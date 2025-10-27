Не алюминий опасен, а дезинформация: как мода на безалюминиевые дезодоранты запутала людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:20
Здоровье

Алюминий в антиперспирантах уже несколько десятилетий вызывает споры. Одни считают его безвредным компонентом, позволяющим чувствовать себя уверенно даже в жару, другие — опасным веществом, способным привести к раку или болезни Альцгеймера. Где же заканчиваются мифы и начинается правда?

Девушка наносит антиперспирант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит антиперспирант

Как работают антиперспиранты с алюминием

Главный компонент антиперспирантов — соли алюминия (чаще всего хлоргидрат или цирконий-алюминиевые комплексы). Они создают временную пробку в протоках потовых желез, образуя тонкий гель, который перекрывает выход пота. Благодаря этому кожа под мышками остаётся сухой дольше, чем при использовании обычного дезодоранта.

Важно понимать: антиперспиранты не "выключают" потоотделение полностью. Пот просто частично перераспределяется — его выделение снижается в одной зоне, но может немного усиливаться в других.

Концентрация алюминия в современных антиперспирантах строго регулируется и находится в пределах безопасных норм, установленных международными органами здравоохранения.

Миф о связи с раком молочной железы

Существует мнение, что алюминий способен проникать через кожу и накапливаться в тканях молочной железы, вызывая рак. Другая версия утверждала, что металл воздействует на эстрогеновые рецепторы, провоцируя гормональные нарушения.

Эти теории не получили научного подтверждения. По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society), нет достоверных доказательств, что соли алюминия из антиперспирантов вызывают злокачественные опухоли. Количество вещества, которое может абсорбироваться через кожу, слишком мало, чтобы повлиять на гормональный фон.

"Дозы алюминия, получаемые при использовании антиперспирантов, крайне малы и не вызывают гормональных нарушений", — отметила врач-дерматолог Аминат Багаева.

Алюминий и болезнь Альцгеймера: устаревшая теория

В 1960-х годах исследователи заметили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге повышено содержание алюминия. Это породило гипотезу о его возможной роли в развитии деменции.

Однако современные данные говорят об обратном: алюминий, обнаруженный в тканях, не причина, а следствие болезни, либо просто сопутствующий элемент.

По данным Alzheimer's Society UK, нет убедительных доказательств, что алюминий из бытовых источников — в том числе из дезодорантов — увеличивает риск болезни Альцгеймера.

Кому стоит проявлять осторожность

Для здорового человека алюминий, попадающий на кожу, безопасен. Но людям с хроническими заболеваниями почек, особенно на 4-5 стадиях, лучше избегать таких средств.

Почки выводят алюминий из организма. Если фильтрация снижена, металл может накапливаться в тканях, вызывая остеомаляцию (размягчение костей), анемию и расстройства нервной системы.

Пациентам, проходящим диализ, перед применением антиперспирантов следует проконсультироваться с врачом и при необходимости выбрать дезодоранты без алюминия.

Советы шаг за шагом

  1. Изучайте состав дезодоранта перед покупкой.

  2. Не наносите антиперспирант на раздражённую или повреждённую кожу.

  3. При хронических заболеваниях почек выбирайте алюминиевые альтернативы.

  4. Не используйте средство чаще, чем указано в инструкции.

  5. При появлении раздражения или зуда прекратите применение.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: наносить антиперспирант сразу после бритья.
    Последствие: раздражение и микровоспаления.
    Альтернатива: наносить средство через 30-40 минут после бритья.

  • Ошибка: использовать средство несколько раз в день.
    Последствие: закупорка пор и воспаление кожи.
    Альтернатива: наносить 1 раз в сутки, предпочтительно на ночь.

  • Ошибка: считать, что натуральные дезодоранты всегда безопаснее.
    Последствие: раздражение от эфирных масел или низкая эффективность.
    Альтернатива: выбирать гипоаллергенные формулы с подтверждёнными клиническими тестами.

Инъекции ботулотоксина при гипергидрозе

Для людей, страдающих сильной потливостью (гипергидрозом), существует альтернатива — инъекции ботулотоксина типа A. Препарат временно блокирует передачу нервных импульсов к потовым железам и снижает выделение пота на срок от шести до девяти месяцев.

Однако эта процедура имеет противопоказания и побочные эффекты, поэтому проводится только по назначению врача. Она подходит пациентам с выраженным гипергидрозом, но не является заменой антиперспирантов для ежедневного ухода.

Плюсы и минусы

Плюсы антиперспирантов с алюминием Минусы и ограничения
Эффективно снижают потоотделение Возможны раздражения при чувствительной коже
Предотвращают неприятный запах Не подходят людям с тяжёлой почечной недостаточностью
Действуют до 48 часов Могут оставлять следы на одежде
Доступны и разнообразны по форме Содержат синтетические компоненты
Клинически протестированы на безопасность Не всегда подходят после бритья

Мифы и правда

  • Миф: алюминий вызывает рак молочной железы.
    Правда: ни одно крупное исследование не подтвердило эту связь.

  • Миф: алюминий вредит мозгу и вызывает болезнь Альцгеймера.
    Правда: современные данные исключают прямое влияние алюминия из дезодорантов на мозг.

  • Миф: антиперспиранты блокируют работу потовых желез навсегда.
    Правда: эффект временный, железы восстанавливают функцию через 24-48 часов.

FAQ

Можно ли использовать антиперспирант каждый день?
Да, если кожа не раздражена и средство подходит по типу кожи.

Безопасны ли дезодоранты без алюминия?
Да, но они не блокируют потоотделение, а лишь маскируют запах.

Можно ли наносить антиперспирант на ночь?
Это даже эффективнее — средство работает, когда потовые железы менее активны.

Как понять, что у меня непереносимость алюминия?
Обычно проявляется зудом и покраснением кожи после применения.

Что выбрать при повышенной потливости?
Посоветуйтесь с врачом — возможно, подойдут медицинские антиперспиранты или инъекции ботулотоксина.

Интересные факты

  1. Первые антиперспиранты с солями алюминия появились в 1903 году.

  2. Мужские и женские антиперспиранты отличаются не составом, а ароматизатором.

  3. Пот сам по себе не имеет запаха — его вызывает взаимодействие с бактериями на коже.

Современные антиперспиранты с алюминием безопасны для большинства людей. Главное — использовать их правильно и осознанно, ориентируясь не на страхи, а на научные данные.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
