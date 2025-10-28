Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия наступает на лыжи Альпам: туристы нашли идеальный баланс между снегом и душой
Голландский шницель: разгадываем гастрономическую загадку — вкуснее, чем кажется
Скандал в Петербурге: поджог квартиры рэпера Оксимирона* и его последствия
Служба по особому сценарию: как Глеба Калюжного коснулась армейская дедовщина
Тот самый вкус из детства найден: повар из Кемерова раскрыла секрет школьных котлет
Секреты вечной молодости рук: почему ретинол – это не просто тренд, а необходимость
Камеры видят даже сквозь ночь: как ГАИ наказывает за невидимый ремень безопасности
План Джигана по спасению семьи: почему рэпер попросил суд о паузе
Наши ангелы-хранители: кто из знаменитостей поддержал Романа Попова в борьбе с раком мозга

18 часов в заточении сна: как идиопатическая гиперсомния крадет жизнь

1:39
Здоровье

Для большинства из нас сон — это отдых. Мы спим семь-восемь часов, просыпаемся, пьем кофе и идём по делам. Но есть люди, для которых пробуждение — почти недостижимая цель. Их дни укорачиваются до нескольких часов бодрствования, а сон превращается из удовольствия в неизбежность. Это не лень и не усталость — это редкое неврологическое расстройство, называемое идиопатической гиперсомнией.

Человек во сне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек во сне

При этом заболевании человек может спать по 10-18 часов в сутки и всё равно чувствовать себя разбитым. Для них нормальная жизнь буквально растворяется во сне: времени на работу, встречи, семью или даже душ остаётся считанные часы.

Сравнение: нормальный сон и идиопатическая гиперсомния

Параметр Нормальный сон Идиопатическая гиперсомния
Длительность сна 7-8 часов 10-18 часов
Качество сна Восстановительный Неосвежающий
Пробуждение Быстрое и осознанное Затруднённое, с туманом в голове
Энергия днём Сохраняется Постоянная сонливость
Социальная активность Нормальная Почти отсутствует

Когда день не начинается

Люди с этим диагнозом описывают жизнь как "постоянное ожидание пробуждения, которое никогда не наступает". Исследование, опубликованное в PLOS One, охватило 123 пациента, поделившихся личными историями в блогах и подкастах. Учёные выделили 10 симптомов: постоянную сонливость, трудности с пробуждением, невосстанавливающий сон, микросны, когнитивное "затуманивание", галлюцинации, ощущение физической тяжести и автоматическое выполнение действий.

"В обычный день мне нужно 15-16 часов сна. Попробуйте уместить это в 24 часа, учитывая 11-часовую смену на работе, час на дорогу и необходимость поесть", — рассказал один человек.

"Когда в сутках всего 12 часов бодрствования и примерно треть из них уходит на утреннюю рутину, времени на что-либо еще не остается", — объяснил другой.

Советы шаг за шагом

  1. Обратитесь к сомнологу. Только врач может отличить гиперсомнию от депрессии или синдрома апноэ сна.

  2. Ведите дневник сна. Записывайте продолжительность и качество сна — это поможет в диагностике.

  3. Настройте световой режим. Утренний свет помогает телу "понять", что настало бодрствование.

  4. Сократите стимуляторы. Кофеин и энергетики ухудшают естественные циклы сна.

  5. Создайте предсказуемый режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — даже в выходные.

  6. Планируйте короткие периоды активности. Разделяйте дела на короткие блоки между снами.

  7. Обеспечьте поддержку. Родные и коллеги должны знать о диагнозе, чтобы снизить давление и ожидания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что гиперсомния — просто "повышенная сонливость".
Последствие: годы без диагноза и чувство вины.
Альтернатива: обратиться к специалисту по расстройствам сна.

Ошибка: полагаться только на стимуляторы.
Последствие: кратковременное улучшение и последующий спад.
Альтернатива: использовать рекомендованные врачом препараты, такие как оксибат (где доступен).

Ошибка: обвинять себя в лени.
Последствие: психологические травмы и депрессия.
Альтернатива: принять гиперсомнию как заболевание, требующее терапии, а не силы воли.

А что если всё дело в мозге?

Учёные предполагают, что при идиопатической гиперсомнии нарушена работа участков мозга, отвечающих за бодрствование — гипоталамуса и стволовых структур. Мозг "застревает" между состояниями сна и бодрствования.

