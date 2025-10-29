Вкус, который лечит: как экстракт какао снижает воспаление и продлевает жизнь

Какао известно не только своим вкусом, но и возможными целебными свойствами. Новое крупное исследование показало, что содержащиеся в нём флаванолы способны снижать воспаление и тем самым замедлять процесс старения. Учёные из медицинской системы Mass General Brigham (Бостон, США) обнаружили, что добавки с экстрактом какао уменьшают уровень ключевых маркеров воспаления у пожилых людей и положительно влияют на здоровье сердца.
Флаванолы — это природные соединения, относящиеся к классу флавоноидов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они содержатся не только в какао-бобах, но и в ягодах, винограде, чае и яблоках.
В ходе нового анализа учёные оценили, как ежедневный приём какао-добавок влияет на биомаркеры воспалительного старения. Оказалось, что этот продукт способен уменьшать хроническое воспаление, которое считается одной из главных причин возрастных заболеваний — от атеросклероза до деменции.
Работа велась в рамках крупномасштабного клинического проекта COSMOS, который проводился в Бригамской женской больнице с 2014 по 2020 год. В нём участвовали более двух тысяч человек старше 60 лет.
Ранее этот проект уже показал, что приём экстракта какао снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Новый этап исследования был направлен на анализ биохимических показателей воспаления в крови.
У 598 участников регулярно брали анализы на пять белков, связанных с воспалением и иммунными реакциями:
Результаты оказались показательными: уровень С-реактивного белка (hsCRP) у людей, принимавших добавки с какао, снижался в среднем на 8,4% ежегодно, тогда как в контрольной группе этот показатель оставался стабильным.
"Наш интерес к экстракту какао и проблеме возрастного воспаления начался с изучения влияния какао на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил доктор наук, эпидемиолог Говард Сессо.
Возрастное воспаление — это тихий процесс, который с годами ослабляет сосуды, ускоряет развитие хронических болезней и влияет на общее самочувствие. Учёные подчеркивают, что уменьшение воспаления — ключ к здоровому долголетию.
"Здоровое старение и здоровье сердца тесно связаны: возрастное воспаление может привести к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому мы хотели выяснить, может ли многолетнее употребление экстракта какао замедлить процесс старения, вызванный воспалением", — добавил Сессо.
Исследователи считают, что наблюдаемое снижение воспалительных маркеров объясняет кардиопротективный эффект какао. Флаванолы способствуют расширению сосудов, улучшают микроциркуляцию и уменьшают окислительный стресс.
Эти вещества усиливают синтез оксида азота (NO) — молекулы, которая помогает сосудам расслабляться. Одновременно флаванолы блокируют активность воспалительных цитокинов, снижая риск повреждения сосудистой стенки.
Такой эффект делает какао потенциально полезным дополнением к рациону людей старшего возраста, особенно тех, кто страдает гипертонией или повышенным холестерином.
|Плюсы
|Минусы
|Снижают уровень воспалительных маркеров
|Эффект проявляется только при длительном приёме
|Поддерживают здоровье сердца и сосудов
|Не заменяют полноценное питание и лекарства
|Содержат антиоксиданты и флаванолы
|Возможны аллергические реакции на какао
|Могут улучшать когнитивные функции и настроение
|Некоторые добавки содержат сахар и кофеин
|Доступны в виде безопасных пищевых комплексов
|Неэффективны при нерегулярном приёме
|Источник
|Основное действие
|Особенности
|Какао
|Снижает воспаление, улучшает кровоток
|Богато эпикатехином, влияет на сосуды
|Зелёный чай
|Поддерживает метаболизм, защищает клетки
|Содержит катехины, требует регулярного употребления
|Виноград и красное вино
|Повышают антиоксидантную защиту
|Содержат ресвератрол, но алкоголь ограничивает пользу
|Ягоды
|Улучшают память и обмен веществ
|Мягкий эффект, полезны в свежем виде
Результаты исследования COSMOS подтверждают: флаванолы какао могут стать естественным способом поддержания здоровья сердца и замедления процессов старения.
Регулярное употребление экстракта какао снижает воспаление, улучшает сосудистые функции и способствует активному долголетию.
Это не чудо-средство, а научно обоснованная профилактика, которая показывает, что иногда здоровье начинается с маленькой чашки какао.
