18 часов в заточении сна: как идиопатическая гиперсомния крадет жизнь

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для большинства из нас сон — это отдых. Мы спим семь-восемь часов, просыпаемся, пьем кофе и идём по делам. Но есть люди, для которых пробуждение — почти недостижимая цель. Их дни укорачиваются до нескольких часов бодрствования, а сон превращается из удовольствия в неизбежность. Это не лень и не усталость — это редкое неврологическое расстройство, называемое идиопатической гиперсомнией.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек во сне

При этом заболевании человек может спать по 10-18 часов в сутки и всё равно чувствовать себя разбитым. Для них нормальная жизнь буквально растворяется во сне: времени на работу, встречи, семью или даже душ остаётся считанные часы.

Сравнение: нормальный сон и идиопатическая гиперсомния

Параметр Нормальный сон Идиопатическая гиперсомния Длительность сна 7-8 часов 10-18 часов Качество сна Восстановительный Неосвежающий Пробуждение Быстрое и осознанное Затруднённое, с туманом в голове Энергия днём Сохраняется Постоянная сонливость Социальная активность Нормальная Почти отсутствует

Когда день не начинается

Люди с этим диагнозом описывают жизнь как "постоянное ожидание пробуждения, которое никогда не наступает". Исследование, опубликованное в PLOS One, охватило 123 пациента, поделившихся личными историями в блогах и подкастах. Учёные выделили 10 симптомов: постоянную сонливость, трудности с пробуждением, невосстанавливающий сон, микросны, когнитивное "затуманивание", галлюцинации, ощущение физической тяжести и автоматическое выполнение действий.

"В обычный день мне нужно 15-16 часов сна. Попробуйте уместить это в 24 часа, учитывая 11-часовую смену на работе, час на дорогу и необходимость поесть", — рассказал один человек.

"Когда в сутках всего 12 часов бодрствования и примерно треть из них уходит на утреннюю рутину, времени на что-либо еще не остается", — объяснил другой.

Советы шаг за шагом

Обратитесь к сомнологу. Только врач может отличить гиперсомнию от депрессии или синдрома апноэ сна. Ведите дневник сна. Записывайте продолжительность и качество сна — это поможет в диагностике. Настройте световой режим. Утренний свет помогает телу "понять", что настало бодрствование. Сократите стимуляторы. Кофеин и энергетики ухудшают естественные циклы сна. Создайте предсказуемый режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — даже в выходные. Планируйте короткие периоды активности. Разделяйте дела на короткие блоки между снами. Обеспечьте поддержку. Родные и коллеги должны знать о диагнозе, чтобы снизить давление и ожидания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что гиперсомния — просто "повышенная сонливость".

Последствие: годы без диагноза и чувство вины.

Альтернатива: обратиться к специалисту по расстройствам сна.

Ошибка: полагаться только на стимуляторы.

Последствие: кратковременное улучшение и последующий спад.

Альтернатива: использовать рекомендованные врачом препараты, такие как оксибат (где доступен).

Ошибка: обвинять себя в лени.

Последствие: психологические травмы и депрессия.

Альтернатива: принять гиперсомнию как заболевание, требующее терапии, а не силы воли.

А что если всё дело в мозге?

Учёные предполагают, что при идиопатической гиперсомнии нарушена работа участков мозга, отвечающих за бодрствование — гипоталамуса и стволовых структур. Мозг "застревает" между состояниями сна и бодрствования.

"Мои глаза открыты, но мой разум не принимает физическое пробуждение; как будто мой мозг остаётся в нейтральной зоне", — написал один человек.

Плюсы и минусы средств борьбы с идиопатической гиперсомнией

Аспект Плюсы Минусы Медикаментозное лечение Может улучшить качество жизни Побочные эффекты и высокая стоимость Диагноз Позволяет понять причину состояния Часто ставится слишком поздно Дневной сон Временно повышает бодрость Углубляет ночную сонливость Поддержка близких Снижает чувство вины Трудно объяснить окружающим Онлайн-сообщества Дают поддержку и опыт Могут усилить тревожность

Беспокойный сон

Пациенты описывают, что их сон — не отдых, а вечная борьба.

"Сколько бы я ни спал, я никогда не чувствую себя отдохнувшим", — объяснил один человек.

"Я постоянно чувствую усталость и затуманенность сознания… Сон никогда не даёт мне ощущения свежести, сколько бы я ни спал".

Ощущения напоминают постоянное утопление. Один участник исследования писал:

"Мозг пытается приказать мышцам сократиться, но они не могут поднять вес. Гравитация становится непреодолимой силой, и моё тело начинает складываться".

FAQ

Как диагностируют идиопатическую гиперсомнию?

Проводится полисомнография и тест множественной латентности сна, исключающие другие расстройства.

Можно ли вылечиться полностью?

Пока нет. Существуют препараты, помогающие снизить сонливость, но полное излечение недостижимо.

Какие лекарства применяются?

В США одобрен натрий-оксибат; в других странах назначают стимуляторы — модафинил, метилфенидат.

Мифы и правда

Миф: "Это просто хроническая усталость".

Правда: гиперсомния — неврологическое расстройство, а не реакция на стресс.

Миф: "Чем больше спишь, тем лучше себя чувствуешь".

Правда: при гиперсомнии сон не восстанавливает силы.

Миф: "Можно вылечиться силой воли".

Правда: это физиологическое нарушение, не зависящее от самодисциплины.

Сон и психология

Идиопатическая гиперсомния разрушает не только режим сна, но и психическое здоровье. Люди теряют ощущение времени, контроля и смысла. Многих преследует чувство вины за "пропущенные" годы, а изоляция усугубляет тревожность. Психотерапия помогает принять состояние и научиться выстраивать жизнь в новых границах бодрствования.

3 интересных факта

При гиперсомнии мозг вырабатывает аномально много гамма-аминомасляной кислоты, вызывающей "торможение" бодрствования.

Заболевание встречается чаще у женщин.

Средний возраст постановки диагноза — 27 лет, но симптомы часто начинаются ещё в подростковом возрасте.

"Всё, что мне нужно, — это сон, но сон никогда не приносит мне облегчения. Я постоянно чувствую себя измотанным!" — написал один человек, слова которого приводит oglobo.globo.com.

Исторический контекст

Термин "идиопатическая гиперсомния" появился в 1960-х, когда врачи впервые описали пациентов с ненормально продолжительным, но не освежающим сном. Долгое время болезнь считалась редкостью и часто путалась с нарколепсией. Только с развитием нейровизуализации и генетических тестов стало ясно, что это самостоятельное заболевание, влияющее на качество жизни не меньше, чем хроническая боль или депрессия.