

Осень — время ярких овощей, согревающих блюд и ароматных приправ. И, пожалуй, главный символ этого сезона — тыква. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Феофанова рассказала, в каком виде тыква сохраняет максимум пользы и как выбрать идеальный плод.
"Польза и применение тыквы во многом зависят от её сорта", — пояснила Феофанова.
Тыква — настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней содержатся витамины А, Е, С, группы В, железо, калий, магний и клетчатка. Эти вещества поддерживают иммунитет, укрепляют сердце, улучшают обмен веществ и состояние кожи. Особенно ценен бета-каротин - природный антиоксидант, придающий мякоти ярко-оранжевый цвет и защищающий клетки от старения.
Кроме того, тыква низкокалорийна — всего около 25 ккал на 100 граммов, поэтому её можно смело включать в рацион тем, кто следит за фигурой.
По словам Феофановой, полезные свойства зависят от сорта и способа приготовления.
|Сорт тыквы
|Особенности
|Лучше всего подходит для
|Крупноплодная
|Сочная и мягкая, с нежной мякотью
|Супы-пюре, каши, гарниры
|Мускатная
|Сладковатая, с ореховыми нотками
|Выпечка, десерты, смузи
|Твердокорая
|Более плотная, не сладкая
|Запеканки, салаты, блюда с сыром
Крупноплодная тыква идеально подходит для варки и тушения, а мускатная — для десертов и запеканок. Твердокорая — универсальна, её можно сочетать с пряностями, мясом и даже с сырами с насыщенным вкусом, например, горгонзолой или пармезаном.
Осмотрите кожуру. Она должна быть целой, без трещин и мягких участков.
Проверьте хвостик. Сухой и твёрдый хвост — признак зрелости.
Постучите по поверхности. Глухой, но звонкий звук означает, что тыква спелая.
Выбирайте средние плоды. Слишком большие хранятся хуже и часто водянистые.
Разрезанную тыкву лучше использовать в течение 3-5 дней, так как после нарезки она быстро теряет влагу и витамины.
Самый ценный вариант — запечённая тыква. При запекании сохраняется большая часть каротиноидов и клетчатки, а вкус становится насыщенным. Её можно использовать как гарнир, добавлять в каши, салаты или пюре.
Варка и тушение тоже полезны, но при длительной термической обработке часть витаминов теряется. Зато такие блюда легче усваиваются, что важно для людей с чувствительным желудком.
А вот жарка — не лучший выбор: масло повышает калорийность и разрушает витамин А.
Нарежьте тыкву кубиками, сбрызните оливковым маслом и запеките при 180 °C 25-30 минут.
Для супа-пюре добавьте морковь, немного сливок и специи — мускатный орех, имбирь или куркуму.
Для сладких блюд сочетайте тыкву с яблоками, мёдом и корицей.
Для сытного обеда приготовьте запеканку с тыквой и сыром.
Не выбрасывайте семечки — они богаты цинком и полезными жирами.
• Ошибка: покупать слишком большую тыкву.
→ Последствие: не успевает использоваться, теряет вкус.
→ Альтернатива: брать средние по размеру плоды.
• Ошибка: жарить тыкву на сильном огне.
→ Последствие: теряются витамины.
→ Альтернатива: запекать или тушить.
• Ошибка: хранить разрезанную тыкву при комнатной температуре.
→ Последствие: плесень и потеря влаги.
→ Альтернатива: держать в холодильнике в пищевой плёнке.
Некоторые сорта, например мускатная, вполне пригодны для употребления в сыром виде. Из неё можно делать салаты с яблоками, морковью и лимонным соком. Такая тыква сохраняет максимум витаминов, но подходит не всем — людям с проблемами ЖКТ лучше выбирать термически обработанную.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Запекание
|Сохраняет вкус и витамины
|Требует времени
|Тушение
|Подходит для супов и каш
|Потеря части витаминов
|Варка
|Легко усваивается
|Менее ароматная
|Жарка
|Хрустящая корочка
|Калорийность ↑, витамины ↓
|Сырой вариант
|Максимум питательных веществ
|Может раздражать желудок
Какая тыква самая сладкая?
Мускатная — у неё плотная, ароматная и насыщенно-оранжевая мякоть.
Можно ли есть тыкву каждый день?
Да, она легко усваивается и подходит для регулярного употребления. Главное — не злоупотреблять при диабете.
Как хранить целую тыкву?
В прохладном, сухом месте при температуре около +10 °C, не на солнце.
• Миф: тыква — только для каш и пюре.
Правда: она универсальна, подходит для десертов, закусок и гарниров.
• Миф: при запекании пропадает витамин А.
Правда: наоборот, каротин становится легче усваиваемым.
• Миф: сырая тыква вредна.
Правда: в умеренных количествах она безопасна и полезна.
В 100 граммах тыквы содержится больше калия, чем в банане.
Семечки тыквы издавна использовались как натуральное средство против паразитов.
В Древней Руси из тыквы делали сосуды для хранения воды и зёрен.
продукт, а универсальный ингредиент, который при правильном выборе и приготовлении способен укрепить здоровье и разнообразить рацион.
