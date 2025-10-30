Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет безупречного вкуса раскрыт: 7 вещей, которые носят женщины, знающие себе цену
Мыши в панике: две капли и вся армия грызунов бежит — новый способ защитить участок без яда
Скрытая правда о любви к собакам: что мы принимаем за ласку, они считают угрозой
Бокс вместо зала: почему те, кто попробовал, больше не возвращаются к тренажёрам
Личное мнение Осташко об иноагентах: почему клеймо не должно становиться приговором
Марианское море — врата в иной мир: тайны бездны, куда не доходит свет
Камеры ловят чаще, чем вы моргаете: водителям напомнили, когда два штрафа за 1 промежуток — законно
Продублировал смерть: Садальский подметил мистическое совпадение в смертях двух артистов
Дом из динамита: почему Пентагон критикует новый хит Netflix

Сладкое и жирное подрывает интеллект: как неправильное питание влияет на мозг

0:22
Здоровье

Сладости, жареная еда и жирные соусы не только вредят фигуре, но и снижают работоспособность мозга. Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что чрезмерное употребление сахара и жирной пищи может привести к воспалительным процессам в мозговых тканях и нарушить когнитивные функции.

Карамельные пирожные с шоколадом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Карамельные пирожные с шоколадом

"Даже качественные алкогольные напитки могут вызывать воспалительные процессы в мозге", — отметила Павлова.

Как сахар влияет на мозг

Когда человек регулярно употребляет большое количество сахара, уровень глюкозы в крови постоянно колеблется. Это вызывает нагрузку на сосуды и мозговые клетки. Постепенно нейроны становятся менее чувствительными к инсулину — гормону, отвечающему за усвоение глюкозы. Такое состояние называют инсулинорезистентностью мозга.

Результат — снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и даже повышенный риск нейродегенеративных заболеваний. При этом человек продолжает испытывать тягу к сладкому, ведь мозг получает "быстрое" удовольствие от сахара, но не получает стабильной энергии.

Жирная и жареная пища: двойной удар

Павлова подчеркнула, что жареные блюда с обугленной корочкой и продукты, содержащие нитраты, также негативно сказываются на мозговой активности. Под действием высоких температур в пище образуются токсические соединения, которые усиливают воспалительные процессы и повреждают сосуды.

Особенно опасны копчёности, фастфуд и переработанные продукты, содержащие трансжиры и консерванты. Они ухудшают кровоснабжение мозга и замедляют передачу нервных импульсов.

Таблица "Сравнение продуктов по влиянию на мозг"

Категория продуктов Воздействие на мозг Рекомендации
Сладости, выпечка Нарушают обмен глюкозы, вызывают воспаление Уменьшить до минимума
Жареное, копчёности Повреждают сосуды, увеличивают риск деменции Заменить на запекание и тушение
Алкоголь Нарушает нейронные связи Употреблять минимально
Фрукты, овощи Обогащают антиоксидантами Ежедневно
Орехи, ягоды, крупы Улучшают память и концентрацию Включать в рацион
Вода, чай, кофе Поддерживают мозговую активность До 2 л воды в день

Полезные привычки для мозга

  1. Готовьте на пару или запекайте. Такие способы сохраняют витамины и снижают образование токсинов.

  2. Добавляйте в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами - рыбу, льняное масло, орехи. Они улучшают эластичность сосудов.

  3. Ешьте фрукты и ягоды - черника, малина, яблоки богаты антиоксидантами, защищающими нейроны.

  4. Не забывайте о белке. Мозгу нужны аминокислоты из яиц, мяса и бобовых для выработки нейромедиаторов.

  5. Пейте достаточно воды. Обезвоживание снижает концентрацию внимания и память.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: начинать день с сладких булочек и кофе.
→ Последствие: резкий скачок сахара, усталость через час.
→ Альтернатива: завтрак с белком и овсянкой.
• Ошибка: жарить мясо до корочки.
→ Последствие: накопление канцерогенов.
→ Альтернатива: тушить или запекать в духовке.
• Ошибка: игнорировать воду в течение дня.
→ Последствие: головные боли и снижение концентрации.
→ Альтернатива: пить по стакану каждые 2-3 часа.

А что если полностью отказаться от сахара

Полный отказ от сахара невозможен — глюкоза всё равно поступает в организм с овощами, крупами и фруктами. Но отказ от добавленного сахара помогает восстановить чувствительность мозга к инсулину. Уже через 7-10 дней улучшается память и сон, снижается раздражительность.

Сладкое можно заменить сухофруктами, мёдом или натуральным йогуртом с ягодами. Главное — не превышать норму в 25 г сахара в день (около пяти чайных ложек).

Таблица "Плюсы и минусы пищевых привычек"

Привычка Плюсы Минусы
Сладкие перекусы Быстрая энергия Скачки сахара и усталость
Умеренное питание Стабильное настроение Требует дисциплины
Питьевой режим Улучшает концентрацию Нужно помнить регулярно
Еда на пару Сохраняет витамины Дольше готовить

FAQ

Почему сахар вреден именно для мозга?
Потому что мозг потребляет до 20% всей энергии организма и чувствителен к колебаниям глюкозы. Избыток сахара вызывает воспаление и окислительный стресс.

Можно ли употреблять натуральные сладости?
Да, но в умеренных количествах. Мёд и фрукты содержат витамины и антиоксиданты, компенсирующие влияние сахара.

Какой напиток полезен для мозга?
Обычная вода, зелёный чай и кофе в умеренных дозах стимулируют нейронную активность и защищают сосуды.

Мифы и правда

Миф: мозг работает только на сахаре.
Правда: мозг использует глюкозу, но её достаточно получать из сложных углеводов.
Миф: жирная пища питает мозг.
Правда: насыщенные жиры вредят сосудам, а полезны только ненасыщенные жирные кислоты.
Миф: кофе вредит мозгу.
Правда: в умеренных количествах кофе улучшает концентрацию и снижает риск деменции.

3 интересных факта

  1. По данным исследований, избыток сахара снижает скорость обработки информации на 15-20%.

  2. Недостаток воды влияет на память так же сильно, как бессонная ночь.

  3. Мозг весит всего 2% от массы тела, но потребляет около 25% всей энергии организма.

Исторический контекст

До середины XX века сахар считался деликатесом, доступным немногим. С развитием пищевой промышленности его потребление выросло в десятки раз. Сегодня ВОЗ рекомендует взрослым ограничить количество добавленного сахара, чтобы предотвратить ожирение, диабет и нарушения когнитивных функций.

Итак, по словам Зухры Павловой, чтобы мозг работал чётко и продуктивно, важно отказаться от избытка сладкого и жареного, пить больше воды и готовить еду щадящими способами.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Садоводство, цветоводство
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Наука и техника
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Секрет безупречного вкуса раскрыт: 7 вещей, которые носят женщины, знающие себе цену
Мыши в панике: две капли и вся армия грызунов бежит — новый способ защитить участок без яда
Скрытая правда о любви к собакам: что мы принимаем за ласку, они считают угрозой
Бокс вместо зала: почему те, кто попробовал, больше не возвращаются к тренажёрам
Личное мнение Осташко об иноагентах: почему клеймо не должно становиться приговором
Сладкое и жирное подрывает интеллект: как неправильное питание влияет на мозг
От патентов до побоищ: как Госдума реагирует на вызовы неконтролируемой миграции
Марианское море — врата в иной мир: тайны бездны, куда не доходит свет
Камеры ловят чаще, чем вы моргаете: водителям напомнили, когда два штрафа за 1 промежуток — законно
Продублировал смерть: Садальский подметил мистическое совпадение в смертях двух артистов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.