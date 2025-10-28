Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему опытные хозяйки кладут лавровый лист в сахарницу: вы этого точно не знали
Вызов законам физики: создана батарея, где потери ускоряют зарядку
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя
Миф, который живёт десятилетиями: вся правда о салате, считающемся опасным для суставов
Тихая революция в вашем доме: новая технология охлаждает стены, а не воздух
Это упражнение выглядит легко, но выжимает из мышц максимум — и делает пресс стальным без единого движения

Ноты вместо наркоза: как музыка снижает тревожность и делает восстановление легче

5:35
Здоровье

Любимая мелодия может заменить часть лекарств и стать мощным инструментом восстановления. Американские учёные выяснили, что прослушивание музыки после операций помогает пациентам испытывать меньше боли и тревожности, а также сокращает потребность в обезболивающих препаратах.

Музыка для восстановления
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Музыка для восстановления

Когда музыка лечит

Терапевтическое действие музыки изучают уже не первое десятилетие, и теперь его эффект подтверждён клинически.
Пациенты, слушающие любимые композиции после хирургических вмешательств, сообщают о заметном облегчении боли, лучшем сне и более позитивном настроении.

"Главное не жанр, а эмоциональная вовлечённость", — пояснила доктор, исследователь из Нидерландов Эми ван дер Валк Бауман.

Именно поэтому результат зависит не от того, слушает ли человек классику или рок, а от его личного отношения к музыке.

Музыкальная аналгезия: что это такое

Учёные из университетов Флориды и Макгилла называют этот эффект музыкальной аналгезией. Суть его в том, что боль воспринимается не только телом, но и мозгом. Когда человек слушает музыку, активируются зоны, отвечающие за удовольствие и эмоциональную регуляцию, — в ответ снижается чувствительность к боли.

Музыка воздействует на те же нейромедиаторы, что и обезболивающие препараты, но без побочных эффектов. Кроме того, она помогает нормализовать дыхание, замедлить сердцебиение и снизить уровень гормонов стресса.

Как проходили исследования

Нидерландская группа учёных решила выяснить, какой жанр музыки эффективнее помогает переносить боль.
Добровольцам предлагали слушать классику, рок, поп, урбан и электронную музыку, а затем измеряли уровень боли. Результат удивил: все жанры работали, но лучший эффект наблюдался у тех, кто слушал свои любимые композиции.

Это подтвердило: ключ к обезболивающему эффекту — эмоциональная связь с музыкой.

Почему важно слушать то, что нравится

Психологи отмечают, что самостоятельный выбор песен — это не просто вопрос вкуса. Он даёт пациенту чувство контроля над ситуацией, что особенно важно при хронических болезнях и в послеоперационный период.

"Выбор мелодий сам по себе снижает тревогу, возвращая ощущение уверенности и спокойствия", — отмечают исследователи.

Даже пассивное прослушивание может уменьшить уровень боли, но если человек поёт или играет сам, эффект усиливается: дыхание стабилизируется, мышцы расслабляются, мозг получает сигнал "всё под контролем".

Простое средство без лекарств

Музыкальная терапия не требует особых условий. Достаточно наушников и нескольких минут в день.
Медики подчёркивают, что регулярное осознанное прослушивание помогает организму восстановиться быстрее, ведь музыка активирует естественные механизмы обезболивания.

"Это простое средство, которое помогает людям вернуться к ощущению жизни и спокойствия", — заключили авторы исследования.

Кроме того, у метода нет побочных эффектов, и он доступен всем — от пациентов после операции до людей, страдающих хроническими болями.

Как использовать музыку для снижения боли

  1. Выберите любимые мелодии. Неважно, классика это или рок — главное, чтобы музыка вызывала положительные эмоции.
  2. Слушайте регулярно. Лучше несколько коротких сеансов по 15-20 минут, чем один длинный.
  3. Создайте спокойную обстановку. Выключите телефон, приглушите свет, сделайте глубокие вдохи.
  4. Не заставляйте себя. Если музыка раздражает, эффект будет обратным.
  5. Попробуйте петь или напевать. Активное участие усиливает расслабляющий эффект.

Плюсы и минусы музыкальной терапии

Плюсы Минусы
Уменьшает боль и тревожность Эффект субъективен, не у всех выражен одинаково
Снижает потребность в обезболивающих Требует регулярности и времени
Улучшает настроение и сон Может не подойти людям с повышенной чувствительностью к звукам
Безопасна, не имеет побочных эффектов Не заменяет медицинского лечения
Доступна и проста в применении Эффективность зависит от индивидуальных предпочтений

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слушать случайные композиции без эмоциональной связи.
  • Последствие: эффект слабый или отсутствует.
  • Альтернатива: выбирать мелодии, вызывающие приятные воспоминания и ассоциации.
  • Ошибка: включать громкую музыку после операции.
  • Последствие: раздражение, усталость, повышение давления.
  • Альтернатива: умеренная громкость, спокойный ритм.
  • Ошибка: использовать музыку вместо лекарств.
  • Последствие: ухудшение состояния.
  • Альтернатива: сочетать музыкальную терапию с рекомендациями врача.

Музыка — это не просто удовольствие, а дополнение к медицине, которое помогает телу и разуму работать вместе.
Выбор любимых мелодий способен уменьшить боль, снизить тревогу и вернуть человеку ощущение контроля над своим состоянием. В мире, где большинство решений требует лекарств, иногда достаточно просто нажать "play".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Садоводство, цветоводство
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя
Миф, который живёт десятилетиями: вся правда о салате, считающемся опасным для суставов
Тихая революция в вашем доме: новая технология охлаждает стены, а не воздух
Это упражнение выглядит легко, но выжимает из мышц максимум — и делает пресс стальным без единого движения
Тысячи рабочих мест — реальность: в Калининградской области создаётся курортный комплекс Белая дюна
Ноты вместо наркоза: как музыка снижает тревожность и делает восстановление легче
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.