Холод против боли, тепло для сердца: как пациенты нашли простой выход из мучений

Здоровье

Обычные компрессы могут стать неожиданно эффективным дополнением к лечению сердечных заболеваний. Иранские учёные доказали, что тепло и холод способны уменьшать головную боль, вызванную приёмом нитратов — лекарств, которые часто назначают пациентам с сердечной недостаточностью и ишемией.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Холодный компресс при головной боли

Почему нитраты вызывают головную боль

Нитраты, такие как нитроглицерин, помогают расширять сосуды и улучшать кровоток, снижая нагрузку на сердце. Однако у части пациентов этот эффект сопровождается интенсивной головной болью, напоминающей мигрень.

По статистике, около 10% пациентов вынуждены прерывать лечение из-за сильного дискомфорта. Именно поэтому учёные решили проверить, могут ли простые физические методы — тепло и холод — облегчить это состояние без побочных эффектов.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 75 пациентов кардиологического отделения. Испытуемых разделили на три группы:

первая получала тепловую терапию;

вторая — холодовую;

третья не проходила дополнительного лечения и служила контрольной.

Компрессы прикладывали к голове по 25 минут дважды, с часовым интервалом между процедурами. Все участники изначально сообщали об одинаковом уровне боли, что позволило объективно сравнить эффективность методов.

Результаты: тепло и холод работают

После завершения курса интенсивность боли значительно снизилась у пациентов, получавших компрессы. Причём улучшения наблюдались как при тепловом, так и при холодовом воздействии, а статистическая разница по сравнению с контрольной группой оказалась убедительной.

"Тепловые и холодовые процедуры продемонстрировали выраженный анальгетический эффект у пациентов с нитрат-индуцированной головной болью", — отмечают авторы исследования.

Учёные предполагают, что компрессы воздействуют на сосудистый тонус и нервные окончания, помогая стабилизировать кровоток и снизить давление в сосудах мозга.

Почему метод важен для кардиопациентов

Боль в голове нередко заставляет пациентов отказываться от нитратной терапии, что может привести к ухудшению состояния сердца. Простое и безопасное средство, которое помогает облегчить этот побочный эффект, делает лечение более комфортным и повышает приверженность терапии.

"Около 10% пациентов прекращают приём нитратов из-за мигренеподобной боли. Применение теплового или холодового воздействия может снизить дискомфорт и повысить эффективность лечения", — отметили исследователи.

Как применять компрессы: практические советы

Выберите удобный формат. Для тепла подойдут грелка, тканевая маска или полотенце, смоченное в горячей воде (температура до 45 °C). Для холода — пакет со льдом, охлаждённая гелевая маска или замороженные овощи, обёрнутые в салфетку. Продолжительность процедуры — не более 25 минут, затем сделайте перерыв на час. Место воздействия — лоб, виски или затылок. Не прикладывайте компресс непосредственно к коже: используйте тканевую прокладку, чтобы избежать ожогов или переохлаждения. Повторяйте 1-2 раза в день, особенно в периоды усиления боли после приёма лекарства.

Такие меры особенно полезны при нитрат-индуцированной мигрени — разновидности головной боли, связанной с расширением сосудов.

Плюсы и минусы тепловой и холодовой терапии

Метод Плюсы Минусы Тепловая терапия Расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, снижает спазм сосудов Не подходит при воспалениях, повышенном давлении Холодовая терапия Уменьшает отёк и сужает сосуды, быстро снижает боль Может вызывать дискомфорт у чувствительных пациентов Оба метода Без лекарств, доступны дома, не требуют специального оборудования Эффект временный, требует регулярного применения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прикладывать слишком горячий или ледяной компресс.

прикладывать слишком горячий или ледяной компресс. Последствие: ожог или раздражение кожи.

ожог или раздражение кожи. Альтернатива: использовать умеренные температуры и тканевую прокладку.

использовать умеренные температуры и тканевую прокладку. Ошибка: применять компресс дольше получаса.

применять компресс дольше получаса. Последствие: перегрев или переохлаждение тканей.

перегрев или переохлаждение тканей. Альтернатива: строго соблюдать временной режим.

строго соблюдать временной режим. Ошибка: использовать компрессы без консультации при тяжёлых заболеваниях.

использовать компрессы без консультации при тяжёлых заболеваниях. Последствие: риск осложнений при нарушении кровообращения.

риск осложнений при нарушении кровообращения. Альтернатива: согласовать метод с лечащим врачом-кардиологом.

Что значит это открытие

Иранское исследование показывает, что простые физические методы способны дополнить медикаментозное лечение и улучшить качество жизни пациентов. При этом они не требуют затрат и легко выполняются дома.

Учёные считают, что использование тепла и холода стоит включать в программы ухода за кардиологическими пациентами, чтобы уменьшить побочные эффекты и повысить их готовность к длительной терапии.

Тепловые и холодовые компрессы — простое, но эффективное средство, которое помогает справиться с головной болью при приёме нитратов. Такой подход делает лечение сердечных болезней менее болезненным и более комфортным. А главное — он доступен каждому, кто хочет заботиться о себе безопасно и осознанно.