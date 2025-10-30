5 правил идеальной пустышки: что нужно знать маме, чтобы не навредить малышу

Выбор пустышки кажется простым — пока не окажешься перед полкой с десятками вариантов. Одни родители советуют латекс, другие — силикон, а врачи напоминают о форме и безопасности. Разберёмся, на что действительно важно обратить внимание, чтобы пустышка помогала, а не вредила малышу.

1. Материал: латекс или силикон?

Чаще всего пустышки изготавливают из латекса и силикона.

Материал Преимущества Недостатки Латекс Мягкий, тёплый, приятный на ощупь Быстро изнашивается, может вызвать аллергию Силикон Без запаха, не вызывает аллергию, прочный и безопасный Менее эластичный, чем латекс

Для грудничков чаще выбирают силикон — он легко моется, не впитывает запахи и выдерживает кипячение. У такого материала не образуются микротрещины, где могут скапливаться микробы.

2. Форма пустышки

Форма влияет не только на комфорт, но и на развитие прикуса.

Круглая - напоминает мамину грудь, подойдёт младенцам, находящимся на ГВ.

- напоминает мамину грудь, подойдёт младенцам, находящимся на ГВ. С каплевидным срезом (ортодонтическая) - равномерно распределяет давление на дёсны и не мешает формированию прикуса.

- равномерно распределяет давление на дёсны и не мешает формированию прикуса. Симметричная - универсальный вариант, который удобно держится во рту.

"Оптимальный выбор — ортодонтическая форма, она снижает нагрузку на нёбо и зубы", — отметила педиатр Анна Орлова.

Купите несколько форм и предложите малышу выбрать самому — иногда именно он "решает", что ему по душе.

3. Размер по возрасту

Пустышка должна "расти" вместе с ребёнком. Производители маркируют изделия по возрасту:

Возраст Особенности пустышки 0-3 мес. Мягкий силикон, маленький нагубник 3-6 мес. Более плотный материал, крупнее форма 6-18 мес. Устойчивость к прокусыванию, прочный силикон 18+ мес. Максимальная плотность, рассчитана на активное жевание

Если пустышка велика, она будет выпадать, а если мала — доставит дискомфорт. Ориентируйтесь на маркировку и реакцию малыша.

4. Дневные и ночные пустышки

В продаже есть два основных типа:

Дневные - яркие, с рисунками, привлекают внимание ребёнка.

- яркие, с рисунками, привлекают внимание ребёнка. Ночные - имеют светящуюся кнопку или кольцо, чтобы легко найти их в темноте.

Для ночного сна выбирайте модели с лёгким нагубником и вентиляционными отверстиями — они предотвращают раздражение кожи и позволяют коже "дышать".

5. Безопасность и нагубник

Пустышка должна быть безопасной и удобной. Перед покупкой обратите внимание:

Нагубник не должен касаться носа и подбородка.

На нём должны быть крупные отверстия для вентиляции.

Ищите маркировку BPA-free — это значит, что материал не содержит бисфенол-А.

Чтобы понять, подходит ли пустышка, посмотрите на малыша: если он спокоен, не выплёвывает её и кожа вокруг рта чистая — вы нашли правильный вариант.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать пустышку с первых дней жизни при грудном вскармливании.

давать пустышку с первых дней жизни при грудном вскармливании. Последствие: может нарушиться захват груди.

может нарушиться захват груди. Альтернатива: вводите пустышку после установления ГВ (примерно через месяц).

вводите пустышку после установления ГВ (примерно через месяц). Ошибка: использовать одну и ту же пустышку слишком долго.

использовать одну и ту же пустышку слишком долго. Последствие: износ, риск заражения микробами.

износ, риск заражения микробами. Альтернатива: меняйте каждые 1-2 месяца.

меняйте каждые 1-2 месяца. Ошибка: брать слишком тяжёлую пустышку.

брать слишком тяжёлую пустышку. Последствие: выпадает и раздражает губы.

выпадает и раздражает губы. Альтернатива: выбирайте лёгкие модели с мягким нагубником.

Плюсы и минусы пустышки при грудном вскармливании

Плюсы Минусы Помогает успокоить малыша Возможность нарушения захвата груди при раннем введении Снижает риск синдрома внезапной детской смерти Может вызывать зависимость при частом использовании Успокаивает при коликах и засыпании Требует регулярной дезинфекции и замены

FAQ

Когда можно вводить пустышку при грудном вскармливании?

После того как лактация установилась — обычно через 3-4 недели.

Как часто нужно менять пустышку?

Каждые 1-2 месяца или раньше, если появились трещины или потемнение.

Можно ли стерилизовать пустышку кипячением?

Да, силиконовые модели выдерживают высокую температуру и не деформируются.

Мифы и правда

Миф: пустышка мешает грудному вскармливанию.

пустышка мешает грудному вскармливанию. Правда: если вводить её не раньше 1 месяца, сосательный рефлекс не нарушается.

если вводить её не раньше 1 месяца, сосательный рефлекс не нарушается. Миф: пустышка портит прикус.

пустышка портит прикус. Правда: ортодонтическая форма при правильном подборе безопасна для зубов.

ортодонтическая форма при правильном подборе безопасна для зубов. Миф: ребёнок сам откажется от пустышки.

ребёнок сам откажется от пустышки. Правда: часто требуется постепенное отлучение — особенно после года.

3 интересных факта

Американская академия педиатрии рекомендует использовать пустышку во время сна для снижения риска синдрома внезапной детской смерти. Младенцы с пустышкой засыпают быстрее и легче успокаиваются после плача. Современные силиконовые модели проходят клинические тесты и безопасны даже для самых чувствительных малышей.

Пустышка при грудном вскармливании — не враг, а помощник. Главное — выбрать безопасный материал, правильный размер и форму, а также не злоупотреблять использованием. Следуя простым правилам, вы сможете обеспечить малышу комфорт и спокойствие, а себе — немного тишины и уверенности.