3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных

7:23
Здоровье

Отеки ног — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в жаркую погоду или после долгого дня на ногах. Однако этот, казалось бы, безобидный симптом может быть сигналом организма о более серьезных нарушениях.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ноги

Сосудистый хирург доктор Алин Ламаита, диетолог доктор Марселла Гарсес и дерматолог доктор Паола Померанцев объединились, чтобы дать комплексные рекомендации по избавлению от отеков и профилактике их появления.

Когда отек — это норма, а когда — опасность?

Важно понимать разницу между временным дискомфортом и признаком заболевания.

 
Признак "Безопасный" отек (чаще всего) "Тревожный" отек (требует консультации врача)
Возникновение Появляется к вечеру, после долгого стояния/сидения, в жару. Появляется утром, сохраняется постоянно, не зависит от времени суток и нагрузки.
Локализация Симметричный, на обеих ногах (стопы, лодыжки). Может быть асимметричным (одна нога отекает сильно больше другой).
Характер Кожа обычного цвета и температуры, при надавливании ямка быстро исчезает. Кожа может быть синюшной, горячей, напряженной, ямка от надавливания долго не проходит.
Сопутствующие симптомы Усталость, тяжесть в ногах. Одышка, боль в груди, боль в ноге, изменение цвета кожи, сыпь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать постоянные отеки, списывая их на усталость, или заниматься самолечением (например, бесконтрольно принимать мочегонные средства).

  • Последствие: можно пропустить начало серьезных заболеваний: сердечной недостаточности, проблем с почками, венозной недостаточности или тромбоза. Мочегонные, принятые без назначения врача, выводят калий и нарушают электролитный баланс, что может навредить сердцу.

  • Альтернатива: если отеки стали регулярными, сильными или сопровождаются "тревожными" симптомами из таблицы выше — обратитесь к терапевту для первичной диагностики. Он может направить вас к флебологу, кардиологу или нефрологу, пишет terra.com.br.

Плюсы и минусы основных советов врачей

Совет 1: Контролировать стресс (от сосудистого хирурга)

  • Плюсы: Снижает уровень кортизола (гормон стресса), который негативно влияет на сосуды; улучшает общее состояние здоровья; методы релаксации доступны и бесплатны.

  • Минусы: Требует самодисциплины и регулярности; эффект накопительный и не мгновенный.

Совет 2: Осторожнее с бобовыми (от диетолога)

  • Плюсы: Помогает избежать локальной проблемы — вздутия живота, которое усугубляет чувство тяжести и дискомфорта.

  • Минусы: Бобовые — ценный источник белка и клетчатки, поэтому отказываться от них полностью не стоит, нужно контролировать порции и правильное приготовление.

Совет 3: Спать в правильной позе (от дерматолога)

  • Плюсы: Помогает бороться не только с отеками ног, но и с отечностью и морщинами на лице; простой и не требующий затрат метод.

  • Минусы: Трудно контролировать позу во сне; не всем комфортно спать на спине.

Советы шаг за шагом: план по снижению отеков на день

Вот как можно интегрировать рекомендации врачей в свой распорядок дня.

Утро:

  1. Контрастный душ для ног. Закончите умывание, направив струю воды на ноги от стоп к бедрам, чередуя прохладную и теплую воду (разница не должна быть экстремальной). Это тренирует сосуды.

  2. Выбор обуви. Отдайте предпочтение удобной обуви на низком каблуке или с небольшим подъемом.

День:

  1. Дробное питание. На обед включите легкий белок (куриная грудка, рыба) и овощи. Если едите бобовые, порция должна быть небольшой (3-4 столовые ложки), а сами бобы хорошо разварены.
  2. Регулярные перерывы. Каждый час-полтора вставайте с места на 5-10 минут. Пройдитесь, сделайте простые упражнения: перекаты с пятки на носок, круговые движения стопами.
  3. Дыхательная практика. В один из перерывов закройте глаза и сделайте 10 глубоких вдохов и медленных выдохов. Это поможет снять стресс.

Вечер:

  1. "Ноги выше головы". После тяжелого дня полежите 15-20 минут, подняв ноги выше уровня сердца (подложите подушки или обопритесь на стену).
  2. Легкий самомассаж. Используя массажное масло или крем, мягко помассируйте ноги снизу вверх, от стоп к бедрам.
  3. Подготовка ко сну. Примите комфортную для вас позу. Постарайтесь засыпать на спине, подложив под голову ортопедическую или несколько плоских подушек.

Вопросы и ответы

  • В: Правда ли, что нужно пить меньше воды, чтобы не отекать?

    • О: Это опасное заблуждение! Ограничение жидкости приводит к сгущению крови и ухудшению работы почек, что только усиливает отеки. Пить нужно достаточно (1.5-2 л в день), чтобы организм не запасал воду "впрок".

  • В: Какие продукты, наоборот, помогают бороться с отеками?

    • О: Диетолог Марселла Гарсес, скорее всего, посоветует продукты, богатые калием (он выводит лишнюю жидкость): печеный картофель, курагу, бананы, шпинат. А также продукты с магнием (орехи, семечки) и натуральные мочегонные (огурцы, арбуз, сельдерей).

  • В: Если отекает не все тело, а только лицо по утрам — это та же проблема?

    • О: Не всегда. Как указывает дерматолог Паола Померанцев, отеки лица часто связаны с позой во сне, аллергией или употреблением накануне соленой пищи и алкоголя. Если это происходит постоянно, также стоит проконсультироваться с врачом.

А что если…?

  • …работа требует постоянно стоять или сидеть?
    Используйте компрессионный трикотаж (по назначению врача), не скрещивайте ноги при сидении, и обязательно выполняйте пункт №4 из пошагового плана — мини-разминку каждые 60-90 минут.

  • …отеки не проходят после всех принятых мер?
    Это прямое показание для визита к врачу. Не ждите, пока проблема усугубится. Начните с терапевта, который поможет определить дальнейший путь.

Отеки ног — это мультифакторная проблема, которая находится на стыке компетенций разных специалистов. Ключ к решению — не в поиске одного волшебного средства, а в комплексном подходе: управление стрессом для здоровья сосудов, разумная диета для предотвращения вздутия и правильные привычки для оттока жидкости. Эти простые, но эффективные советы от профильных врачей помогут значительно уменьшить дискомфорт. Однако если, несмотря на все усилия, отеки сохраняются или сопровождаются тревожными симптомами, — это веский повод доверить свое здоровье специалисту.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
