Когда каждый вздох становится на счету: тревожный симптом, который нельзя списывать на возраст

Одышка — один из самых частых симптомов, с которыми обращаются к терапевтам и кардиологам. Иногда это всего лишь реакция организма на физическую нагрузку, а иногда — важный сигнал о проблемах с сердцем, лёгкими или обменом веществ. Разберёмся, когда отдышка — норма, а когда повод не откладывать визит к врачу.

Что такое одышка и почему она появляется

Одышка — это ощущение нехватки воздуха, при котором человек начинает дышать чаще и глубже. Она бывает физиологической (естественной) и патологической (вызванной болезнями).

Физиологическая одышка возникает после активной ходьбы, бега, подъёма по лестнице или любой нагрузки, к которой организм не привык. У здорового человека дыхание при этом восстанавливается в течение нескольких минут.

Патологическая — появляется даже при небольших нагрузках или в покое, может сопровождаться болью в груди, слабостью, кашлем, потливостью.

Когда одышка — нормальная реакция

Недостаток тренированности

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, мышцы и лёгкие просто не готовы к нагрузке. Организм требует больше кислорода, а сердце не успевает перекачивать кровь. После короткого отдыха дыхание восстанавливается. Регулярная физическая активность быстро исправляет ситуацию.

Избыточный вес

Лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на сердце, суставы и дыхательную систему. К тому же жировая ткань в области живота ограничивает движение диафрагмы. Даже обычная ходьба требует больше усилий, из-за чего дыхание сбивается быстрее.

Эмоциональное напряжение

Иногда отдышка появляется при стрессе или панической атаке. В этом случае человек дышит часто, но поверхностно — из-за резкого выброса адреналина. Обычно дыхание нормализуется после успокоения или нескольких глубоких вдохов.

Когда отдышка сигнализирует о болезни

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)

Чаще встречается у курильщиков. Характерны кашель, мокрота, свистящее дыхание и ощущение тяжести в груди. На ранних стадиях отдышка проявляется только при нагрузке, позже — даже в покое.

Бронхиальная астма

Возникает из-за сужения бронхов. Приступ сопровождается свистящим дыханием и чувством нехватки воздуха. Провоцируют астму аллергены, холод, физическое напряжение или стресс.

Сердечная недостаточность

Сердце не справляется с перекачиванием крови — органы недополучают кислород. Сначала тяжело подниматься по лестнице, потом отдышка возникает даже при разговоре или ночью. Часто сопровождается отёками ног.

Ишемическая болезнь сердца

Проявляется болью за грудиной и ощущением давления при ходьбе или волнении. Если дыхание учащается при малейшем усилии — это тревожный признак.

Анемия

Недостаток гемоглобина снижает способность крови переносить кислород. Появляются слабость, головокружение, бледность кожи и учащённое дыхание.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

одышка при лёгких нагрузках или в покое;

боли или тяжесть в груди;

свистящее дыхание, кашель, мокрота;

синюшность губ, бледность кожи;

отёки ног и стоп;

головокружение, шум в ушах.

Если хотя бы один из этих признаков присутствует — нужна консультация терапевта, кардиолога или пульмонолога.

Как проходит диагностика

Лабораторные анализы

Общий анализ крови: покажет анемию или воспаление.

Инструментальные методы

ЭКГ: для выявления аритмий и ишемии.

Что помогает при физиологической одышке

Постепенное увеличение активности: начните с прогулок, плавания, йоги. Это укрепит сердце и лёгкие.

начните с прогулок, плавания, йоги. Это укрепит сердце и лёгкие. Контроль веса: снижение массы тела даже на 5-7 % заметно улучшает дыхание.

снижение массы тела даже на 5-7 % заметно улучшает дыхание. Отказ откурения: курение — главный фактор риска ХОБЛ и хронической одышки.

курение — главный фактор риска ХОБЛ и хронической одышки. Сбалансированное питание.

Медикаментозное лечение

Назначается врачом после обследования. Возможные группы препаратов:

бронхолитики и ингаляционные гормоны: при астме и ХОБЛ;

Дополнительно могут рекомендовать дыхательную гимнастику, оксигенотерапию или физиопроцедуры.

Профилактика

следите за весом и физической активностью;

не курите и избегайте задымлённых помещений;

проходите медосмотр раз в год;

при первых признаках одышки не занимайтесь самолечением.

Мифы и правда

Миф: отдышка — неизбежная часть старения.

Правда: у здоровых людей дыхание не сбивается без причины — это симптом, а не возрастная норма.

Три интересных факта

Первое описание одышки встречается ещё у Гиппократа — он связывал её с "теснотой груди".

У профессиональных спортсменов объём лёгких может быть вдвое больше, чем у обычных людей.

Даже 20 минут ходьбы в день снижают риск сердечно-лёгочных заболеваний на 30 %.

Исторический контекст

Термин "диспноэ" (одышка) появился в медицине XVII века.

В XIX веке впервые доказали связь между курением и хронической одышкой.

Современные пульсоксиметры позволяют измерять уровень кислорода в крови за секунды.