Это упражнение раскрывает тайну долголетия: стул покажет, насколько вы здоровы

Здоровье

Подвижность — одна из ключевых характеристик здоровья и независимости человека. Она влияет не только на физическое самочувствие, но и на качество жизни, особенно с возрастом. Проверить, насколько сильны ваши ноги и какова общая физическая форма, можно с помощью простого упражнения, на которое уйдёт меньше минуты. Этот тест не требует специального оборудования — достаточно обычного стула.

Стул в интерьере квартиры
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул в интерьере квартиры

"Тест "сесть-встать" помогает оценить силу нижней части тела и устойчивость", — отмечают специалисты, опрошенные IFLScience.

Что такое тест "сесть-встать"

Методика появилась ещё в 1990-х годах и широко используется физиотерапевтами и врачами реабилитации. Её цель — определить, насколько эффективно человек способен выполнять одно из базовых движений — переход из положения сидя в стоячее. С возрастом именно этот навык часто ослабевает, что напрямую связано с риском падений и утратой независимости.

Как выполнить тест

Для проверки понадобится устойчивый стул с прямой спинкой и ровная поверхность. Выполняйте тест следующим образом:

  1. Сядьте на стул так, чтобы ноги стояли на полу, а руки были скрещены на груди.

  2. Встаньте полностью, выпрямив ноги.

  3. Снова сядьте, не опираясь руками.

  4. Повторяйте движение в течение 30 секунд, считая количество повторений.

Таблица "Сравнение результатов по возрасту"

Возраст Мужчины (повторения за 30 сек.) Женщины (повторения за 30 сек.)
60-64 года 14 12
65-69 лет 12 11
70-74 года 11 10
75-79 лет 10 9
80-84 года 9 8
85-89 лет 8 7

Эти данные отражают средние показатели. Если вы делаете меньше, чем указано для вашей возрастной группы, стоит уделить внимание укреплению мышц ног и общей физической активности.

Почему этот тест важен

Результаты теста напрямую связаны с риском преждевременного старения и снижением выносливости. Исследования показывают: чем ниже способность вставать и садиться без усилий, тем выше вероятность потери мышечной массы — состояния, известного как саркопения.

Кроме того, этот простой тест помогает выявить проблемы с равновесием, которые могут быть ранним сигналом ухудшения здоровья суставов или нарушений координации.

Как улучшить результат

Для повышения силы и устойчивости нижней части тела специалисты советуют выполнять упражнения, направленные на мышцы бедёр, ягодиц и голеней.

  1. Приседания — классика, которая укрепляет ноги и корпус.

  2. Подъёмы на носки — улучшают баланс и циркуляцию крови.

  3. Ходьба по лестнице — развивает выносливость и укрепляет суставы.

  4. Йога или пилатес — повышают гибкость и координацию.

  5. Простые прогулки по 30 минут в день уже дают результат, особенно при сидячем образе жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выполнять тест с опорой на руки.
→ Последствие: искажённый результат.
→ Альтернатива: держите руки на груди.
• Ошибка: выбирать слишком мягкий стул.
→ Последствие: повышенный риск падения.
→ Альтернатива: используйте устойчивый стул с прямой спинкой.
• Ошибка: задерживать дыхание при вставании.
→ Последствие: повышается давление и утомляемость.
→ Альтернатива: дышите ровно, особенно при подъёме.

А что если вы моложе?

Даже если вам далеко до пенсионного возраста, тест "сесть-встать" поможет оценить общий уровень физической подготовки. Низкий результат может говорить о недостатке активности, слабости мышц или нарушении осанки. Это повод обратить внимание на физические нагрузки уже сейчас — ведь профилактика старения начинается задолго до появления первых признаков.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы
Простота теста Не требует оборудования Может быть сложен при травмах
Информативность Отражает силу ног и баланс Не учитывает выносливость
Безопасность Подходит большинству людей Требует аккуратности при вставании

FAQ

Можно ли делать тест дома?
Да, тест безопасен для выполнения дома при наличии устойчивого стула и достаточного пространства вокруг.

Как часто повторять тест?
Раз в месяц достаточно, чтобы отслеживать динамику физической формы.

Что делать, если результат низкий?
Постепенно увеличивайте физическую активность — больше ходите, выполняйте лёгкие упражнения для ног.

Мифы и правда

Миф: этот тест нужен только пожилым людям.
Правда: он полезен для всех, кто следит за физическим состоянием.
Миф: если результат низкий, значит вы стары.
Правда: он лишь показывает уровень силы мышц, а не возраст организма.
Миф: нужно тренироваться каждый день, чтобы улучшить показатели.
Правда: достаточно 150 минут умеренной активности в неделю, даже если заниматься только по выходным.

3 интересных факта

  1. Тест "сесть-встать" был разработан в Техасском университете и применяется в более чем 30 странах.

  2. Люди, регулярно выполняющие этот тест, в среднем живут дольше и реже страдают хроническими заболеваниями суставов.

  3. Даже 20 минут ходьбы в день улучшают результат уже через 2 недели.

Исторический контекст

Первоначально тест использовался для оценки состояния пациентов после операций и травм. Постепенно он стал стандартным инструментом для пожилых людей. Сегодня его применяют даже в фитнес-программах и спортивных клубах как способ оценки общего тонуса.

Итак, если вы хотите быстро понять, насколько хорошо ваше тело справляется с возрастными изменениями, просто возьмите стул и попробуйте. Это займёт всего полминуты, но может дать вам ценный сигнал о здоровье.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
