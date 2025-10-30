Голова болит — но не из-за космоса: учёные поставили точку в споре о магнитных бурях

Магнитные бури давно окружены ореолом мистики: стоит солнечной активности возрасти — и в новостях тут же появляются предупреждения о головных болях и скачках давления. Но российские учёные утверждают: эти страхи сильно преувеличены. Научных доказательств связи между магнитными бурями и самочувствием человека нет.
Магнитные бури — это естественные колебания магнитного поля Земли, возникающие при вспышках на Солнце. Заряженные частицы достигают планеты и взаимодействуют с атмосферой, создавая полярные сияния и электромагнитные возмущения.
Однако влияние этих процессов на человека минимально.
"Человеческий организм не имеет органов, способных воспринимать магнитное поле", — пояснил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН Вячеслав Авдеев.
По словам учёного, даже магнитные поля, создаваемые медицинскими томографами (МРТ), во много раз сильнее, чем возмущения при бурях, — и при этом люди их совершенно не ощущают.
Метеозависимость часто путают с реакцией на солнечную активность. На самом деле на самочувствие влияют:
Психологи объясняют веру в "вред бурь" эффектом самовнушения. Когда человек заранее ждёт ухудшения самочувствия, организм действительно может реагировать тревогой, усталостью или болью.
Если для человека они безвредны, то для техники — серьёзное испытание.
Магнитные возмущения влияют на спутники, навигационные системы и электросети.
"Если бы событие масштаба бури Каррингтона повторилось сегодня, ущерб только в США превысил бы два триллиона долларов", — отметил Авдеев.
В 1859 году буря Каррингтона вывела из строя телеграфные линии по всему миру. Сегодня подобное событие может парализовать работу спутников, GPS и энергетических сетей.
Современные орбитальные и наземные системы оснащены специальной защитой:
Эти меры позволяют минимизировать риски и избежать катастрофических последствий.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяют учёным изучать взаимодействие Солнца и Земли
|Могут нарушать связь, GPS и радиосигналы
|Вызывают красивые полярные сияния
|Представляют угрозу для спутников и электроэнергетики
|Стимулируют развитие технологий защиты инфраструктуры
|В крайних случаях способны вызвать отключения электричества
Магнитные бури — не враг человеческому организму, а скорее напоминание о могуществе природы. Они не вызывают головных болей и не влияют на давление, но представляют реальную угрозу для электроники и инфраструктуры. Настоящее беспокойство вызывает не самочувствие людей, а готовность технологий выдержать "шторм из космоса".
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.