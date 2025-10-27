Осень крадет силы: как вернуть бодрость, когда весь день хочется спать

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью многие сталкиваются с упадком сил и нарушением сна. О том, как восстановить энергию и сохранить работоспособность, в беседе с Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

По его словам, осенняя сонливость нередко вызвана сочетанием короткого светового дня, недостаточной физической активности и несбалансированного питания. Он отметил, что людям с нормированным рабочим графиком проще восстановить режим сна, тогда как тем, кто работает посменно, требуется особое внимание к распорядку и отдыху.

Врач подчеркнул, что физическая активность играет ключевую роль в борьбе с вялостью и переутомлением. Даже короткие прогулки перед работой или после нее помогают "включить" организм и улучшить качество сна. По его словам, движение должно стать ежедневной привычкой, независимо от погоды или занятости.

"Человек должен спать не меньше семи-восьми часов, а в идеале — девять. Но если это невозможно, важно хотя бы обеспечить себе регулярные прогулки. Осенью многим не хочется выходить из дома, но надо заставлять себя, потому что движение — единственный способ разогнать сонливость и дать организму энергию", — подчеркнул Удалов.

Он отметил, что сонливость часто связана с недостатком физической нагрузки. По его словам, если человек мало двигается, организм не тратит накопленную энергию, из-за чего становится сложнее уснуть и время отхода ко сну постоянно сдвигается. В результате человек ложится позже, не высыпается и уже днем ощущает усталость и желание спать.