Маленький пузырёк — большая угроза: чем опасен герпес и как не дать ему выйти из-под контроля

9:08
Здоровье

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 78% людей на Земле заражены вирусом герпеса. 67% носят в себе вирус простого герпеса 1 типа (ВПГ-1), вызывающий привычные "простуды" на губах, а ещё 11% — вирус 2 типа (ВПГ-2), который поражает половые органы. Несмотря на распространённость, герпес — не безобидное заболевание: при ослаблении иммунитета вирус активизируется и может вызывать тяжёлые осложнения.

Человек с герпесом на лице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек с герпесом на лице

Герпес — это вирус, который остаётся навсегда

Возбудитель заболевания — герпесвирус, ДНК-содержащий микроорганизм, способный внедряться в ядро нервных клеток и "засыпать" там на всю жизнь.

Попав в организм через слизистые оболочки или повреждённую кожу, вирус проникает в кровь, лимфу и нервные окончания. После первичного заражения он может годами находиться в латентном состоянии, никак не проявляя себя.

Иммунная система сдерживает вирус, но как только защита организма ослабевает — герпес активируется.

Симптомы герпеса разных типов

Проявления зависят от типа вируса и места поражения.

  • ВПГ-1 (оральный или лабиальный герпес) — вызывает высыпания на губах и вокруг рта. Пузырьки наполнены прозрачной жидкостью, кожа чешется и болит. Иногда повышается температура, появляется слабость.

  • ВПГ-2 (генитальный герпес) — поражает область половых органов. Сопровождается появлением язвочек, температурой, ломотой, увеличением лимфатических узлов. Передаётся половым путём.

  • Вирус герпеса 3 типа (Зостер) — вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай. Характерны сыпь по телу и высокая температура.

  • Вирус герпеса 4 типа (Эпштейна-Барр) — провоцирует инфекционный мононуклеоз, при котором увеличиваются лимфоузлы, печень и селезёнка.

  • Вирус герпеса 5 типа (цитомегаловирус) — поражает различные органы, может вызывать воспаления мочеполовой системы и ЖКТ.

Существуют и 6-8 типы герпесвирусов, связь которых с некоторыми хроническими болезнями и онкопроцессами сейчас активно изучается.

Почему появляется герпес

Заразиться герпесом можно в любом возрасте. Пути передачи — бытовой, воздушно-капельный, половой, при переливании крови, а также от матери ребёнку во время беременности.

После заражения вирус остаётся в организме навсегда, но активизируется только под воздействием провоцирующих факторов:

  • переохлаждение или перегрев;

  • стресс, переутомление;

  • вирусные и бактериальные болезни;

  • гормональные сбои;

  • дефицит питательных веществ;

  • травмы и ослабленный иммунитет.

Люди, часто страдающие от герпеса на губах, нередко отмечают связь с простудой, усталостью или переохлаждением.

Как развивается простой герпес

  1. Зуд и покалывание. В месте будущих высыпаний появляется неприятное ощущение.

  2. Пузырьковая стадия. Возникают маленькие прозрачные пузырьки с жидкостью, кожа вокруг краснеет.

  3. Разрыв пузырьков. Через 3-5 дней они лопаются, выделяя жидкость, содержащую миллионы вирусных частиц. Этот период — самый заразный.

  4. Образование корочек. Ранки покрываются коркой, которая отпадает через несколько дней.

Всё течение болезни занимает около 10 дней. Если высыпания не проходят дольше, нужно обратиться к врачу — это может быть признаком осложнений.

Возможные осложнения

Герпес — не просто косметическая проблема. У людей с ослабленным иммунитетом он может поражать внутренние органы и нервную систему.

Осложнения включают:

  • стоматиты и кератиты (воспаления слизистой и глаз);

  • пневмонии и поражения печени;

  • воспаление головного мозга (герпетический энцефалит);

  • выкидыш или врождённые пороки у детей при заражении беременной женщины;

  • бесплодие, воспалительные заболевания половых органов.

