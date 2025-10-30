Голова болит — но не из-за космоса: учёные поставили точку в споре о магнитных бурях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:08
Здоровье

Магнитные бури давно окружены ореолом мистики: стоит солнечной активности возрасти — и в новостях тут же появляются предупреждения о головных болях и скачках давления. Но российские учёные утверждают: эти страхи сильно преувеличены. Научных доказательств связи между магнитными бурями и самочувствием человека нет.

Магнитная буря и Солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Магнитная буря и Солнце

Что на самом деле происходит во время магнитной бури

Магнитные бури — это естественные колебания магнитного поля Земли, возникающие при вспышках на Солнце. Заряженные частицы достигают планеты и взаимодействуют с атмосферой, создавая полярные сияния и электромагнитные возмущения.

Однако влияние этих процессов на человека минимально.

"Человеческий организм не имеет органов, способных воспринимать магнитное поле", — пояснил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН Вячеслав Авдеев.

По словам учёного, даже магнитные поля, создаваемые медицинскими томографами (МРТ), во много раз сильнее, чем возмущения при бурях, — и при этом люди их совершенно не ощущают.

Почему люди связывают бури с головной болью

Метеозависимость часто путают с реакцией на солнечную активность. На самом деле на самочувствие влияют:

  • перепады атмосферного давления;
  • недостаток сна;
  • стресс и обезвоживание;
  • колебания температуры и влажности.

Психологи объясняют веру в "вред бурь" эффектом самовнушения. Когда человек заранее ждёт ухудшения самочувствия, организм действительно может реагировать тревогой, усталостью или болью.

Где магнитные бури действительно опасны

Если для человека они безвредны, то для техники — серьёзное испытание.
Магнитные возмущения влияют на спутники, навигационные системы и электросети.

"Если бы событие масштаба бури Каррингтона повторилось сегодня, ущерб только в США превысил бы два триллиона долларов", — отметил Авдеев.

В 1859 году буря Каррингтона вывела из строя телеграфные линии по всему миру. Сегодня подобное событие может парализовать работу спутников, GPS и энергетических сетей.

Как защищаются современные технологии

Современные орбитальные и наземные системы оснащены специальной защитой:

  • спутники временно переводят в "спящий режим";
  • энергетические компании регулируют нагрузку в сетях;
  • авиаперевозчики корректируют маршруты полётов, чтобы избежать зон радиопомех.

Эти меры позволяют минимизировать риски и избежать катастрофических последствий.

Плюсы и минусы магнитных бурь

Плюсы Минусы
Позволяют учёным изучать взаимодействие Солнца и Земли Могут нарушать связь, GPS и радиосигналы
Вызывают красивые полярные сияния Представляют угрозу для спутников и электроэнергетики
Стимулируют развитие технологий защиты инфраструктуры В крайних случаях способны вызвать отключения электричества

3 интересных факта о магнитных бурях

  1. Полярное сияние — побочный эффект бури.
    Это результат столкновения солнечных частиц с молекулами атмосферы — именно так рождаются северные огни.
  2. МРТ создаёт поле в 10 тысяч раз сильнее, чем буря.
    При этом человек спокойно переносит его без малейших ощущений.
  3. Бури "звучат".
    Радиоволны, возникающие при солнечных вспышках, можно перевести в звук — учёные фиксируют их в виде низкочастотных "свистов" и "гудений".

Магнитные бури — не враг человеческому организму, а скорее напоминание о могуществе природы. Они не вызывают головных болей и не влияют на давление, но представляют реальную угрозу для электроники и инфраструктуры. Настоящее беспокойство вызывает не самочувствие людей, а готовность технологий выдержать "шторм из космоса".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
