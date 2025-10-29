Углеводы вернулись в моду: как макароны стали частью здорового питания

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны давно попали в список продуктов, которые многие ошибочно считают врагами стройности. Однако специалисты уверяют: паста вовсе не обязана приводить к набору веса — при правильном выборе и приготовлении она может стать полезной частью сбалансированного питания. Об этом в интервью URA. RU рассказала диетолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Паста с соусом из запеченных овощей

"Проблема лишнего веса возникает не из-за макарон, а из-за неправильного выбора, способа приготовления и калорийных добавок", — пояснила Никитина.

Макароны и мифы о них

Многие уверены, что любые макароны автоматически повышают вес, но на деле всё зависит от состава и порции. Изделия из твёрдых сортов пшеницы (маркировка durum или "группа А") богаты белком и клетчаткой, имеют низкий гликемический индекс и дольше перевариваются. В результате человек получает энергию без резких скачков сахара в крови.

Обычные макароны из муки высшего сорта, напротив, быстро усваиваются, повышают уровень глюкозы и вызывают чувство голода уже через час-два после еды.

Таблица "Сравнение макарон"

Параметр Твёрдые сорта (durum) Высший сорт Калорийность (на 100 г) 100-110 ккал 120-130 ккал Белки 12-13 г 9-10 г Клетчатка 3-3,5 г 1-2 г Гликемический индекс 40-45 60-70 Эффект на сытость Долговременный Кратковременный

Разница кажется небольшой, но при регулярном употреблении она играет ключевую роль в контроле веса.

Правило №1: выбирайте правильные макароны

Главное, на что стоит обращать внимание — это мука. Макароны из твёрдых сортов пшеницы не только менее калорийны, но и содержат больше растительного белка. Этот вид пасты дольше переваривается, а значит, уровень сахара в крови повышается плавно.

При покупке обращайте внимание на упаковку: надписи durum, semola di grano duro или "группа А" — признаки качественного продукта. Цвет таких макарон обычно светло-жёлтый, структура — плотная, без крошек и трещин.

Правило №2: варите "аль денте"

Один из главных секретов итальянцев, которые едят пасту почти каждый день, но сохраняют фигуру, — это способ приготовления. Макароны нужно варить так, чтобы они оставались слегка упругими внутри.

Такое состояние называют аль денте. Оно помогает замедлить усвоение углеводов и поддерживает чувство сытости дольше. Кроме того, макароны аль денте меньше повышают уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с инсулинорезистентностью или диабетом.

Правило №3: контролируйте порции и добавки

Даже самая полезная паста может стать источником лишних калорий, если на тарелке её слишком много или она утопает в сливочном соусе.

Диетологи рекомендуют следовать "правилу тарелки":

1/2 — овощи (брокколи, шпинат, томаты, цукини);

1/4 — макароны;

1/4 — белок (курица, индейка, рыба, морепродукты).

Избегайте жирных сливочных соусов и избытка сыра. Лучше использовать томатные заправки с оливковым маслом, чесноком и базиликом. Они добавляют вкус, не перегружая блюдо калориями.

Советы шаг за шагом

Варите пасту в большом количестве воды — на 100 г макарон нужно не меньше литра. Не переваривайте — проверяйте готовность за минуту до указанного времени. Не промывайте макароны после варки — так вы сохраните крахмал, который помогает соусу лучше держаться на поверхности. Добавляйте овощи прямо в пасту — это увеличит объём и снизит общую калорийность порции. Не ешьте пасту поздно вечером: углеводы лучше усваиваются в первой половине дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать макароны из муки высшего сорта.

→ Последствие: быстрый набор веса и скачки сахара.

→ Альтернатива: паста durum или цельнозерновая.

• Ошибка: варить до мягкости.

→ Последствие: быстрый голод и повышенный гликемический индекс.

→ Альтернатива: готовить аль денте.

• Ошибка: использовать сливочные соусы.

→ Последствие: увеличение калорийности вдвое.

→ Альтернатива: томатные и овощные соусы.

А что если добавить пасту в диету

Паста может быть частью здорового рациона даже при снижении веса. Если соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, макароны помогают поддерживать энергию, улучшать настроение и даже снижать уровень стресса — благодаря содержанию триптофана, аминокислоты, участвующей в выработке "гормона счастья" серотонина.

Таблица "Плюсы и минусы макарон"

Аспект Плюсы Минусы Твёрдые сорта пшеницы Низкий гликемический индекс, много белка Требуют точного времени варки Паста аль денте Замедляет усвоение углеводов Может казаться недоваренной Томатные соусы Богаты антиоксидантами Кислотность повышена Сливочные соусы Вкусные и сытные Очень калорийные

FAQ

Можно ли есть макароны каждый день?

Да, если они из твёрдых сортов и правильно сбалансированы по порциям.

Что лучше для фигуры — белый рис или макароны?

Паста durum имеет более низкий гликемический индекс и дольше сохраняет чувство сытости.

Сколько пасты можно съесть за раз?

Около 80-100 граммов в сухом виде — это стандартная порция для одного человека.

Мифы и правда

• Миф: от макарон обязательно толстеют.

Правда: от избытка калорий, а не от самой пасты.

• Миф: цельнозерновая паста невкусная.

Правда: при правильном приготовлении она сохраняет приятную текстуру и ореховый вкус.

• Миф: углеводы нужно полностью исключить.

Правда: углеводы — источник энергии, важный для мозга и нервной системы.

3 интересных факта

В Италии средний человек съедает более 25 кг пасты в год, но уровень ожирения там один из самых низких в Европе. Традиционная итальянская паста варится ровно 8-10 минут — дольше только для детских блюд. Паста с томатами и оливковым маслом входит в основу средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных в мире.

Таким образом, макароны вовсе не враг фигуры — они могут быть союзником в поддержании здорового питания, если выбрать качественный продукт, готовить аль денте и сочетать с овощами и белком.