"Мои глаза открыты, но мой разум не принимает физическое пробуждение; как будто мой мозг остаётся в нейтральной зоне", — написал один человек.

Плюсы и минусы средств борьбы с идиопатической гиперсомнией

Аспект Плюсы Минусы
Медикаментозное лечение Может улучшить качество жизни Побочные эффекты и высокая стоимость
Диагноз Позволяет понять причину состояния Часто ставится слишком поздно
Дневной сон Временно повышает бодрость Углубляет ночную сонливость
Поддержка близких Снижает чувство вины Трудно объяснить окружающим
Онлайн-сообщества Дают поддержку и опыт Могут усилить тревожность

Беспокойный сон

Пациенты описывают, что их сон — не отдых, а вечная борьба.

"Сколько бы я ни спал, я никогда не чувствую себя отдохнувшим", — объяснил один человек.
"Я постоянно чувствую усталость и затуманенность сознания… Сон никогда не даёт мне ощущения свежести, сколько бы я ни спал".

Ощущения напоминают постоянное утопление. Один участник исследования писал:

"Мозг пытается приказать мышцам сократиться, но они не могут поднять вес. Гравитация становится непреодолимой силой, и моё тело начинает складываться".

FAQ

Как диагностируют идиопатическую гиперсомнию?
Проводится полисомнография и тест множественной латентности сна, исключающие другие расстройства.

Можно ли вылечиться полностью?
Пока нет. Существуют препараты, помогающие снизить сонливость, но полное излечение недостижимо.

Какие лекарства применяются?
В США одобрен натрий-оксибат; в других странах назначают стимуляторы — модафинил, метилфенидат.

Мифы и правда

Миф: "Это просто хроническая усталость".
Правда: гиперсомния — неврологическое расстройство, а не реакция на стресс.

Миф: "Чем больше спишь, тем лучше себя чувствуешь".
Правда: при гиперсомнии сон не восстанавливает силы.

Миф: "Можно вылечиться силой воли".
Правда: это физиологическое нарушение, не зависящее от самодисциплины.

Сон и психология

Идиопатическая гиперсомния разрушает не только режим сна, но и психическое здоровье. Люди теряют ощущение времени, контроля и смысла. Многих преследует чувство вины за "пропущенные" годы, а изоляция усугубляет тревожность. Психотерапия помогает принять состояние и научиться выстраивать жизнь в новых границах бодрствования.

3 интересных факта

  • При гиперсомнии мозг вырабатывает аномально много гамма-аминомасляной кислоты, вызывающей "торможение" бодрствования.
  • Заболевание встречается чаще у женщин.
  • Средний возраст постановки диагноза — 27 лет, но симптомы часто начинаются ещё в подростковом возрасте.

"Всё, что мне нужно, — это сон, но сон никогда не приносит мне облегчения. Я постоянно чувствую себя измотанным!" — написал один человек, слова которого приводит oglobo.globo.com.

Исторический контекст

Термин "идиопатическая гиперсомния" появился в 1960-х, когда врачи впервые описали пациентов с ненормально продолжительным, но не освежающим сном. Долгое время болезнь считалась редкостью и часто путалась с нарколепсией. Только с развитием нейровизуализации и генетических тестов стало ясно, что это самостоятельное заболевание, влияющее на качество жизни не меньше, чем хроническая боль или депрессия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Россияне пересели с самолётов на машины — короткие путешествия превращаются в новое золото отдыха
Осень оставила свои крылья в саду: тыква, которая превращает грядку в арт-объект
Природа сообразила на троих: какомицли выглядит как шутка, но живёт по своим правилам
МС-21 с пермским сердцем: дерзкий вызов санкциям — первый полёт состоялся
Палеолит ожил под водой: учёные нашли рисунки людей и зверей возрастом 12 тысяч лет
Капля геля — и дом блестит: неожиданные способы использовать средство для стирки не по назначению
Образы Ольги Бузовой шокируют публику: как на это реагирует стилист звезды
Каждый вдох — как испытание: 10 привычек, которые помогают лёгким дышать свободно
Закуска, после которой майонез перестаёт быть банальностью: что такое маныль ттокк-кочхи
Эффект пышности без укладки: как работают уплотняющие формулы для волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.