Каждый упавший волос — следствие сбоя внутри: где искать источник проблемы — в голове или в крови

5:20
Здоровье

Выпадение волос — не просто косметическая проблема, а отражение внутренних процессов организма. Нередко за этим стоит не уход, а стресс, гормональные сбои или нехватка микроэлементов.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Основные причины трихоптоза

Трихоптоз — это патологическое выпадение волос, которое развивается под влиянием нескольких факторов. Среди них:

  • генетическая предрасположенность;
  • гормональные изменения (в том числе нарушения функции щитовидной железы);
  • хронический стресс и недосып;
  • несбалансированное питание и дефицит витаминов группы B, железа, цинка;
  • злоупотребление окрашиванием, укладкой и горячими приборами.

По словам специалистов, волосы "выпадают не просто так" — каждый случай имеет свою причину. У кого-то это наследственность, у других — стресс или эндокринные нарушения.

Мужская и женская алопеция: в чем различие

У мужчин выпадение волос чаще носит андрогенный характер: повышенный уровень тестостерона приводит к сокращению жизненного цикла фолликулов. У женщин причины многообразнее — от беременности и климакса до длительного приема гормональных препаратов.

В последние годы трихологи отмечают рост числа случаев диффузной алопеции у женщин, связанной с постоянной тревожностью, дефицитом железа и резкими диетами.

Сравнение типов алопеции

Тип Основная причина Характеристика Эффективное лечение
Андрогенная Избыток тестостерона Очаговое облысение Миноксидил, плазмотерапия
Диффузная Стресс, анемия Равномерное выпадение Витамины, сбалансированное питание
Себорейная Нарушение салоотделения Зуд, жирность кожи головы Противовоспалительные средства
Рубцовая Повреждение кожи Локальное выпадение без восстановления Хирургическое вмешательство

Советы шаг за шагом: как остановить выпадение

  • Пройти лабораторное обследование (ферритин, гормоны, витамин D).
  • Пересмотреть рацион: добавить белок, жирные кислоты и орехи.
  • Снизить стресс и наладить режим сна.
  • Использовать аптечные ампулы и лечебные сыворотки с пептидами.
  • Проходить курс мезотерапии или лазерного восстановления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянное использование шампуней "от выпадения" без диагностики.
  • Последствие: упущено время, фолликулы теряют активность.
  • Альтернатива: консультация у трихолога, анализы и индивидуальный подбор ухода.
  • Ошибка: частое окрашивание и осветление.
  • Последствие: ломкость, тусклость и истончение.
  • Альтернатива: безопасные тонирующие средства и масла для питания волос.

А что если волосы уже сильно поредели

Даже в этом случае можно добиться улучшения. Важно не паниковать: современные методы включают PRP-терапию, лазерную стимуляцию и лечебные коктейли с аминокислотами. Часто применяются витаминные комплексы с биотином и кератином.

Трихологи подчёркивают, что восстановление требует времени: цикл роста волос длится около 90 дней, поэтому эффект от лечения проявляется не сразу.

Плюсы и минусы современных методов

Метод Плюсы Минусы
Мезотерапия Быстрый эффект, укрепление фолликулов Дискомфорт во время процедуры
Миноксидил Научно доказанная эффективность Требует постоянного применения
PRP-терапия Использует собственную плазму пациента Высокая стоимость
Лазерное лечение Безболезненно, подходит обоим полам Курс от 10 процедур

FAQ

Как понять, что выпадение патологическое

Если на расчёске остаётся более 100 волосков в день, а пробор становится шире — стоит обратиться к врачу.

Можно ли вылечить трихоптоз полностью

Да, при устранении причины и грамотной терапии рост волос восстанавливается.

Что выбрать: народные маски или аптечные средства

Народные рецепты допустимы как дополнение, но основу должны составлять препараты с доказанной эффективностью.

Мифы и правда

  • Миф: короткая стрижка помогает от выпадения.
    Правда: длина волос не влияет на состояние луковиц.
  • Миф: если часто мыть голову, волосы выпадают больше.
    Правда: мытьё лишь помогает удалить слабые волосы, а не усиливает выпадение.
  • Миф: облысение передаётся только по отцовской линии.
    Правда: генетическая предрасположенность может передаваться и от матери.

Два интересных факта

  • Один волос живёт от 2 до 7 лет, после чего естественно выпадает.
  • Волосы растут быстрее летом — благодаря усиленному кровоснабжению кожи головы.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о лечении облысения встречаются у египтян: они использовали смесь из лука и меда.
  • В Древнем Риме мужчины носили парики, скрывая залысины как признак возраста.
  • В XIX веке врачи впервые заметили связь между стрессом и выпадением волос.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
