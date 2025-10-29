Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай под микроскопом: домашние биопрепараты, которые спасают грядки лучше покупных
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ваш холодильник — главная дыра в бюджете: как перестать выбрасывать еду и деньги
Сезонная депрессия началась: питомцы массово впадают в апатию из-за одной вещи в каждой квартире
Этот витамин решает исход каждой тренировки: без него мышцы просто не просыпаются

Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья

4:44
Здоровье

Представьте, что всего один час прогулки среди деревьев способен улучшить настроение сильнее, чем чашка кофе или вечерний сериал. Именно к такому выводу пришли психологи из Университета Вены, доказав, что контакт с природой делает людей заметно счастливее. Причём эффект сохраняется не только во время прогулки, но и на протяжении всего дня.

Природа как терапия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Природа как терапия

Почему природа повышает счастье

Исследование, опубликованное в The Journal of Positive Psychology, охватило более двух тысяч жителей Австрии. Участников попросили рассказать о своём самочувствии после визитов в зеленые и прибрежные зоны — парки, леса, реки и озёра.

Результат оказался однозначным: даже короткое пребывание на природе повышало уровень удовлетворённости жизнью. Особенно заметен эффект был у людей, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.

"Природа действует как естественный стабилизатор эмоций, помогая людям восстанавливать внутреннее равновесие", — отметил клинический психолог Маркус Вальднер.

Учёные объясняют этот феномен тем, что природная среда снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает концентрацию и способствует выработке серотонина.

Как работает "эффект природы"

Прогулка в парке или у воды активирует зоны мозга, связанные с удовольствием и расслаблением. Наши органы чувств получают мягкие, гармоничные стимулы: шелест листвы, плеск воды, запах травы.
Это создаёт ощущение безопасности и умиротворения, которое сохраняется ещё долго после возвращения в город.

Особенно сильное влияние отмечается при контакте с водой. Так называемые "голубые зоны" — берега рек, озёр или моря — стимулируют чувство внутренней гармонии и помогают людям с повышенной тревожностью.

Почему прогулка важнее, чем кажется

Даже короткий выход на природу — это своеобразная "перезагрузка" для психики. Исследователи отметили, что люди, которые хотя бы 20-30 минут в день проводят на свежем воздухе, чувствуют себя бодрее, спят лучше и реже жалуются на усталость.

Кроме того, такие прогулки снижают уровень изоляции и способствуют социальной активности — ведь люди чаще встречаются, общаются, делятся впечатлениями.

Плюсы и минусы прогулок на природе

Плюсы Минусы
Улучшение настроения и снижение тревожности Требует времени и подходящих условий (погода, доступ к зелёным зонам)
Повышение физической активности Возможны аллергические реакции у чувствительных людей
Снижение уровня стресса и усталости В городе не всегда легко найти безопасное место для прогулки
Стабилизация сна и повышение концентрации Эффект кратковременный без регулярности
Улучшение иммунитета и самочувствия Не заменяет полноценного лечения при депрессии

3 интересных факта о влиянии природы

  1. Звуки воды снижают пульс.
    По данным британских учёных, прослушивание шума волн или ручья помогает замедлить сердцебиение и нормализовать дыхание.
  2. Вид зелени ускоряет восстановление.
    Пациенты, чьи палаты выходят окнами на парк, выздоравливают быстрее тех, кто видит бетонные здания.
  3. Пешие прогулки повышают креативность.
    Исследования Стэнфорда показали: во время ходьбы на свежем воздухе творческое мышление активизируется почти на 60%.

Как использовать эффект природы в повседневной жизни

  1. Планируйте прогулки как часть дня. Даже 15 минут в сквере снижают стресс.
  2. Выбирайте маршруты у воды или в парках. Контакт с естественными звуками усиливает эффект.
  3. Отключайтесь от гаджетов. Чтобы почувствовать реальное присутствие в моменте, оставьте телефон в кармане.
  4. Замените фитнес на "лесной кросс". Движение в зелёной среде сочетает физическую активность и релаксацию.
  5. Заведите традицию выходных без города. Даже однодневный выезд за пределы мегаполиса повышает эмоциональную устойчивость.

Природа — это самая доступная форма терапии, не требующая рецепта и затрат. Прогулка у воды или среди деревьев способна восстановить силы, улучшить концентрацию и подарить чувство гармонии. Чем чаще человек выбирает контакт с природой, тем устойчивее становится его психика и выше общий уровень счастья.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ваш холодильник — главная дыра в бюджете: как перестать выбрасывать еду и деньги
30 октября: день рождения Диего Марадоны и смерть отца Красного Креста и Макса Линдера
Сезонная депрессия началась: питомцы массово впадают в апатию из-за одной вещи в каждой квартире
Этот витамин решает исход каждой тренировки: без него мышцы просто не просыпаются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.