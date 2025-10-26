Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток

Картофель — это не просто сытный гарнир, а продукт, который способен влиять на наше настроение. Учёные всё чаще называют его "народным антидепрессантом", ведь в этих привычных клубнях скрывается механизм, связанный с выработкой серотонина — гормона радости.
Главный секрет — в триптофане и сложных углеводах. Эта аминокислота необходима мозгу, чтобы синтезировать серотонин, а медленные углеводы помогают поддерживать ровный уровень сахара в крови и обеспечивают стабильное эмоциональное состояние. Когда мы едим правильно приготовленный картофель, уровень энергии повышается плавно, без скачков и усталости.
"Когда картофель готовят правильно, он становится источником медленных углеводов", — сообщил корреспондент Белновости.
Диетологи уверяют: способ приготовления играет решающую роль.
Запекание в мундире сохраняет максимум витаминов группы B, которые питают нервную систему.
Варёный картофель полезен, но его нельзя переваривать — иначе крахмал превращается в быстрые сахара и эффект антидепрессанта пропадает.
Жареный картофель вкусен, но бесполезен для психики: высокие температуры и масло разрушают питательные вещества.
Интересно, что остывший картофель становится ещё полезнее. При охлаждении образуется резистентный крахмал — он питает микрофлору кишечника, а именно там вырабатывается до 90 % серотонина.
Учёные давно доказали, что от состояния кишечника напрямую зависит настроение. Если микробиота в равновесии, человек меньше подвержен стрессам и перепадам настроения. Резистентный крахмал из охлаждённого картофеля служит "топливом" для полезных бактерий. Поэтому салаты из холодного картофеля — отличная альтернатива жирным закускам.
Психологи подчёркивают, что картофель работает не только на биохимическом уровне. Тарелка горячего пюре или запечённый клубень ассоциируются с домом, детством и уютом. Это снижает тревожность и помогает восстановить внутреннее равновесие.
Выбирайте молодой картофель с тонкой кожурой — он содержит больше витаминов.
Готовьте в духовке или на пару без добавления жира.
Сочетайте с овощами и зеленью - клетчатка и антиоксиданты усиливают антидепрессивный эффект.
Добавляйте немного оливкового масла вместо сливочного — так блюдо станет легче для пищеварения.
Не употребляйте картофель ежедневно: оптимум — 2-3 раза в неделю.
Ошибка: жарить картофель в масле.
Последствие: разрушение витаминов и повышение калорийности.
Альтернатива: запечь с травами и морской солью.
Ошибка: переваривать клубни.
Последствие: превращение крахмала в быстрые сахара.
Альтернатива: варить до мягкости, но не до разваривания.
Ошибка: употреблять только картофель.
Последствие: риск набора веса и нехватка клетчатки.
Альтернатива: добавлять к картошке брокколи, шпинат, зелёный горошек.
Если заменить привычное пюре на запечённый картофель с кожурой, то пользы станет больше. Такой гарнир содержит больше минералов, а кожура — источник антиоксидантов.
Любителям сладкого можно попробовать пюре из батата: этот "родственник" картофеля богат бета-каротином и тоже способствует выработке серотонина.
|Плюсы
|Минусы
|Содержит триптофан, калий, витамины B
|При жарке теряет полезные свойства
|Поддерживает микрофлору кишечника
|При переедании способствует набору веса
|Укрепляет нервную систему
|Может повышать уровень сахара при частом употреблении
|Доступен и прост в приготовлении
|Требует контроля порции
Как выбрать полезный картофель?
Лучше брать твёрдые клубни без ростков и зелёных пятен. Молодой картофель — самый богатый витаминами.
Сколько можно есть картофеля без вреда для фигуры?
2-3 порции в неделю по 150-200 грамм считаются безопасными при сбалансированном рационе.
Что лучше — варёный или запечённый картофель?
Запечённый в мундире сохраняет больше питательных веществ и имеет более выраженный антистрессовый эффект.
Миф: картофель портит фигуру.
Правда: при умеренном употреблении и правильной готовке он не вызывает набора веса.
Миф: холодный картофель вреден.
Правда: напротив, он содержит полезный резистентный крахмал.
Миф: картофель не содержит витаминов.
Правда: в нём много витамина C, B6 и калия.
Порция тёплого пюре вечером помогает расслабиться. Медленные углеводы способствуют плавному повышению уровня серотонина и мелатонина, поэтому засыпание становится легче. Именно поэтому блюда с картофелем часто рекомендуют тем, кто страдает бессонницей из-за стресса.
• В 1995 году картофель стал первым овощем, выращенным в космосе.
• В кожуре содержится почти половина всех минералов клубня.
• Считается, что именно картофель помог спасти Европу от голода в XVIII веке.
Картофель появился в России в XVIII веке и сначала воспринимался с недоверием. Его называли "земляным яблоком" и выращивали только в садах аристократов. Со временем клубни стали неотъемлемой частью рациона, а сегодня — символом домашнего уюта и простоты.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.