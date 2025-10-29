Мнимый символ здоровья: новое исследование связало курицу с воспалением и риском рака кишечника

Мясо — один из главных источников белка и железа, но вокруг него не утихают споры. Что полезнее — курица или говядина? Долгое время считалось, что белое мясо безопаснее для здоровья, тогда как красное связано с повышением риска рака и болезней сердца. Однако новые исследования заставляют по-новому взглянуть на привычные пищевые стереотипы. Испанские учёные сравнили влияние курицы и говядины на микробиом кишечника и общее состояние организма — и результаты оказались неожиданными.
Работа, опубликованная в журнале Molecular Nutrition and Food Research, включала наблюдение за группой молодых добровольцев (в возрасте от 18 до 22 лет). Их рацион строго контролировался: обе группы получали одинаковое количество белка, жиров и калорий, но один эксперимент проводился с постной говядиной, другой — с курицей.
Результаты показали:
У тех, кто ел курицу, снизилось разнообразие кишечной микрофлоры и увеличилось количество бактерий, связанных с воспалительными процессами.
У участников, употреблявших говядину, напротив, усилился рост микроорганизмов, защищающих слизистую кишечника и участвующих в выработке противовоспалительных соединений.
Исследователи подчеркнули, что здоровый микробиом играет ключевую роль в иммунитете, обмене веществ и защите от опухолевых процессов.
Микрофлора кишечника — это экосистема из триллионов бактерий. Они помогают переваривать пищу, синтезировать витамины и защищают организм от токсинов. Когда баланс нарушается, растёт риск воспалений и хронических заболеваний, включая рак толстой кишки.
Согласно наблюдениям испанских учёных, куриное мясо при длительном употреблении может снижать бактериальное разнообразие. Это, в свою очередь, ослабляет барьерную функцию кишечника и может способствовать воспалительным изменениям.
Говядина, несмотря на стереотипы, в умеренных количествах не продемонстрировала отрицательного влияния. Более того, она увеличивала уровень полезных бактерий, участвующих в метаболизме короткоцепочечных жирных кислот — веществ, защищающих стенки кишечника от повреждений.
Интересно, что у группы, питавшейся курицей, наблюдались скачки уровня глюкозы в крови. Учёные предположили, что такой эффект связан с изменением микрофлоры, которая участвует в переработке углеводов.
Кроме того, диета, основанная исключительно на курице, негативно сказалась на синтезе аминокислот — строительных блоков белка. Это может снижать восстановительные способности организма и ухудшать работу тканей.
Исследование не утверждает, что курица напрямую вызывает рак. Однако отмечается, что уменьшение бактериального разнообразия и рост воспалительных процессов создают среду, благоприятную для клеточных мутаций.
Похожие выводы делали и другие работы: высокое потребление термически обработанной птицы (особенно жареной или копчёной) связано с повышением риска колоректального рака. Виноваты в этом гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, образующиеся при обжарке.
Говядина, особенно постная, наоборот, может быть источником железа, цинка и витамина B12, которые участвуют в защите клеток и поддерживают нормальную функцию иммунной системы.
Ошибка: полностью исключать говядину из рациона из-за страха перед "красным мясом".
Последствие: дефицит железа, анемия, ослабление иммунитета.
Альтернатива: употреблять постные части говядины 1-2 раза в неделю, сочетая с овощами и злаками.
Ошибка: есть жареную курицу ежедневно, считая её лёгкой и безопасной.
Последствие: нарушение микробиома, воспаления, скачки сахара.
Альтернатива: готовить курицу на пару, тушить или запекать, сочетать с растительными источниками белка.
Ошибка: питаться только одним видом мяса.
Последствие: снижение аминокислотного баланса.
Альтернатива: разнообразный рацион с рыбой, бобовыми и яйцами.
|Критерий
|Курица
|Говядина
|Пищевая ценность
|Нежирный источник белка
|Богата железом, цинком и витамином B12
|Влияние на микробиом
|Снижает бактериальное разнообразие
|Поддерживает защитные бактерии
|Риск воспалений
|Может повышать
|Снижает при умеренном употреблении
|Влияние на сахар крови
|Возможны колебания глюкозы
|Более стабильный уровень
|Опасности при приготовлении
|При жарке — канцерогены
|При избытке — риск холестерина
|Оптимальная частота употребления
|2-3 раза в неделю
|1-2 раза в неделю
Миф: курица — всегда более здоровый выбор, чем говядина.
Правда: зависит от способа приготовления и общего рациона.
Миф: красное мясо неизбежно вызывает рак.
Правда: риск связан с количеством, частотой и термической обработкой.
Миф: белое мясо не влияет на микробиом.
Правда: исследования показывают обратное — курятина может снижать его разнообразие.
В Японии и Южной Корее исследования показывают, что умеренное потребление говядины связано с более высоким уровнем железа и меньшим риском анемии у женщин.
Микробиом кишечника реагирует на смену источников белка уже через 48 часов.
При добавлении в рацион овощей и клетчатки негативный эффект от мяса снижается почти на 70%.
Европейские диетологи советуют придерживаться принципа "3x3": не более трёх порций красного мяса в неделю по 300 граммов каждая.
Можно ли полностью отказаться от мяса?
Да, но важно компенсировать белок, железо и витамин B12 растительными источниками или добавками.
Что безопаснее при гастрите — курица или говядина?
Нежирная говядина в отварном виде менее раздражает слизистую, чем жареная или пряная курица.
Как снизить риски при употреблении мяса?
Избегайте обжарки до корочки, не ешьте сильно подгоревшее мясо, сочетайте его с овощами и злаками.
Стоит ли детям давать говядину?
Да, это источник гемового железа, необходимого для развития мозга и профилактики анемии.
Современная наука постепенно разрушает старые мифы: полезность мяса зависит не столько от его вида, сколько от способа приготовления и количества. Курица не всегда безопасна, а постная говядина — не всегда враг. Главное правило — умеренность, разнообразие и внимание к качеству продукта.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.