Пузырьки, которые будят клетки: как газировка временно включает ускоренный режим организма

Газированные напитки давно вызывают споры среди специалистов по питанию и врачей. Одни считают их безусловным вредом, другие указывают, что влияние газировки на организм может быть не таким однозначным. Недавнее исследование японских учёных, опубликованное в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, добавило новую деталь в эту картину. Учёные выяснили, что углекислый газ, растворённый в напитках, способен ускорять усвоение глюкозы клетками.
"Растворённый CO₂ повышает кислотность внутри эритроцитов и активирует гликолиз", — отметили авторы исследования.
Когда человек пьёт газированную воду или напиток, углекислый газ (CO₂) частично всасывается в кровь. Здесь он превращается в бикарбонат — вещество, которое влияет на кислотно-щелочной баланс крови. Повышенная кислотность внутри эритроцитов активирует процесс гликолиза — анаэробного расщепления глюкозы.
По сути, клетки начинают перерабатывать сахар немного быстрее, чем обычно. Этот процесс можно сравнить с лёгким ускорением метаболизма, однако эффект длится недолго.
Исследователи сравнили наблюдаемый эффект с изменениями, происходящими при гемодиализе. В обоих случаях увеличение концентрации CO₂ стимулирует обмен веществ. При этом общая концентрация глюкозы в крови снижается незначительно, но сам механизм представляет интерес для понимания регуляции энергетического обмена.
|Процесс
|Источник CO₂
|Реакция организма
|Результат
|Газированный напиток
|Углекислота из напитка
|Повышение кислотности крови
|Лёгкое ускорение гликолиза
|Гемодиализ
|Медицинский раствор
|Изменение pH плазмы
|Активизация обмена веществ
|Физическая нагрузка
|Эндогенный CO₂
|Увеличение вентиляции лёгких
|Рост потребления энергии
Учёные отметили, что газированные напитки не помогают похудеть. Однако из-за воздействия углекислого газа они могут вызывать кратковременное ощущение насыщения. Это объясняется тем, что пузырьки CO₂ раздражают стенки желудка и заставляют его слегка расширяться.
Кроме того, лёгкое понижение уровня сахара в крови после употребления газировки может на короткое время снизить аппетит. Но этот эффект быстро проходит, особенно если напиток содержит сахар или подсластители.
Отдавайте предпочтение минеральной или обычной газированной воде без добавок.
Не употребляйте сладкие напитки натощак — это резко повышает уровень сахара.
Пейте газировку медленно, небольшими глотками.
После интенсивных тренировок выбирайте негазированную воду, чтобы избежать вздутия.
Не сочетайте газировку с жирной пищей — это замедляет пищеварение.
• Ошибка: считать, что газированные напитки ускоряют похудение.
→ Последствие: переоценка эффекта и рост потребления сахара.
→ Альтернатива: использовать газированную воду как способ снизить чувство голода без калорий.
• Ошибка: пить газировку при гастрите или изжоге.
→ Последствие: раздражение слизистой и дискомфорт.
→ Альтернатива: заменить на негазированную воду или травяной чай.
• Ошибка: употреблять газировку в больших количествах.
→ Последствие: нарушение кислотно-щелочного баланса.
→ Альтернатива: ограничить порцию до одного стакана в день.
Учёные считают, что понимание влияния углекислого газа на метаболизм может открыть новые пути для терапии. Например, контролируемое воздействие CO₂ на клетки может использоваться для стимуляции обмена веществ у пациентов с нарушением метаболизма. Пока это лишь гипотеза, но она активно изучается.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Усвоение глюкозы
|Лёгкое ускорение обмена веществ
|Незначительный эффект
|Ощущение сытости
|Кратковременное
|Быстро проходит
|Уровень сахара в крови
|Временное снижение
|Может повышаться при сладких напитках
|Влияние на ЖКТ
|Стимулирует секрецию
|Может вызвать вздутие и изжогу
Правда ли, что газировка помогает переваривать пищу?
Нет. Газированные напитки не ускоряют пищеварение, а только временно повышают кислотность желудка.
Можно ли пить газированную воду каждый день?
Да, если она без сахара и не вызывает дискомфорта. Главное — не превышать 1-2 стаканов в день.
Что лучше — сладкая или минерализованная газировка?
Минеральная. Сладкие напитки дают ложное ощущение бодрости, но перегружают поджелудочную железу.
• Миф: газировка помогает сжигать жир.
Правда: ускорение гликолиза не связано с расходом жировой массы.
• Миф: диетическая газировка полностью безопасна.
Правда: искусственные подсластители тоже влияют на метаболизм.
• Миф: углекислый газ вреден для организма.
Правда: CO₂ естественно вырабатывается клетками и участвует в обменных процессах.
Углекислый газ впервые начали использовать в напитках в XVIII веке, чтобы продлить их свежесть.
Газированная вода без сахара используется в спорте как средство восстановления после нагрузок.
Исследования показали: у людей, пьющих газировку умеренно, обмен веществ на 3-5% выше, чем у тех, кто её избегает.
Первый искусственно газированный напиток был создан английским химиком Джозефом Пристли в 1767 году. С тех пор газировка стала символом индустриальной эпохи и массового потребления. Сегодня, спустя более двухсот лет, она по-прежнему остаётся объектом научного интереса — теперь уже не как просто освежающий напиток, а как потенциальный инструмент изучения метаболизма.
Таким образом, по данным японских учёных, углекислый газ из газированных напитков действительно способен временно ускорить усвоение глюкозы клетками, но ждать от этого чуда не стоит — эффект слабый и кратковременный.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.