5 правил идеальной пустышки: что нужно знать маме, чтобы не навредить малышу

Выбор пустышки кажется простым — пока не окажешься перед полкой с десятками вариантов. Одни родители советуют латекс, другие — силикон, а врачи напоминают о форме и безопасности. Разберёмся, на что действительно важно обратить внимание, чтобы пустышка помогала, а не вредила малышу.
Чаще всего пустышки изготавливают из латекса и силикона.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Латекс
|Мягкий, тёплый, приятный на ощупь
|Быстро изнашивается, может вызвать аллергию
|Силикон
|Без запаха, не вызывает аллергию, прочный и безопасный
|Менее эластичный, чем латекс
Для грудничков чаще выбирают силикон — он легко моется, не впитывает запахи и выдерживает кипячение. У такого материала не образуются микротрещины, где могут скапливаться микробы.
Форма влияет не только на комфорт, но и на развитие прикуса.
"Оптимальный выбор — ортодонтическая форма, она снижает нагрузку на нёбо и зубы", — отметила педиатр Анна Орлова.
Купите несколько форм и предложите малышу выбрать самому — иногда именно он "решает", что ему по душе.
Пустышка должна "расти" вместе с ребёнком. Производители маркируют изделия по возрасту:
|Возраст
|Особенности пустышки
|0-3 мес.
|Мягкий силикон, маленький нагубник
|3-6 мес.
|Более плотный материал, крупнее форма
|6-18 мес.
|Устойчивость к прокусыванию, прочный силикон
|18+ мес.
|Максимальная плотность, рассчитана на активное жевание
Если пустышка велика, она будет выпадать, а если мала — доставит дискомфорт. Ориентируйтесь на маркировку и реакцию малыша.
В продаже есть два основных типа:
Для ночного сна выбирайте модели с лёгким нагубником и вентиляционными отверстиями — они предотвращают раздражение кожи и позволяют коже "дышать".
Пустышка должна быть безопасной и удобной. Перед покупкой обратите внимание:
Чтобы понять, подходит ли пустышка, посмотрите на малыша: если он спокоен, не выплёвывает её и кожа вокруг рта чистая — вы нашли правильный вариант.
|Плюсы
|Минусы
|Помогает успокоить малыша
|Возможность нарушения захвата груди при раннем введении
|Снижает риск синдрома внезапной детской смерти
|Может вызывать зависимость при частом использовании
|Успокаивает при коликах и засыпании
|Требует регулярной дезинфекции и замены
После того как лактация установилась — обычно через 3-4 недели.
Каждые 1-2 месяца или раньше, если появились трещины или потемнение.
Да, силиконовые модели выдерживают высокую температуру и не деформируются.
Пустышка при грудном вскармливании — не враг, а помощник. Главное — выбрать безопасный материал, правильный размер и форму, а также не злоупотреблять использованием. Следуя простым правилам, вы сможете обеспечить малышу комфорт и спокойствие, а себе — немного тишины и уверенности.
