Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте, что всего один час прогулки среди деревьев способен улучшить настроение сильнее, чем чашка кофе или вечерний сериал. Именно к такому выводу пришли психологи из Университета Вены, доказав, что контакт с природой делает людей заметно счастливее. Причём эффект сохраняется не только во время прогулки, но и на протяжении всего дня.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Природа как терапия

Почему природа повышает счастье

Исследование, опубликованное в The Journal of Positive Psychology, охватило более двух тысяч жителей Австрии. Участников попросили рассказать о своём самочувствии после визитов в зеленые и прибрежные зоны — парки, леса, реки и озёра.

Результат оказался однозначным: даже короткое пребывание на природе повышало уровень удовлетворённости жизнью. Особенно заметен эффект был у людей, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.

"Природа действует как естественный стабилизатор эмоций, помогая людям восстанавливать внутреннее равновесие", — отметил клинический психолог Маркус Вальднер.

Учёные объясняют этот феномен тем, что природная среда снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает концентрацию и способствует выработке серотонина.

Как работает "эффект природы"

Прогулка в парке или у воды активирует зоны мозга, связанные с удовольствием и расслаблением. Наши органы чувств получают мягкие, гармоничные стимулы: шелест листвы, плеск воды, запах травы.

Это создаёт ощущение безопасности и умиротворения, которое сохраняется ещё долго после возвращения в город.

Особенно сильное влияние отмечается при контакте с водой. Так называемые "голубые зоны" — берега рек, озёр или моря — стимулируют чувство внутренней гармонии и помогают людям с повышенной тревожностью.

Почему прогулка важнее, чем кажется

Даже короткий выход на природу — это своеобразная "перезагрузка" для психики. Исследователи отметили, что люди, которые хотя бы 20-30 минут в день проводят на свежем воздухе, чувствуют себя бодрее, спят лучше и реже жалуются на усталость.

Кроме того, такие прогулки снижают уровень изоляции и способствуют социальной активности — ведь люди чаще встречаются, общаются, делятся впечатлениями.

Плюсы и минусы прогулок на природе

Плюсы Минусы Улучшение настроения и снижение тревожности Требует времени и подходящих условий (погода, доступ к зелёным зонам) Повышение физической активности Возможны аллергические реакции у чувствительных людей Снижение уровня стресса и усталости В городе не всегда легко найти безопасное место для прогулки Стабилизация сна и повышение концентрации Эффект кратковременный без регулярности Улучшение иммунитета и самочувствия Не заменяет полноценного лечения при депрессии

3 интересных факта о влиянии природы

Звуки воды снижают пульс.

По данным британских учёных, прослушивание шума волн или ручья помогает замедлить сердцебиение и нормализовать дыхание. Вид зелени ускоряет восстановление.

Пациенты, чьи палаты выходят окнами на парк, выздоравливают быстрее тех, кто видит бетонные здания. Пешие прогулки повышают креативность.

Исследования Стэнфорда показали: во время ходьбы на свежем воздухе творческое мышление активизируется почти на 60%.

Как использовать эффект природы в повседневной жизни

Планируйте прогулки как часть дня. Даже 15 минут в сквере снижают стресс. Выбирайте маршруты у воды или в парках. Контакт с естественными звуками усиливает эффект. Отключайтесь от гаджетов. Чтобы почувствовать реальное присутствие в моменте, оставьте телефон в кармане. Замените фитнес на "лесной кросс". Движение в зелёной среде сочетает физическую активность и релаксацию. Заведите традицию выходных без города. Даже однодневный выезд за пределы мегаполиса повышает эмоциональную устойчивость.

Природа — это самая доступная форма терапии, не требующая рецепта и затрат. Прогулка у воды или среди деревьев способна восстановить силы, улучшить концентрацию и подарить чувство гармонии. Чем чаще человек выбирает контакт с природой, тем устойчивее становится его психика и выше общий уровень счастья.