Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это важно для Земли: когда идёт дождь на раскалённом Солнце
Лепс обратился к зрителям после тревожных слухов: две фразы, которые всё объяснили
То, что стоило 3 тысячи, теперь обойдётся в миллионы: эксперты предупреждают — лучше купить сейчас
Без алкоголя и с пользой: как очистить печень и вернуть ей здоровье по совету врача
Хлеб под запретом? Этот неожиданный продукт на завтрак удивит вас — ешьте и худейте
Шура прокомментировал интервью Пугачёвой: как певец отреагировал на откровения Примадонны
Когда любовь громче мотора: Тимати выбрал способ признания, достойный голливудского финала
Магия за минуту: как в микроволновке приготовить фондан с жидким сердцем, от которого кружится голова
Вы сами кормите гриб, который губит урожай: ошибки, из-за которых растения погибают

Булочка для души больше не нужна: действенные приёмы, которые спасут фигуру в холодный сезон

7:16
Здоровье

Осень часто становится испытанием для силы воли: хочется тепла, уюта и, конечно, чего-то сладкого. Организм реагирует на сокращение светового дня и похолодание, требуя быстрых источников энергии. Но если знать, почему тянет к сахару и как это контролировать, можно пережить сезон без "зажора" и сохранить форму без жёстких ограничений.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Почему нас тянет к сладкому осенью

Холод и недостаток солнечного света снижают выработку серотонина — гормона счастья. Чтобы компенсировать этот дефицит, организм стремится получить быстрые углеводы, ведь сахар мгновенно повышает уровень глюкозы и вызывает краткий прилив удовольствия. Добавьте к этому усталость, стресс и нехватку сна — и шоколадка кажется самым простым способом почувствовать себя лучше.

К счастью, есть проверенные способы обмануть эту привычку, не отказываясь от удовольствия.

7 лайфхаков, которые помогут снизить тягу к сладкому

Проверьте, не жажда ли это

Сухой воздух и отопление вызывают лёгкое обезвоживание, которое мозг часто путает с голодом. Перед тем как тянуться к печенью, выпейте стакан воды или травяного чая. Через несколько минут чувство "голода" обычно проходит.

Совет: держите на столе бутылку с водой и делайте по несколько глотков каждые 30-40 минут.

Делайте ставку на белок и жиры

Белки и полезные жиры стабилизируют уровень сахара в крови, предотвращая энергетические качели. Они дольше насыщают, уменьшая желание перекусить сладким.

Добавляйте в рацион:

  • яйца, рыбу, морепродукты;
  • орехи, авокадо, семечки;
  • бобовые и цельнозерновые продукты;
  • творог, греческий йогурт.

Лайфхак: включайте источник белка в каждый приём пищи — даже горсть орехов между делом поможет дольше не голодать.

Высыпайтесь

Хронический недосып — главный провокатор тяги к сладкому. При нехватке сна повышается уровень грелина (гормона аппетита) и падает уровень лептина (гормона насыщения).

Старайтесь спать 7-8 часов, ложиться и вставать в одно и то же время. За час до сна уберите гаджеты и включите мягкий свет — это улучшит выработку мелатонина.

Результат: меньше стрессовых "заеданий" и больше стабильной энергии.

Делайте осознанные перекусы

Тяга к сладкому часто связана не с голодом, а с эмоциями — скукой, тревогой, усталостью. Разрешите себе перекусы, но выбирайте их с умом.

Хорошие варианты:

  • яблоки с ореховым маслом;
  • йогурт с ягодами;
  • овощные палочки с хумусом;
  • творог с корицей и медом.

Приготовьте контейнеры с такими перекусами на неделю — это поможет избежать спонтанных покупок сладостей.

Совет: ешьте медленно — мозгу нужно 15 минут, чтобы понять, что вы сыты.

Осторожно с сахарозаменителями

Подсластители не решают проблему, а лишь сохраняют зависимость от сладкого вкуса. Даже натуральные сиропы (агавы, топинамбура) быстро превращаются в глюкозу.

Лучше выбирать нейтральные варианты — эритрит, стевию или трегалозу, которые не вызывают скачков сахара в крови. Но цель — не заменить сахар, а постепенно снижать его количество, чтобы рецепторы привыкали к естественному вкусу пищи.

