Невидимый яд вдыхают миллионы: загрязнённый воздух делает детей заложниками болезней глаз

Здоровье

Загрязнённый воздух вреден не только для лёгких, но и для глаз — особенно если речь идёт о детях. Новые данные российских офтальмологов подтверждают: постоянное воздействие смога и химических примесей способно привести к хроническим заболеваниям глаз уже в раннем возрасте.

Загрязнённый воздух и здоровье детей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загрязнённый воздух и здоровье детей

Почему глаза детей особенно уязвимы

Органы зрения у ребёнка продолжают активно формироваться до подросткового возраста. Поэтому даже кратковременное воздействие токсичных веществ может вызвать воспаление и микроповреждения тканей.

"Агрессивные химические соединения в воздухе способны повреждать клетки роговицы и конъюнктивы, вызывая сухость, жжение и воспаление", — пояснила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

По словам специалиста, именно дети чаще сталкиваются с синдромом "сухого глаза", хроническим конъюнктивитом и блефаритом — болезнями, которые раньше считались "взрослыми".

Как загрязнённый воздух влияет на зрение

В городах с высоким уровнем загрязнения в воздухе постоянно присутствуют:

  • частицы пыли и сажи;
  • выхлопные газы;
  • соединения серы и азота;
  • микрочастицы пластика.

Эти вещества оседают на слизистой глаза, раздражая её. Роговица и конъюнктива воспаляются, нарушается выработка слёзной жидкости, появляются зуд и ощущение "песка" в глазах.
Если раздражение становится хроническим, формируются устойчивые воспалительные процессы, которые без лечения могут привести к снижению остроты зрения.

Влияние экологии на поведение детей

Есть и косвенный эффект: когда ребёнок ощущает дискомфорт на улице, он чаще остаётся дома. Это значит — меньше свежего воздуха, больше экранного времени и дополнительная нагрузка на глаза.
Такой "замкнутый круг" усиливает риск развития близорукости и зрительного переутомления.

Как защитить глаза ребёнка

Офтальмологи советуют родителям уделять внимание не только питанию и сну, но и зрительной гигиене при плохой экологии.

Что стоит делать:

  1. Ограничивать прогулки в периоды смога.
    Проверяйте уровень загрязнения в прогнозах погоды — если индекс выше нормы, лучше перенести активность в помещение.
  2. Использовать защитные очки.
    Очки с плотным прилеганием снижают контакт глаз с пылью и химическими частицами.
  3. Применять увлажняющие капли без консервантов.
    Они защищают роговицу и помогают восстановить естественную слёзную плёнку.
  4. Промывать глаза после улицы.
    Используйте чистую воду или специальные офтальмологические растворы и салфетки для удаления загрязнений.
  5. Создавать "чистые зоны" дома.
    Воздушный фильтр или увлажнитель помогает снизить количество пыли в помещении, особенно в отопительный сезон.

Плюсы и минусы городской среды для зрения

Плюсы Минусы
Доступ к офтальмологам и современным средствам защиты Высокая концентрация загрязняющих веществ
Возможность быстрой диагностики и лечения Сухой воздух, пыль, смог вызывают раздражение
Большой выбор аптечных капель и гигиенических средств Дети меньше времени проводят на свежем воздухе
Современные фильтры и очистители воздуха Повышенный риск хронических воспалений глаз

3 интересных факта о детском зрении

  1. Детская роговица тоньше взрослой.
    Поэтому она более уязвима для механических и химических раздражителей.
  2. Слёзная плёнка у детей нестабильна.
    Из-за этого глаза быстрее пересыхают при ветре или пыли.
  3. Экранная нагрузка усиливает вред от загрязнений.
    Сочетание сухого воздуха и яркости монитора ускоряет развитие синдрома "сухого глаза".

Воздух, которым дышат дети, напрямую влияет на здоровье их глаз. Систематическое воздействие смога, пыли и химических веществ может привести к воспалению, сухости и даже нарушению зрения.
Регулярное промывание глаз, использование капель и ограничение пребывания на улице в периоды смога — простые, но эффективные меры защиты. Здоровые глаза ребёнка — это не только хорошее зрение, но и залог его комфортного развития.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