В редких случаях вирус связывают с развитием рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

Как диагностировать герпес

При характерных высыпаниях диагноз ставят клинически, но для подтверждения проводят лабораторные анализы:

  • ИФА (иммуноферментный анализ) - определяет антитела к вирусу.

  • ПЦР-анализ - выявляет ДНК вируса в крови или соскобе.

  • Культуральный метод - "выращивание" вируса в лаборатории для точного определения его типа.

Такие исследования обязательны при планировании беременности или перед трансплантацией органов.

К какому врачу обращаться

Первым делом можно обратиться к терапевту, который направит к нужному специалисту:

  • дерматологу или инфекционисту — при оральном герпесе;

  • гинекологу или дермовенерологу — при генитальной форме;

  • при осложнениях — к неврологу, гепатологу или гастроэнтерологу.

Как лечить герпес

Полностью избавиться от вируса невозможно, но можно перевести его в "спящее" состояние и надолго остановить рецидивы. Лечение включает противовирусные препараты и средства, укрепляющие иммунитет.

Противовирусные препараты

Препарат Форма выпуска Описание
Ацикловир (Зовиракс) Таблетки, крем, мазь, раствор Останавливает размножение вируса. Применяется у взрослых и детей с 3 лет. Не рекомендуется при беременности.
Валацикловир (Валтрекс) Таблетки 500 мг Эффективнее Ацикловира, уменьшает риск заражения партнёра.
Фамцикловир (Famvir) Таблетки 125-500 мг Действует против штаммов, устойчивых к Ацикловиру. Подходит для лечения герпеса и опоясывающего лишая.
Панавир Раствор, гель, свечи Растительный препарат с противовирусным и иммуномодулирующим эффектом.
Докозанол (Эразабан) Крем Уменьшает распространение вируса. Разрешён детям с 12 лет.
Протефлазид / Флавозид Капли, сироп Природные противовирусные средства, применяются даже у детей до года.

Важно начинать лечение при первых признаках — когда появляется зуд и покалывание. Тогда можно предотвратить высыпания.

Дополнительные меры

  • Иммуномодуляторы (по назначению врача).

  • Витамины группы B, C и цинк.

  • Локальные антисептики для предотвращения вторичной инфекции.

  • Отказ от алкоголя и курения на время лечения.

Нельзя прижигать высыпания спиртом или йодом — это не влияет на вирус, но может повредить кожу.

Есть ли профилактика герпеса

Полностью защититься от вируса невозможно, но можно снизить риск обострений:

  • укрепляйте иммунитет — полноценный сон, рациональное питание, спорт;

  • избегайте переохлаждений и стрессов;

  • соблюдайте личную гигиену — не используйте чужие полотенца, посуду, косметику;

  • при контактах с партнёром с герпесом используйте презерватив;

  • не касайтесь пузырьков руками, чтобы не распространить вирус.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: прижигать герпес спиртом или зелёнкой.
последствие: ожог слизистой, вторичная инфекция.
альтернатива: применять специальные мази на основе ацикловира.

ошибка: прекращать лечение при исчезновении высыпаний.
последствие: неполное подавление вируса и риск рецидива.
альтернатива: завершить курс, рекомендованный врачом.

ошибка: лечить герпес только народными средствами.
последствие: отсутствие эффекта и переход болезни в хроническую форму.
альтернатива: использовать их как вспомогательную терапию под контролем врача.

Плюсы и минусы противовирусной терапии

Плюсы:

  • сокращает длительность высыпаний;

  • снижает риск осложнений и заражения других;

  • уменьшает частоту рецидивов.

Минусы:

  • не уничтожает вирус полностью;

  • требует своевременного начала лечения;

  • при злоупотреблении возможна резистентность вируса.

3 интересных факта

  1. Герпесвирус способен "спать" в организме десятилетиями и активироваться внезапно.

  2. Некоторые люди — бессимптомные носители, но могут заражать других.

  3. Учёные разрабатывают вакцину против герпеса, но пока она находится на стадии клинических испытаний.

Герпес — не приговор, но и не безобидная мелочь. Он требует внимания, правильного лечения и заботы об иммунитете. Своевременная терапия позволяет контролировать вирус и жить без частых рецидивов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
