Каждый упавший волос — следствие сбоя внутри: где искать источник проблемы — в голове или в крови

Выпадение волос — не просто косметическая проблема, а отражение внутренних процессов организма. Нередко за этим стоит не уход, а стресс, гормональные сбои или нехватка микроэлементов.
Трихоптоз — это патологическое выпадение волос, которое развивается под влиянием нескольких факторов. Среди них:
По словам специалистов, волосы "выпадают не просто так" — каждый случай имеет свою причину. У кого-то это наследственность, у других — стресс или эндокринные нарушения.
У мужчин выпадение волос чаще носит андрогенный характер: повышенный уровень тестостерона приводит к сокращению жизненного цикла фолликулов. У женщин причины многообразнее — от беременности и климакса до длительного приема гормональных препаратов.
В последние годы трихологи отмечают рост числа случаев диффузной алопеции у женщин, связанной с постоянной тревожностью, дефицитом железа и резкими диетами.
|Тип
|Основная причина
|Характеристика
|Эффективное лечение
|Андрогенная
|Избыток тестостерона
|Очаговое облысение
|Миноксидил, плазмотерапия
|Диффузная
|Стресс, анемия
|Равномерное выпадение
|Витамины, сбалансированное питание
|Себорейная
|Нарушение салоотделения
|Зуд, жирность кожи головы
|Противовоспалительные средства
|Рубцовая
|Повреждение кожи
|Локальное выпадение без восстановления
|Хирургическое вмешательство
Даже в этом случае можно добиться улучшения. Важно не паниковать: современные методы включают PRP-терапию, лазерную стимуляцию и лечебные коктейли с аминокислотами. Часто применяются витаминные комплексы с биотином и кератином.
Трихологи подчёркивают, что восстановление требует времени: цикл роста волос длится около 90 дней, поэтому эффект от лечения проявляется не сразу.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Мезотерапия
|Быстрый эффект, укрепление фолликулов
|Дискомфорт во время процедуры
|Миноксидил
|Научно доказанная эффективность
|Требует постоянного применения
|PRP-терапия
|Использует собственную плазму пациента
|Высокая стоимость
|Лазерное лечение
|Безболезненно, подходит обоим полам
|Курс от 10 процедур
Если на расчёске остаётся более 100 волосков в день, а пробор становится шире — стоит обратиться к врачу.
Да, при устранении причины и грамотной терапии рост волос восстанавливается.
Народные рецепты допустимы как дополнение, но основу должны составлять препараты с доказанной эффективностью.
