Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литва рискует нарваться: в Москве намекнули, чем обернётся блокада Калининграда
После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького
Ванная пахнет бедой: этот забытый элемент портит чистоту быстрее, чем ты думаешь
Исповедь Киры Найтли: как голливудская актриса справлялась с послеродовой депрессией
Без сахара, но со смыслом: как питание по буддийским правилам очищает сознание
Авто без баса — как борщ без мяса: где искать баланс между мощностью и чистотой звука
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Против сорняков — их же оружием: какие растения вытесняют всю дикость с грядок
Битва за реку: почему бизнесмен из Саратова требует отнять участок у Моргенштерна*

Самый доступный способ оздоровиться стоит ноль рублей: эффект утренней воды удивляет

0:06
Здоровье

Начало дня с простого стакана воды может показаться незначительным действием, но, по словам врачей, именно эта привычка задаёт правильный ритм всему организму. Терапевт Надежда Чернышова рассказала, почему утренняя вода на голодный желудок — не просто совет из журналов о ЗОЖ, а действительно полезный ритуал.

Вода в стакане
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода в стакане

"Выпитая на голодный желудок вода помогает восполнить потерю жидкости за ночь и запускает пищеварительную систему", — пояснила Чернышова.

Почему важно пить воду утром

Во время сна организм теряет влагу через дыхание и потоотделение. Даже если ночь прошла спокойно, к утру уровень жидкости в теле снижается. Первый стакан воды восполняет этот дефицит, пробуждает обмен веществ и мягко активирует работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, утреннее питьё помогает печени и почкам начать очищение, а также способствует выведению токсинов, накопившихся за ночь.

Что происходит в организме после утренней воды

  1. Запускается метаболизм. Питьё натощак активирует обмен веществ, подготавливая организм к приёму пищи.

  2. Улучшается моторика ЖКТ. Вода стимулирует перистальтику, помогая кишечнику "проснуться".

  3. Снижается вязкость крови. После ночи кровь становится гуще, а вода восстанавливает её нормальное состояние.

  4. Активизируется мозговая деятельность. Увлажнение клеток мозга улучшает концентрацию и бодрость.

  5. Улучшается состояние кожи. Правильный водный баланс запускает процессы обновления клеток.

Таблица "Эффект утренней воды"

Показатель До пробуждения После стакана воды
Гидратация организма Снижена Восстановлена
Метаболизм Замедлен Активирован
Работа ЖКТ Вялая Стимулирована
Самочувствие Сонливость Бодрость и лёгкость

Какую воду пить утром

По словам Чернышовой, подходит как прохладная, так и тёплая вода. Тёплая мягче воздействует на слизистую желудка и подходит людям с гастритом. Прохладная же эффективнее стимулирует перистальтику кишечника и отлично пробуждает.

В Японии этот утренний ритуал даже называют "умыванием желудка" — традиция, признанная одним из секретов долгожительства.

Советы шаг за шагом

  1. Приготовьте воду с вечера. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную.

  2. Выпейте 200-250 мл воды сразу после пробуждения, до умывания или завтрака.

  3. Пейте медленно, маленькими глотками, чтобы не перегружать желудок.

  4. Через 20-30 минут можно приступать к завтраку, чаю или кофе.

  5. Добавьте лимон или щепотку соли, если нужно поддержать минеральный баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить воду после кофе.
 Последствие: обезвоживание усиливается.
 Альтернатива: сначала вода, потом кофе.
Ошибка: пить слишком холодную воду.
 Последствие: спазм сосудов желудка и дискомфорт.
 Альтернатива: вода комнатной температуры.
Ошибка: забывать о регулярности.
 Последствие: эффект теряется.
 Альтернатива: поставить стакан рядом с кроватью.

А что если пить воду не только утром

Польза от поддержания водного баланса сохраняется в течение всего дня. В среднем взрослому человеку нужно 30-35 мл воды на килограмм веса. Например, при массе тела 60 кг — это около двух литров в сутки. Однако главная ценность именно утреннего стакана в том, что он запускает процессы очищения и метаболизма после ночного отдыха.

Таблица "Плюсы и минусы утренней привычки"

Аспект Плюсы Минусы
Пить вода натощак Улучшает пищеварение, очищает организм Может вызвать дискомфорт при язве
Прохладная вода Стимулирует кишечник Не подходит людям с гастритом
Тёплая вода Мягко воздействует на ЖКТ Менее бодрит
Добавление лимона Укрепляет иммунитет Повышает кислотность

FAQ

Можно ли пить воду из-под крана утром?
Нет, лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду комнатной температуры.

Подходит ли минеральная вода?
Да, если она слабоминерализованная и без газа.

Можно ли заменить воду соком или чаем?
Нет, так как напитки с кофеином и сахаром не обеспечивают полноценного восполнения жидкости.

Мифы и правда

Миф: пить воду утром — модная привычка без смысла.
Правда: утренняя вода активирует работу ЖКТ и помогает организму проснуться.
Миф: достаточно одного стакана в день.
Правда: этот ритуал лишь начало — важно пить воду равномерно в течение дня.
Миф: лимонная вода раздражает желудок.
Правда: в небольших количествах лимон улучшает выработку ферментов.

3 интересных факта

  1. Японская ассоциация медицинских наук официально признала "утреннее питьё воды" полезной практикой для профилактики болезней ЖКТ.

  2. Исследования показывают, что привычка пить воду натощак повышает концентрацию и снижает уровень усталости днём.

  3. Люди, начинающие день со стакана воды, чаще соблюдают режим питания и меньше употребляют кофеина.

Исторический контекст

Практика пить воду после пробуждения существует веками. В аюрведе её называют "удакопана" — утреннее очищение тела водой. В Древнем Риме и Греции считалось, что первый глоток воды "будит душу". Сегодня этот простой ритуал вновь становится популярным, подтверждая, что старые традиции могут иметь прочную научную основу.

Таким образом, стакан воды по утрам — это не просто привычка, а полезный инструмент для поддержания здоровья и энергии. Он помогает организму запуститься, восстановить баланс и подготовиться к новому дню.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Газ
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Последние материалы
В Госдуме раскрыли, зачем регионам хотят дать право запрещать вейпы
Россия забыла про дизель, а зря: где скрыт главный козырь тяжёлых моторов
Планета потемнела — и это страшнее, чем кажется: Земля поглощает больше света, чем выдержит
Меган Маркл о будущем дочери: почему Лилибет может стать активисткой
Привычка пить кипяток может стоить здоровья: почему горячие напитки связаны с онкологией
Больше не спичечный домик: что добавили в дерево, чтобы оно служило 100 лет и выдерживало 10 этажей
Овца с телом бодибилдера и лицом собаки: кто такие белтексы и зачем их вывели
Ваша помада чуть чище унитаза: вот что скрывают любимые средства для макияжа
Старый дедовский способ, который заменяет всю химию: сад без вредителей за копейки
Легенда из Караганды: салат, который придумали для сильных мужчин и голодных будней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.