Поддерживайте водно-минеральный баланс

Даже лёгкое обезвоживание может вызывать усталость и тягу к сладкому. Чтобы избежать этого, важно не только пить воду, но и восполнять минералы.

Что помогает:

  • минеральная вода с электролитами;
  • напитки с магнием и калием;
  • продукты, богатые омега-3 и витаминами группы B.

Эти нутриенты поддерживают нервную систему и помогают вырабатывать серотонин, снижая стресс.

Ищите удовольствие не в еде

Осенью особенно важно создавать себе приятные ритуалы, не связанные с сахаром. Сладости дают краткий всплеск дофамина, но его можно заменить другими источниками удовольствия:

  • прогулкой на свежем воздухе;
  • горячей ванной с эфирными маслами;
  • спа-уходом, массажем;
  • любимой книгой или музыкой;
  • занятиями йогой или танцами.

Даже 15 минут активности на улице поднимают уровень серотонина не хуже шоколада — но без чувства вины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключать сладкое.
    Последствие: срыв и переедание.
    Альтернатива: позволять себе небольшие порции качественного шоколада (70 % какао).

  • Ошибка: заменять сахар подсластителями.
    Последствие: зависимость от сладкого вкуса сохраняется.
    Альтернатива: уменьшайте дозу постепенно, добавляя специи — корицу, ваниль, какао.

  • Ошибка: есть на бегу.
    Последствие: мозг не получает сигнал насыщения.
    Альтернатива: ешьте медленно, сосредотачиваясь на вкусе.

Плюсы и минусы отказа от сахара

Плюсы Минусы
Повышается энергия и концентрация Возможен временный спад настроения
Улучшается состояние кожи Потребуется время на перестройку вкусов
Нормализуется сон и аппетит Первые 7-10 дней могут быть сложными
Снижается риск переедания Требуется осознанность и планирование

FAQ

Можно ли полностью отказаться от сахара

Полностью — не нужно. Главное — сократить добавленный сахар и выбирать цельные продукты с естественной сладостью (фрукты, ягоды).

Чем заменить десерт после ужина

Тёплым травяным чаем, ложкой мёда или фруктами с орехами.

Почему осенью хочется больше сладкого

Из-за снижения уровня серотонина и мелатонина, организм ищет быстрые источники удовольствия и энергии.

Мифы и правда

  • Миф: сахар — источник счастья.
    Правда: эффект длится всего 15-20 минут, затем уровень энергии падает.
  • Миф: полезные сладости можно есть без ограничений.
    Правда: даже натуральные десерты повышают уровень глюкозы.
  • Миф: чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно "силой воли".
    Правда: помогает сбалансированное питание, сон и управление стрессом.

Три интересных факта

  • Дефицит магния усиливает тягу к шоколаду, ведь какао — один из его главных источников.
  • После 10 дней без сахара вкусовые рецепторы начинают воспринимать натуральные продукты как сладкие.
  • Осенью уровень серотонина снижается примерно на 40 %, поэтому так важно движение и дневной свет.

Исторический контекст

  • В XIX веке сахар считался лекарством и продавался только в аптеках.
  • К 1960-м годам его потребление выросло в 10 раз, что совпало с ростом ожирения и диабета.
  • Сегодня ВОЗ рекомендует ограничить добавленные сахара до 10 % от дневной нормы калорий. 
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Красота и стиль
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Последние материалы
Когда любовь громче мотора: Тимати выбрал способ признания, достойный голливудского финала
Магия за минуту: как в микроволновке приготовить фондан с жидким сердцем, от которого кружится голова
Булочка для души больше не нужна: действенные приёмы, которые спасут фигуру в холодный сезон
Вы сами кормите гриб, который губит урожай: ошибки, из-за которых растения погибают
Они сломали систему: три породы собак, которые обожают кошек вопреки всем стереотипам
Китайские кроссоверы больше не шутка: они проезжают дальше, стоят дешевле и выглядят дороже
Кулинарное наследие Бразилии: как масло денде рассказывает историю предков
Между прошлым и будущим: фото Валиевой в аккаунте Олимпиады-2026 — это знак
Дели под ливневым куполом: Индия готовится к своему первому искусственному дождю
Россия меняет витрины на маркетплейсы: кто выживет в эпоху цифровой торговли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.