Просто кофе или вообще ничего: почему утром нет аппетита и стоит ли с этим что-то делать

Утро для многих начинается с чашки кофе, но не у всех — с завтрака. Одни просто не чувствуют голода, другие не могут заставить себя есть. Врач-диетолог Натали Берроуз предупреждает: игнорировать это состояние не стоит. Организм может таким образом сигнализировать о стрессе, нарушении сна или сбое гормонального баланса.
"Мой вопрос таков: почему вы не чувствуете голода к завтраку в течение первых двух часов после пробуждения?" — спрашивает диетолог Натали Берроуз.
Если по утрам вы тянетесь к кофеварке, а не к тарелке овсянки, дело может быть вовсе не в привычке. Кофеин, выпитый натощак, действительно подавляет чувство голода, но не восполняет энергию.
"Если вы маскируете голод кофе, то это не лучшее начало дня. Кофеин не снабжает клетки организма энергией", — поясняет Берроуз.
Кофеин временно возбуждает нервную систему, заставляя надпочечники выбрасывать адреналин. В результате организм получает ложный прилив бодрости, который быстро сменяется упадком. Отсюда — раздражительность, тревожность и скачки сахара. Диетологи советуют пить кофе только после завтрака: так вы поможете гормонам адреналину и кортизолу работать в естественном ритме, пишет oglobo.globo.com.
|Вариант утреннего старта
|Что происходит в организме
|Результат
|Кофе вместо еды
|Всплеск адреналина, падение сахара
|Нервозность, усталость
|Полноценный завтрак
|Стабильный уровень глюкозы и кортизола
|Энергия, ясность, спокойствие
|Полный отказ от еды
|Снижение метаболизма, стресс
|Отсутствие аппетита весь день
Начните день с воды. Тёплая вода с лимоном поможет организму "проснуться", не вызывая тошноты.
Дайте телу время. Между пробуждением и завтраком должно пройти хотя бы 30-60 минут.
Замените кофе на травяной чай или цикорий. Эти напитки не раздражают желудок и не мешают выработке кортизола.
Выходите на свет. Утренний солнечный свет помогает синхронизировать циркадные ритмы.
Начинайте с лёгких блюд: йогурта, овсянки, фрукта. Когда привычка сформируется, можно переходить к более плотным завтракам.
Ошибка: пить кофе натощак.
Последствие: раздражение желудка, скачки сахара, усталость.
Альтернатива: заменить кофе на воду с лимоном или завтракать до напитка.
Ошибка: пропуск завтрака для похудения.
Последствие: замедление обмена веществ, вечерний переед.
Альтернатива: съедать 20-30% дневных калорий утром — как советуют испанские диетологи.
Ошибка: поздний приём пищи.
Последствие: повышенный риск депрессии и нарушения сна.
Альтернатива: завтрак до 9 утра стабилизирует настроение.
Иногда причина отсутствия аппетита не в еде, а в биологических часах. Когда человек ложится поздно, выработка мелатонина и кортизола сбивается. Организм просто "не готов" принимать пищу сразу после пробуждения.
"Если вы чувствуете, что всё ещё слишком сонны до обеда, может помочь сосредоточение на своих циркадных ритмах", — добавляет Берроуз.
Чтобы вернуть ритмы в норму, достаточно нескольких простых привычек: ложиться спать до полуночи, открывать шторы сразу после пробуждения и не смотреть в экран телефона первым делом утром.
|Завтрак до 9 утра
|Завтрак после 9 утра
|Улучшает настроение
|Повышает риск депрессии
|Стабилизирует уровень сахара
|Провоцирует скачки глюкозы
|Улучшает концентрацию
|Вызывает усталость и раздражение
|Поддерживает метаболизм
|Замедляет обмен веществ
|Помогает регулировать вес
|Может привести к перееданию вечером
Какой завтрак считается оптимальным?
Идеальный вариант — белок (яйца, творог), углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) и немного жиров (авокадо, орехи).
Можно ли вообще не завтракать?
Если вы придерживаетесь интервального голодания и чувствуете себя хорошо, это допустимо. Главное — соблюдать баланс калорий и не переедать вечером.
Сколько калорий должен содержать завтрак?
Учёные из Испании рекомендуют 20-30% от дневной нормы: примерно 400-600 ккал для женщин и 500-750 ккал для мужчин.
Миф: "Если не есть утром, организм сжигает больше жира".
Правда: на деле метаболизм замедляется, а жиры начинают запасаться, чтобы компенсировать дефицит энергии.
Миф: "Завтрак можно заменить энергетическим напитком".
Правда: кофеин стимулирует мозг, но не питает клетки, вызывая ложное чувство бодрости.
Миф: "Если утром тошнит от еды, это норма".
Правда: это может быть признаком нарушенного гормонального фона или хронического стресса.
До XIX века завтрак считался роскошью. В Европе обычные рабочие ели впервые лишь в полдень, а утренние приёмы пищи появились вместе с развитием кофеен. Именно тогда кофе стал ассоциироваться с бодростью, вытеснив традиционные блюда вроде каши и хлеба с сыром.
Сегодня диетологи вновь возвращают значение полноценного завтрака, считая его не просто приёмом пищи, а частью ритуала заботы о себе.
