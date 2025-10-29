Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кавказское солнце в каждой ложке: кабачковая аджика, от которой невозможно оторваться
Интеллектуальный декор 2026: почему оформление станет важнее музыки и угощений
Из мемов в легенды: как капибары превратились из забавных грызунов в символ гармонии
Едите яблоки не в то время — и толстеете: один промах рушит все усилия похудеть
Когда ремень спасает двоих: секреты безопасного вождения для женщин во время беременности
Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки
Пока другие строят дороги, Дубай строит будущее: и показывает, как будет выглядеть мир без пробок
Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко
Работает без отказа: мощная подкормка для комнатных цветов из отходов — и удобрение, и защита

Пузырьки, которые будят клетки: как газировка временно включает ускоренный режим организма

0:54
Здоровье

Газированные напитки давно вызывают споры среди специалистов по питанию и врачей. Одни считают их безусловным вредом, другие указывают, что влияние газировки на организм может быть не таким однозначным. Недавнее исследование японских учёных, опубликованное в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, добавило новую деталь в эту картину. Учёные выяснили, что углекислый газ, растворённый в напитках, способен ускорять усвоение глюкозы клетками.

газировка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
газировка

"Растворённый CO₂ повышает кислотность внутри эритроцитов и активирует гликолиз", — отметили авторы исследования.

Как работает эффект углекислого газа

Когда человек пьёт газированную воду или напиток, углекислый газ (CO₂) частично всасывается в кровь. Здесь он превращается в бикарбонат — вещество, которое влияет на кислотно-щелочной баланс крови. Повышенная кислотность внутри эритроцитов активирует процесс гликолиза — анаэробного расщепления глюкозы.

По сути, клетки начинают перерабатывать сахар немного быстрее, чем обычно. Этот процесс можно сравнить с лёгким ускорением метаболизма, однако эффект длится недолго.

Сравнение с другими физиологическими процессами

Исследователи сравнили наблюдаемый эффект с изменениями, происходящими при гемодиализе. В обоих случаях увеличение концентрации CO₂ стимулирует обмен веществ. При этом общая концентрация глюкозы в крови снижается незначительно, но сам механизм представляет интерес для понимания регуляции энергетического обмена.

Процесс Источник CO₂ Реакция организма Результат
Газированный напиток Углекислота из напитка Повышение кислотности крови Лёгкое ускорение гликолиза
Гемодиализ Медицинский раствор Изменение pH плазмы Активизация обмена веществ
Физическая нагрузка Эндогенный CO₂ Увеличение вентиляции лёгких Рост потребления энергии

Газировка и чувство сытости

Учёные отметили, что газированные напитки не помогают похудеть. Однако из-за воздействия углекислого газа они могут вызывать кратковременное ощущение насыщения. Это объясняется тем, что пузырьки CO₂ раздражают стенки желудка и заставляют его слегка расширяться.

Кроме того, лёгкое понижение уровня сахара в крови после употребления газировки может на короткое время снизить аппетит. Но этот эффект быстро проходит, особенно если напиток содержит сахар или подсластители.

Советы шаг за шагом: как пить газировку без вреда

  1. Отдавайте предпочтение минеральной или обычной газированной воде без добавок.

  2. Не употребляйте сладкие напитки натощак — это резко повышает уровень сахара.

  3. Пейте газировку медленно, небольшими глотками.

  4. После интенсивных тренировок выбирайте негазированную воду, чтобы избежать вздутия.

  5. Не сочетайте газировку с жирной пищей — это замедляет пищеварение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что газированные напитки ускоряют похудение.
→ Последствие: переоценка эффекта и рост потребления сахара.
→ Альтернатива: использовать газированную воду как способ снизить чувство голода без калорий.
• Ошибка: пить газировку при гастрите или изжоге.
→ Последствие: раздражение слизистой и дискомфорт.
→ Альтернатива: заменить на негазированную воду или травяной чай.
• Ошибка: употреблять газировку в больших количествах.
→ Последствие: нарушение кислотно-щелочного баланса.
→ Альтернатива: ограничить порцию до одного стакана в день.

А что если CO₂ использовать в медицине

Учёные считают, что понимание влияния углекислого газа на метаболизм может открыть новые пути для терапии. Например, контролируемое воздействие CO₂ на клетки может использоваться для стимуляции обмена веществ у пациентов с нарушением метаболизма. Пока это лишь гипотеза, но она активно изучается.

Таблица "Плюсы и минусы газированных напитков"

Аспект Плюсы Минусы
Усвоение глюкозы Лёгкое ускорение обмена веществ Незначительный эффект
Ощущение сытости Кратковременное Быстро проходит
Уровень сахара в крови Временное снижение Может повышаться при сладких напитках
Влияние на ЖКТ Стимулирует секрецию Может вызвать вздутие и изжогу

FAQ

Правда ли, что газировка помогает переваривать пищу?
Нет. Газированные напитки не ускоряют пищеварение, а только временно повышают кислотность желудка.

Можно ли пить газированную воду каждый день?
Да, если она без сахара и не вызывает дискомфорта. Главное — не превышать 1-2 стаканов в день.

Что лучше — сладкая или минерализованная газировка?
Минеральная. Сладкие напитки дают ложное ощущение бодрости, но перегружают поджелудочную железу.

Мифы и правда

Миф: газировка помогает сжигать жир.
Правда: ускорение гликолиза не связано с расходом жировой массы.
Миф: диетическая газировка полностью безопасна.
Правда: искусственные подсластители тоже влияют на метаболизм.
Миф: углекислый газ вреден для организма.
Правда: CO₂ естественно вырабатывается клетками и участвует в обменных процессах.

3 интересных факта

  1. Углекислый газ впервые начали использовать в напитках в XVIII веке, чтобы продлить их свежесть.

  2. Газированная вода без сахара используется в спорте как средство восстановления после нагрузок.

  3. Исследования показали: у людей, пьющих газировку умеренно, обмен веществ на 3-5% выше, чем у тех, кто её избегает.

Исторический контекст

Первый искусственно газированный напиток был создан английским химиком Джозефом Пристли в 1767 году. С тех пор газировка стала символом индустриальной эпохи и массового потребления. Сегодня, спустя более двухсот лет, она по-прежнему остаётся объектом научного интереса — теперь уже не как просто освежающий напиток, а как потенциальный инструмент изучения метаболизма.

Таким образом, по данным японских учёных, углекислый газ из газированных напитков действительно способен временно ускорить усвоение глюкозы клетками, но ждать от этого чуда не стоит — эффект слабый и кратковременный.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
29 октября: владелец Копья судьбы, провал Чехова и последнее выступление Станиславского
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха
Мандарины вместо масла: неожиданный рецепт, который стал хитом сети
Это упражнение раскрывает тайну долголетия: стул покажет, насколько вы здоровы
Атака с неба началась: птичья месть — какие цвета машин становятся главной мишенью
Фильм, который должен был вдохновлять, заставил зевать: Сергей Соседов о пустом блеске патриотизма
Реальность, которой не существует: квантовая физика лишила мир времени и материи
Украинский капкан для Киркорова: какие действия певца вызвали гнев СБУ
Раковина снова дышит: старый способ возвращает поток и избавляет от засора без единой капли химии
Лесное проклятие Калифорнии: почему учёные исчезают после встречи с Мафусаилом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.