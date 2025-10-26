Пропустили визит к стоматологу — заработали проблему с сердцем: связь, о которой не говорят

Стоматологические болезни — не просто эстетическая проблема, а возможный фактор риска для всего организма. Новое исследование американских ученых доказывает, что состояние зубов и десен напрямую связано с вероятностью инсульта.
Исследователи из Университета Южной Каролины проанализировали данные почти 6 тысяч взрослых людей, у которых ранее не было инсульта. Наблюдение длилось более двадцати лет и показало любопытную тенденцию: чем хуже здоровье зубов и десен, тем выше риск сосудистых катастроф.
Участники с кариесом и воспалением десен одновременно имели на 86% больший риск инсульта по сравнению с теми, у кого ротовая полость была в порядке. Даже после учета возраста, массы тела и вредных привычек связь сохранялась.
Среди людей со здоровыми зубами инсульт случился у 4%, при заболеваниях десен — у 7%, а при сочетании обеих проблем — у 10%. Кроме того, у этой группы чаще фиксировались сердечные приступы и другие сосудистые нарушения — на 36% чаще, чем у тех, кто регулярно посещал стоматолога.
"Исследование показывает лишь ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь", — подчеркнули авторы работы. По их мнению, хроническое воспаление в полости рта может влиять на стенки сосудов и свертываемость крови, повышая риск ишемического инсульта.
Пародонтит — не просто локальная инфекция. Это хроническое воспаление, которое вызывает разрушение тканей, удерживающих зубы, и способствует попаданию бактерий в кровоток. Эти микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности провоцируют системные воспалительные реакции.
Организм реагирует повышением уровня С-реактивного белка и других маркеров воспаления, что ухудшает состояние сосудов. В результате повышается вероятность образования тромбов, которые могут перекрыть кровоток и вызвать инсульт.
|Показатель
|Здоровая полость рта
|Заболевания зубов и десен
|Количество патогенных бактерий
|Минимальное
|Высокое
|Уровень воспаления
|Низкий
|Хронический
|Состояние сосудов
|Эластичные и чистые
|Подвержены повреждениям
|Риск инсульта
|4%
|До 10%
Если десны воспалены, а зубы часто болят, важно не откладывать визит к специалисту. Стоматолог проведет диагностику, при необходимости назначит курс противовоспалительных препаратов и профессиональную гигиену.
Современные клиники предлагают ультразвуковую чистку, лазерное лечение пародонтита и терапию с применением плазмы, богатой тромбоцитами. Эти методы помогают восстановить ткани и снизить воспаление без хирургического вмешательства.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Ультразвуковая чистка
|Безболезненно, эффективно удаляет камень
|Может потребоваться повторная процедура
|Лазерное лечение
|Минимум травм, быстрое восстановление
|Более высокая стоимость
|Плазмотерапия
|Стимулирует регенерацию тканей
|Требует нескольких сеансов
Как часто нужно проходить профосмотр?
Раз в шесть месяцев, даже если нет жалоб. Это позволяет выявить проблемы на ранней стадии.
Что дешевле — профилактика или лечение?
Профилактика всегда обходится в разы дешевле. Например, чистка стоит меньше, чем лечение кариеса или пародонтита.
Можно ли восстановить десны после воспаления?
Да, но процесс требует времени и профессионального подхода. Используются лазерные методики и физиотерапия.
Связь между здоровьем полости рта и работой сердечно-сосудистой системы недооценивать нельзя. Даже обычный кариес или воспаление десен способны стать звеном в цепочке, ведущей к инсульту. Поддержание гигиены, регулярные визиты к стоматологу и своевременное лечение воспалений — это не только забота о красивой улыбке, но и важная профилактика тяжелых сосудистых заболеваний.
Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.