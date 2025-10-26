Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Картофель — это не просто сытный гарнир, а продукт, который способен влиять на наше настроение. Учёные всё чаще называют его "народным антидепрессантом", ведь в этих привычных клубнях скрывается механизм, связанный с выработкой серотонина — гормона радости.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Почему картофель влияет на настроение

Главный секрет — в триптофане и сложных углеводах. Эта аминокислота необходима мозгу, чтобы синтезировать серотонин, а медленные углеводы помогают поддерживать ровный уровень сахара в крови и обеспечивают стабильное эмоциональное состояние. Когда мы едим правильно приготовленный картофель, уровень энергии повышается плавно, без скачков и усталости.

"Когда картофель готовят правильно, он становится источником медленных углеводов", — сообщил корреспондент Белновости.

Как готовить "правильный" картофель

Диетологи уверяют: способ приготовления играет решающую роль.

  • Запекание в мундире сохраняет максимум витаминов группы B, которые питают нервную систему.

  • Варёный картофель полезен, но его нельзя переваривать — иначе крахмал превращается в быстрые сахара и эффект антидепрессанта пропадает.

  • Жареный картофель вкусен, но бесполезен для психики: высокие температуры и масло разрушают питательные вещества.

Интересно, что остывший картофель становится ещё полезнее. При охлаждении образуется резистентный крахмал — он питает микрофлору кишечника, а именно там вырабатывается до 90 % серотонина.

Картофель и кишечник: связь с психикой

Учёные давно доказали, что от состояния кишечника напрямую зависит настроение. Если микробиота в равновесии, человек меньше подвержен стрессам и перепадам настроения. Резистентный крахмал из охлаждённого картофеля служит "топливом" для полезных бактерий. Поэтому салаты из холодного картофеля — отличная альтернатива жирным закускам.

Эмоциональный эффект домашней еды

Психологи подчёркивают, что картофель работает не только на биохимическом уровне. Тарелка горячего пюре или запечённый клубень ассоциируются с домом, детством и уютом. Это снижает тревожность и помогает восстановить внутреннее равновесие.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте молодой картофель с тонкой кожурой — он содержит больше витаминов.

  2. Готовьте в духовке или на пару без добавления жира.

  3. Сочетайте с овощами и зеленью - клетчатка и антиоксиданты усиливают антидепрессивный эффект.

  4. Добавляйте немного оливкового масла вместо сливочного — так блюдо станет легче для пищеварения.

  5. Не употребляйте картофель ежедневно: оптимум — 2-3 раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить картофель в масле.
    Последствие: разрушение витаминов и повышение калорийности.
    Альтернатива: запечь с травами и морской солью.

  • Ошибка: переваривать клубни.
    Последствие: превращение крахмала в быстрые сахара.
    Альтернатива: варить до мягкости, но не до разваривания.

  • Ошибка: употреблять только картофель.
    Последствие: риск набора веса и нехватка клетчатки.
    Альтернатива: добавлять к картошке брокколи, шпинат, зелёный горошек.

А что если заменить гарнир?

Если заменить привычное пюре на запечённый картофель с кожурой, то пользы станет больше. Такой гарнир содержит больше минералов, а кожура — источник антиоксидантов.

Любителям сладкого можно попробовать пюре из батата: этот "родственник" картофеля богат бета-каротином и тоже способствует выработке серотонина.

Плюсы и минусы картофеля

Плюсы Минусы
Содержит триптофан, калий, витамины B При жарке теряет полезные свойства
Поддерживает микрофлору кишечника При переедании способствует набору веса
Укрепляет нервную систему Может повышать уровень сахара при частом употреблении
Доступен и прост в приготовлении Требует контроля порции

FAQ

Как выбрать полезный картофель?
Лучше брать твёрдые клубни без ростков и зелёных пятен. Молодой картофель — самый богатый витаминами.

Сколько можно есть картофеля без вреда для фигуры?
2-3 порции в неделю по 150-200 грамм считаются безопасными при сбалансированном рационе.

Что лучше — варёный или запечённый картофель?
Запечённый в мундире сохраняет больше питательных веществ и имеет более выраженный антистрессовый эффект.

Мифы и правда

  • Миф: картофель портит фигуру.
    Правда: при умеренном употреблении и правильной готовке он не вызывает набора веса.

  • Миф: холодный картофель вреден.
    Правда: напротив, он содержит полезный резистентный крахмал.

  • Миф: картофель не содержит витаминов.
    Правда: в нём много витамина C, B6 и калия.

Сон и психология

Порция тёплого пюре вечером помогает расслабиться. Медленные углеводы способствуют плавному повышению уровня серотонина и мелатонина, поэтому засыпание становится легче. Именно поэтому блюда с картофелем часто рекомендуют тем, кто страдает бессонницей из-за стресса.

Три интересных факта

• В 1995 году картофель стал первым овощем, выращенным в космосе.
• В кожуре содержится почти половина всех минералов клубня.
• Считается, что именно картофель помог спасти Европу от голода в XVIII веке.

Исторический контекст

Картофель появился в России в XVIII веке и сначала воспринимался с недоверием. Его называли "земляным яблоком" и выращивали только в садах аристократов. Со временем клубни стали неотъемлемой частью рациона, а сегодня — символом домашнего уюта и простоты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
