Мнимый символ здоровья: новое исследование связало курицу с воспалением и риском рака кишечника

7:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо — один из главных источников белка и железа, но вокруг него не утихают споры. Что полезнее — курица или говядина? Долгое время считалось, что белое мясо безопаснее для здоровья, тогда как красное связано с повышением риска рака и болезней сердца. Однако новые исследования заставляют по-новому взглянуть на привычные пищевые стереотипы. Испанские учёные сравнили влияние курицы и говядины на микробиом кишечника и общее состояние организма — и результаты оказались неожиданными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Курица и говядина на тарелке

Курица против говядины: новое исследование

Работа, опубликованная в журнале Molecular Nutrition and Food Research, включала наблюдение за группой молодых добровольцев (в возрасте от 18 до 22 лет). Их рацион строго контролировался: обе группы получали одинаковое количество белка, жиров и калорий, но один эксперимент проводился с постной говядиной, другой — с курицей.

Результаты показали:

У тех, кто ел курицу , снизилось разнообразие кишечной микрофлоры и увеличилось количество бактерий, связанных с воспалительными процессами.

У участников, употреблявших говядину, напротив, усилился рост микроорганизмов, защищающих слизистую кишечника и участвующих в выработке противовоспалительных соединений.

Исследователи подчеркнули, что здоровый микробиом играет ключевую роль в иммунитете, обмене веществ и защите от опухолевых процессов.

Влияние на микробиом и обмен веществ

Микрофлора кишечника — это экосистема из триллионов бактерий. Они помогают переваривать пищу, синтезировать витамины и защищают организм от токсинов. Когда баланс нарушается, растёт риск воспалений и хронических заболеваний, включая рак толстой кишки.

Согласно наблюдениям испанских учёных, куриное мясо при длительном употреблении может снижать бактериальное разнообразие. Это, в свою очередь, ослабляет барьерную функцию кишечника и может способствовать воспалительным изменениям.

Говядина, несмотря на стереотипы, в умеренных количествах не продемонстрировала отрицательного влияния. Более того, она увеличивала уровень полезных бактерий, участвующих в метаболизме короткоцепочечных жирных кислот — веществ, защищающих стенки кишечника от повреждений.

Как мясо влияет на уровень сахара и аминокислоты

Интересно, что у группы, питавшейся курицей, наблюдались скачки уровня глюкозы в крови. Учёные предположили, что такой эффект связан с изменением микрофлоры, которая участвует в переработке углеводов.

Кроме того, диета, основанная исключительно на курице, негативно сказалась на синтезе аминокислот — строительных блоков белка. Это может снижать восстановительные способности организма и ухудшать работу тканей.

Может ли курица повышать риск рака

Исследование не утверждает, что курица напрямую вызывает рак. Однако отмечается, что уменьшение бактериального разнообразия и рост воспалительных процессов создают среду, благоприятную для клеточных мутаций.

Похожие выводы делали и другие работы: высокое потребление термически обработанной птицы (особенно жареной или копчёной) связано с повышением риска колоректального рака. Виноваты в этом гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, образующиеся при обжарке.

Говядина, особенно постная, наоборот, может быть источником железа, цинка и витамина B12, которые участвуют в защите клеток и поддерживают нормальную функцию иммунной системы.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: полностью исключать говядину из рациона из-за страха перед "красным мясом".

Последствие: дефицит железа, анемия, ослабление иммунитета.

Альтернатива: употреблять постные части говядины 1-2 раза в неделю, сочетая с овощами и злаками.

Ошибка: есть жареную курицу ежедневно, считая её лёгкой и безопасной.

Последствие: нарушение микробиома, воспаления, скачки сахара.

Альтернатива: готовить курицу на пару, тушить или запекать, сочетать с растительными источниками белка.

Ошибка: питаться только одним видом мяса.

Последствие: снижение аминокислотного баланса.

Альтернатива: разнообразный рацион с рыбой, бобовыми и яйцами.

Плюсы и минусы курицы и говядины

Критерий Курица Говядина Пищевая ценность Нежирный источник белка Богата железом, цинком и витамином B12 Влияние на микробиом Снижает бактериальное разнообразие Поддерживает защитные бактерии Риск воспалений Может повышать Снижает при умеренном употреблении Влияние на сахар крови Возможны колебания глюкозы Более стабильный уровень Опасности при приготовлении При жарке — канцерогены При избытке — риск холестерина Оптимальная частота употребления 2-3 раза в неделю 1-2 раза в неделю

Мифы и правда

Миф: курица — всегда более здоровый выбор, чем говядина.

Правда: зависит от способа приготовления и общего рациона.

Миф: красное мясо неизбежно вызывает рак.

Правда: риск связан с количеством, частотой и термической обработкой.

Миф: белое мясо не влияет на микробиом.

Правда: исследования показывают обратное — курятина может снижать его разнообразие.

Интересные факты

В Японии и Южной Корее исследования показывают, что умеренное потребление говядины связано с более высоким уровнем железа и меньшим риском анемии у женщин. Микробиом кишечника реагирует на смену источников белка уже через 48 часов. При добавлении в рацион овощей и клетчатки негативный эффект от мяса снижается почти на 70%. Европейские диетологи советуют придерживаться принципа "3x3": не более трёх порций красного мяса в неделю по 300 граммов каждая.

FAQ

Можно ли полностью отказаться от мяса?

Да, но важно компенсировать белок, железо и витамин B12 растительными источниками или добавками.

Что безопаснее при гастрите — курица или говядина?

Нежирная говядина в отварном виде менее раздражает слизистую, чем жареная или пряная курица.

Как снизить риски при употреблении мяса?

Избегайте обжарки до корочки, не ешьте сильно подгоревшее мясо, сочетайте его с овощами и злаками.

Стоит ли детям давать говядину?

Да, это источник гемового железа, необходимого для развития мозга и профилактики анемии.

Современная наука постепенно разрушает старые мифы: полезность мяса зависит не столько от его вида, сколько от способа приготовления и количества. Курица не всегда безопасна, а постная говядина — не всегда враг. Главное правило — умеренность, разнообразие и внимание к качеству продукта.