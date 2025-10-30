Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
Где время останавливается, начинается жизнь: цивилизация у Черной дыры возможна — у самой бездны
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам

Яркий символ осени стал витаминной бомбой: как правильно готовить тыкву, чтобы не потерять пользу

Здоровье

Осень — время ярких овощей, согревающих блюд и ароматных приправ. И, пожалуй, главный символ этого сезона — тыква. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Феофанова рассказала, в каком виде тыква сохраняет максимум пользы и как выбрать идеальный плод.

Суп из тыквы с кокосовым молоком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп из тыквы с кокосовым молоком

"Польза и применение тыквы во многом зависят от её сорта", — пояснила Феофанова.

Почему тыква — осенний суперфуд

Тыква — настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней содержатся витамины А, Е, С, группы В, железо, калий, магний и клетчатка. Эти вещества поддерживают иммунитет, укрепляют сердце, улучшают обмен веществ и состояние кожи. Особенно ценен бета-каротин - природный антиоксидант, придающий мякоти ярко-оранжевый цвет и защищающий клетки от старения.

Кроме того, тыква низкокалорийна — всего около 25 ккал на 100 граммов, поэтому её можно смело включать в рацион тем, кто следит за фигурой.

Виды тыквы и как их использовать

По словам Феофановой, полезные свойства зависят от сорта и способа приготовления.

Сорт тыквы Особенности Лучше всего подходит для
Крупноплодная Сочная и мягкая, с нежной мякотью Супы-пюре, каши, гарниры
Мускатная Сладковатая, с ореховыми нотками Выпечка, десерты, смузи
Твердокорая Более плотная, не сладкая Запеканки, салаты, блюда с сыром

Крупноплодная тыква идеально подходит для варки и тушения, а мускатная — для десертов и запеканок. Твердокорая — универсальна, её можно сочетать с пряностями, мясом и даже с сырами с насыщенным вкусом, например, горгонзолой или пармезаном.

Как правильно выбрать тыкву

  1. Осмотрите кожуру. Она должна быть целой, без трещин и мягких участков.

  2. Проверьте хвостик. Сухой и твёрдый хвост — признак зрелости.

  3. Постучите по поверхности. Глухой, но звонкий звук означает, что тыква спелая.

  4. Выбирайте средние плоды. Слишком большие хранятся хуже и часто водянистые.

Разрезанную тыкву лучше использовать в течение 3-5 дней, так как после нарезки она быстро теряет влагу и витамины.

В каком виде тыква полезнее

Самый ценный вариант — запечённая тыква. При запекании сохраняется большая часть каротиноидов и клетчатки, а вкус становится насыщенным. Её можно использовать как гарнир, добавлять в каши, салаты или пюре.

Варка и тушение тоже полезны, но при длительной термической обработке часть витаминов теряется. Зато такие блюда легче усваиваются, что важно для людей с чувствительным желудком.

А вот жарка — не лучший выбор: масло повышает калорийность и разрушает витамин А.

Советы шаг за шагом

  1. Нарежьте тыкву кубиками, сбрызните оливковым маслом и запеките при 180 °C 25-30 минут.

  2. Для супа-пюре добавьте морковь, немного сливок и специи — мускатный орех, имбирь или куркуму.

  3. Для сладких блюд сочетайте тыкву с яблоками, мёдом и корицей.

  4. Для сытного обеда приготовьте запеканку с тыквой и сыром.

  5. Не выбрасывайте семечки — они богаты цинком и полезными жирами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать слишком большую тыкву.
→ Последствие: не успевает использоваться, теряет вкус.
→ Альтернатива: брать средние по размеру плоды.
• Ошибка: жарить тыкву на сильном огне.
→ Последствие: теряются витамины.
→ Альтернатива: запекать или тушить.
• Ошибка: хранить разрезанную тыкву при комнатной температуре.
→ Последствие: плесень и потеря влаги.
→ Альтернатива: держать в холодильнике в пищевой плёнке.

А что если тыкву есть сырой?

Некоторые сорта, например мускатная, вполне пригодны для употребления в сыром виде. Из неё можно делать салаты с яблоками, морковью и лимонным соком. Такая тыква сохраняет максимум витаминов, но подходит не всем — людям с проблемами ЖКТ лучше выбирать термически обработанную.

Таблица "Плюсы и минусы способов приготовления"

Способ Плюсы Минусы
Запекание Сохраняет вкус и витамины Требует времени
Тушение Подходит для супов и каш Потеря части витаминов
Варка Легко усваивается Менее ароматная
Жарка Хрустящая корочка Калорийность ↑, витамины ↓
Сырой вариант Максимум питательных веществ Может раздражать желудок

FAQ

Какая тыква самая сладкая?
Мускатная — у неё плотная, ароматная и насыщенно-оранжевая мякоть.

Можно ли есть тыкву каждый день?
Да, она легко усваивается и подходит для регулярного употребления. Главное — не злоупотреблять при диабете.

Как хранить целую тыкву?
В прохладном, сухом месте при температуре около +10 °C, не на солнце.

Мифы и правда

Миф: тыква — только для каш и пюре.
Правда: она универсальна, подходит для десертов, закусок и гарниров.
Миф: при запекании пропадает витамин А.
Правда: наоборот, каротин становится легче усваиваемым.
Миф: сырая тыква вредна.
Правда: в умеренных количествах она безопасна и полезна.

3 интересных факта

  1. В 100 граммах тыквы содержится больше калия, чем в банане.

  2. Семечки тыквы издавна использовались как натуральное средство против паразитов.

  3. В Древней Руси из тыквы делали сосуды для хранения воды и зёрен.

продукт, а универсальный ингредиент, который при правильном выборе и приготовлении способен укрепить здоровье и разнообразить рацион.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Наука и техника
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Недвижимость
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Поставки СПГ из России в ЕС растут, несмотря ни на что
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Россия на колёсах: как автопутешествия превращаются в новую национальную идею
За рулём по России: как автотуризм меняет восприятие регионов и открывает новые маршруты
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.