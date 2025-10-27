Формула стройности без запретов: как есть сладкое каждый день и терять вес

Полностью исключать сахар из рациона при похудении не обязательно, если человек соблюдает баланс калорий и получает все необходимые питательные вещества. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Врач отметила, что сахар в организме образуется из различных источников, включая сложные углеводы. Однако употребление чистого сахара в большом количестве снижает питательную ценность рациона, так как вытесняет полезные продукты и приводит к избытку калорий.

"Если мы не хотим добавлять себе лишних калорий и провоцировать выброс инсулина, который отвечает за преобразование глюкозы в жир, то количество сахара в рационе нужно контролировать. Когда поступившая энергия не расходуется, она откладывается в жировую ткань, и процесс снижения веса замедляется", — пояснила Соломатина.

По ее словам, чрезмерная тяга к сладкому часто связана с дефицитом магния, хрома или витаминов группы В, а также с хроническим стрессом и недосыпом, которые повышают уровень кортизола и усиливают потребность в быстрой энергии. Поэтому важно не только снижать калорийность, но и выстраивать рацион так, чтобы организм не испытывал нехватки питательных веществ.

"Если очень хочется сладкого, можно позволить себе немного, но важно правильно это делать — не на голодный желудок, а после основного приема пищи, когда уже съеден суп или салат. Лучше выбирать натуральные продукты — кусочек черного шоколада, зефир или мармелад, и есть их медленно, рассасывая, концентрируясь на вкусе. Тогда мозг успевает почувствовать удовольствие, и потребность в сладком снижается", — заключила Соломатина.