Пузырьки, которые будят клетки: как газировка временно включает ускоренный режим организма

Газированные напитки давно вызывают споры среди специалистов по питанию и врачей. Одни считают их безусловным вредом, другие указывают, что влияние газировки на организм может быть не таким однозначным. Недавнее исследование японских учёных, опубликованное в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, добавило новую деталь в эту картину. Учёные выяснили, что углекислый газ, растворённый в напитках, способен ускорять усвоение глюкозы клетками.

"Растворённый CO₂ повышает кислотность внутри эритроцитов и активирует гликолиз", — отметили авторы исследования.

Как работает эффект углекислого газа

Когда человек пьёт газированную воду или напиток, углекислый газ (CO₂) частично всасывается в кровь. Здесь он превращается в бикарбонат — вещество, которое влияет на кислотно-щелочной баланс крови. Повышенная кислотность внутри эритроцитов активирует процесс гликолиза — анаэробного расщепления глюкозы.

По сути, клетки начинают перерабатывать сахар немного быстрее, чем обычно. Этот процесс можно сравнить с лёгким ускорением метаболизма, однако эффект длится недолго.

Сравнение с другими физиологическими процессами

Исследователи сравнили наблюдаемый эффект с изменениями, происходящими при гемодиализе. В обоих случаях увеличение концентрации CO₂ стимулирует обмен веществ. При этом общая концентрация глюкозы в крови снижается незначительно, но сам механизм представляет интерес для понимания регуляции энергетического обмена.

Процесс Источник CO₂ Реакция организма Результат Газированный напиток Углекислота из напитка Повышение кислотности крови Лёгкое ускорение гликолиза Гемодиализ Медицинский раствор Изменение pH плазмы Активизация обмена веществ Физическая нагрузка Эндогенный CO₂ Увеличение вентиляции лёгких Рост потребления энергии

Газировка и чувство сытости

Учёные отметили, что газированные напитки не помогают похудеть. Однако из-за воздействия углекислого газа они могут вызывать кратковременное ощущение насыщения. Это объясняется тем, что пузырьки CO₂ раздражают стенки желудка и заставляют его слегка расширяться.

Кроме того, лёгкое понижение уровня сахара в крови после употребления газировки может на короткое время снизить аппетит. Но этот эффект быстро проходит, особенно если напиток содержит сахар или подсластители.

Советы шаг за шагом: как пить газировку без вреда

Отдавайте предпочтение минеральной или обычной газированной воде без добавок. Не употребляйте сладкие напитки натощак — это резко повышает уровень сахара. Пейте газировку медленно, небольшими глотками. После интенсивных тренировок выбирайте негазированную воду, чтобы избежать вздутия. Не сочетайте газировку с жирной пищей — это замедляет пищеварение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что газированные напитки ускоряют похудение.

→ Последствие: переоценка эффекта и рост потребления сахара.

→ Альтернатива: использовать газированную воду как способ снизить чувство голода без калорий.

• Ошибка: пить газировку при гастрите или изжоге.

→ Последствие: раздражение слизистой и дискомфорт.

→ Альтернатива: заменить на негазированную воду или травяной чай.

• Ошибка: употреблять газировку в больших количествах.

→ Последствие: нарушение кислотно-щелочного баланса.

→ Альтернатива: ограничить порцию до одного стакана в день.

А что если CO₂ использовать в медицине

Учёные считают, что понимание влияния углекислого газа на метаболизм может открыть новые пути для терапии. Например, контролируемое воздействие CO₂ на клетки может использоваться для стимуляции обмена веществ у пациентов с нарушением метаболизма. Пока это лишь гипотеза, но она активно изучается.

Таблица "Плюсы и минусы газированных напитков"

Аспект Плюсы Минусы Усвоение глюкозы Лёгкое ускорение обмена веществ Незначительный эффект Ощущение сытости Кратковременное Быстро проходит Уровень сахара в крови Временное снижение Может повышаться при сладких напитках Влияние на ЖКТ Стимулирует секрецию Может вызвать вздутие и изжогу

FAQ

Правда ли, что газировка помогает переваривать пищу?

Нет. Газированные напитки не ускоряют пищеварение, а только временно повышают кислотность желудка.

Можно ли пить газированную воду каждый день?

Да, если она без сахара и не вызывает дискомфорта. Главное — не превышать 1-2 стаканов в день.

Что лучше — сладкая или минерализованная газировка?

Минеральная. Сладкие напитки дают ложное ощущение бодрости, но перегружают поджелудочную железу.

Мифы и правда

• Миф: газировка помогает сжигать жир.

Правда: ускорение гликолиза не связано с расходом жировой массы.

• Миф: диетическая газировка полностью безопасна.

Правда: искусственные подсластители тоже влияют на метаболизм.

• Миф: углекислый газ вреден для организма.

Правда: CO₂ естественно вырабатывается клетками и участвует в обменных процессах.

3 интересных факта

Углекислый газ впервые начали использовать в напитках в XVIII веке, чтобы продлить их свежесть. Газированная вода без сахара используется в спорте как средство восстановления после нагрузок. Исследования показали: у людей, пьющих газировку умеренно, обмен веществ на 3-5% выше, чем у тех, кто её избегает.

Исторический контекст

Первый искусственно газированный напиток был создан английским химиком Джозефом Пристли в 1767 году. С тех пор газировка стала символом индустриальной эпохи и массового потребления. Сегодня, спустя более двухсот лет, она по-прежнему остаётся объектом научного интереса — теперь уже не как просто освежающий напиток, а как потенциальный инструмент изучения метаболизма.

Таким образом, по данным японских учёных, углекислый газ из газированных напитков действительно способен временно ускорить усвоение глюкозы клетками, но ждать от этого чуда не стоит — эффект слабый и кратковременный.