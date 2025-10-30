Яркий символ осени стал витаминной бомбой: как правильно готовить тыкву, чтобы не потерять пользу

Осень — время ярких овощей, согревающих блюд и ароматных приправ. И, пожалуй, главный символ этого сезона — тыква. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Феофанова рассказала, в каком виде тыква сохраняет максимум пользы и как выбрать идеальный плод.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Суп из тыквы с кокосовым молоком

"Польза и применение тыквы во многом зависят от её сорта", — пояснила Феофанова.

Почему тыква — осенний суперфуд

Тыква — настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней содержатся витамины А, Е, С, группы В, железо, калий, магний и клетчатка. Эти вещества поддерживают иммунитет, укрепляют сердце, улучшают обмен веществ и состояние кожи. Особенно ценен бета-каротин - природный антиоксидант, придающий мякоти ярко-оранжевый цвет и защищающий клетки от старения.

Кроме того, тыква низкокалорийна — всего около 25 ккал на 100 граммов, поэтому её можно смело включать в рацион тем, кто следит за фигурой.

Виды тыквы и как их использовать

По словам Феофановой, полезные свойства зависят от сорта и способа приготовления.

Сорт тыквы Особенности Лучше всего подходит для Крупноплодная Сочная и мягкая, с нежной мякотью Супы-пюре, каши, гарниры Мускатная Сладковатая, с ореховыми нотками Выпечка, десерты, смузи Твердокорая Более плотная, не сладкая Запеканки, салаты, блюда с сыром

Крупноплодная тыква идеально подходит для варки и тушения, а мускатная — для десертов и запеканок. Твердокорая — универсальна, её можно сочетать с пряностями, мясом и даже с сырами с насыщенным вкусом, например, горгонзолой или пармезаном.

Как правильно выбрать тыкву

Осмотрите кожуру. Она должна быть целой, без трещин и мягких участков. Проверьте хвостик. Сухой и твёрдый хвост — признак зрелости. Постучите по поверхности. Глухой, но звонкий звук означает, что тыква спелая. Выбирайте средние плоды. Слишком большие хранятся хуже и часто водянистые.

Разрезанную тыкву лучше использовать в течение 3-5 дней, так как после нарезки она быстро теряет влагу и витамины.

В каком виде тыква полезнее

Самый ценный вариант — запечённая тыква. При запекании сохраняется большая часть каротиноидов и клетчатки, а вкус становится насыщенным. Её можно использовать как гарнир, добавлять в каши, салаты или пюре.

Варка и тушение тоже полезны, но при длительной термической обработке часть витаминов теряется. Зато такие блюда легче усваиваются, что важно для людей с чувствительным желудком.

А вот жарка — не лучший выбор: масло повышает калорийность и разрушает витамин А.

Советы шаг за шагом

Нарежьте тыкву кубиками, сбрызните оливковым маслом и запеките при 180 °C 25-30 минут. Для супа-пюре добавьте морковь, немного сливок и специи — мускатный орех, имбирь или куркуму. Для сладких блюд сочетайте тыкву с яблоками, мёдом и корицей. Для сытного обеда приготовьте запеканку с тыквой и сыром. Не выбрасывайте семечки — они богаты цинком и полезными жирами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать слишком большую тыкву.

→ Последствие: не успевает использоваться, теряет вкус.

→ Альтернатива: брать средние по размеру плоды.

• Ошибка: жарить тыкву на сильном огне.

→ Последствие: теряются витамины.

→ Альтернатива: запекать или тушить.

• Ошибка: хранить разрезанную тыкву при комнатной температуре.

→ Последствие: плесень и потеря влаги.

→ Альтернатива: держать в холодильнике в пищевой плёнке.

А что если тыкву есть сырой?

Некоторые сорта, например мускатная, вполне пригодны для употребления в сыром виде. Из неё можно делать салаты с яблоками, морковью и лимонным соком. Такая тыква сохраняет максимум витаминов, но подходит не всем — людям с проблемами ЖКТ лучше выбирать термически обработанную.

Таблица "Плюсы и минусы способов приготовления"

Способ Плюсы Минусы Запекание Сохраняет вкус и витамины Требует времени Тушение Подходит для супов и каш Потеря части витаминов Варка Легко усваивается Менее ароматная Жарка Хрустящая корочка Калорийность ↑, витамины ↓ Сырой вариант Максимум питательных веществ Может раздражать желудок

FAQ

Какая тыква самая сладкая?

Мускатная — у неё плотная, ароматная и насыщенно-оранжевая мякоть.

Можно ли есть тыкву каждый день?

Да, она легко усваивается и подходит для регулярного употребления. Главное — не злоупотреблять при диабете.

Как хранить целую тыкву?

В прохладном, сухом месте при температуре около +10 °C, не на солнце.

Мифы и правда

• Миф: тыква — только для каш и пюре.

Правда: она универсальна, подходит для десертов, закусок и гарниров.

• Миф: при запекании пропадает витамин А.

Правда: наоборот, каротин становится легче усваиваемым.

• Миф: сырая тыква вредна.

Правда: в умеренных количествах она безопасна и полезна.

3 интересных факта

В 100 граммах тыквы содержится больше калия, чем в банане. Семечки тыквы издавна использовались как натуральное средство против паразитов. В Древней Руси из тыквы делали сосуды для хранения воды и зёрен.

продукт, а универсальный ингредиент, который при правильном выборе и приготовлении способен укрепить здоровье и разнообразить рацион.