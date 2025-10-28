Просто кофе или вообще ничего: почему утром нет аппетита и стоит ли с этим что-то делать

Утро для многих начинается с чашки кофе, но не у всех — с завтрака. Одни просто не чувствуют голода, другие не могут заставить себя есть. Врач-диетолог Натали Берроуз предупреждает: игнорировать это состояние не стоит. Организм может таким образом сигнализировать о стрессе, нарушении сна или сбое гормонального баланса.

"Мой вопрос таков: почему вы не чувствуете голода к завтраку в течение первых двух часов после пробуждения?" — спрашивает диетолог Натали Берроуз.

Если по утрам вы тянетесь к кофеварке, а не к тарелке овсянки, дело может быть вовсе не в привычке. Кофеин, выпитый натощак, действительно подавляет чувство голода, но не восполняет энергию.

"Если вы маскируете голод кофе, то это не лучшее начало дня. Кофеин не снабжает клетки организма энергией", — поясняет Берроуз.

Почему кофе мешает проснуться правильно

Кофеин временно возбуждает нервную систему, заставляя надпочечники выбрасывать адреналин. В результате организм получает ложный прилив бодрости, который быстро сменяется упадком. Отсюда — раздражительность, тревожность и скачки сахара. Диетологи советуют пить кофе только после завтрака: так вы поможете гормонам адреналину и кортизолу работать в естественном ритме, пишет oglobo.globo.com.

Сравнение полноценного завтрака и его отсутствия

Вариант утреннего старта Что происходит в организме Результат Кофе вместо еды Всплеск адреналина, падение сахара Нервозность, усталость Полноценный завтрак Стабильный уровень глюкозы и кортизола Энергия, ясность, спокойствие Полный отказ от еды Снижение метаболизма, стресс Отсутствие аппетита весь день

Советы шаг за шагом

Начните день с воды. Тёплая вода с лимоном поможет организму "проснуться", не вызывая тошноты. Дайте телу время. Между пробуждением и завтраком должно пройти хотя бы 30-60 минут. Замените кофе на травяной чай или цикорий. Эти напитки не раздражают желудок и не мешают выработке кортизола. Выходите на свет. Утренний солнечный свет помогает синхронизировать циркадные ритмы. Начинайте с лёгких блюд: йогурта, овсянки, фрукта. Когда привычка сформируется, можно переходить к более плотным завтракам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе натощак.

Последствие: раздражение желудка, скачки сахара, усталость.

Альтернатива: заменить кофе на воду с лимоном или завтракать до напитка.

Ошибка: пропуск завтрака для похудения.

Последствие: замедление обмена веществ, вечерний переед.

Альтернатива: съедать 20-30% дневных калорий утром — как советуют испанские диетологи.

Ошибка: поздний приём пищи.

Последствие: повышенный риск депрессии и нарушения сна.

Альтернатива: завтрак до 9 утра стабилизирует настроение.

А что если всё дело в циркадных ритмах?

Иногда причина отсутствия аппетита не в еде, а в биологических часах. Когда человек ложится поздно, выработка мелатонина и кортизола сбивается. Организм просто "не готов" принимать пищу сразу после пробуждения.

"Если вы чувствуете, что всё ещё слишком сонны до обеда, может помочь сосредоточение на своих циркадных ритмах", — добавляет Берроуз.

Чтобы вернуть ритмы в норму, достаточно нескольких простых привычек: ложиться спать до полуночи, открывать шторы сразу после пробуждения и не смотреть в экран телефона первым делом утром.

Плюсы и минусы более раннего и более позднего завтрака

Завтрак до 9 утра Завтрак после 9 утра Улучшает настроение Повышает риск депрессии Стабилизирует уровень сахара Провоцирует скачки глюкозы Улучшает концентрацию Вызывает усталость и раздражение Поддерживает метаболизм Замедляет обмен веществ Помогает регулировать вес Может привести к перееданию вечером

FAQ

Какой завтрак считается оптимальным?

Идеальный вариант — белок (яйца, творог), углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) и немного жиров (авокадо, орехи).

Можно ли вообще не завтракать?

Если вы придерживаетесь интервального голодания и чувствуете себя хорошо, это допустимо. Главное — соблюдать баланс калорий и не переедать вечером.

Сколько калорий должен содержать завтрак?

Учёные из Испании рекомендуют 20-30% от дневной нормы: примерно 400-600 ккал для женщин и 500-750 ккал для мужчин.

Мифы и правда

Миф: "Если не есть утром, организм сжигает больше жира".

Правда: на деле метаболизм замедляется, а жиры начинают запасаться, чтобы компенсировать дефицит энергии.

Миф: "Завтрак можно заменить энергетическим напитком".

Правда: кофеин стимулирует мозг, но не питает клетки, вызывая ложное чувство бодрости.

Миф: "Если утром тошнит от еды, это норма".

Правда: это может быть признаком нарушенного гормонального фона или хронического стресса.

3 интересных факта

Люди, завтракающие до 8 утра, на 28% реже страдают депрессией.

Короткий утренний приём пищи улучшает когнитивные функции уже через 15 минут.

Утренний свет помогает снизить уровень мелатонина быстрее, чем кофе.

Исторический контекст

До XIX века завтрак считался роскошью. В Европе обычные рабочие ели впервые лишь в полдень, а утренние приёмы пищи появились вместе с развитием кофеен. Именно тогда кофе стал ассоциироваться с бодростью, вытеснив традиционные блюда вроде каши и хлеба с сыром.

Сегодня диетологи вновь возвращают значение полноценного завтрака, считая его не просто приёмом пищи, а частью ритуала заботы о себе.