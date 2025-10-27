Хотели укрепить иммунитет — получили интоксикацию: как мода на БАДы превращается в риск для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Желание укрепить здоровье побуждает многих заранее принимать витамины и БАДы, надеясь укрепить иммунитет и восполнить дефициты. Но за стремлением "подпитать организм" часто скрывается опасное заблуждение: витамины — это не безвредные конфеты, а активные вещества, передозировка которых способна навредить не меньше, чем их нехватка.

Капсулы и таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капсулы и таблетки

Витаминная капельница: мода или реальная помощь

Витаминные комплексы сегодня повсюду — в аптеках, салонах красоты и даже в спортивных клубах. Популярность "витаминных капельниц" растёт, ведь они обещают быстрый эффект: прилив энергии, сияющую кожу и крепкие ногти. Однако врачи предупреждают, что без анализов и медицинских показаний такая терапия может обернуться проблемами с почками и печенью.

Многие люди, вдохновившись советами блогеров или знакомых, начинают курс самостоятельно, не представляя, какие дозировки безопасны. А ведь передозировка может привести к нарушениям обмена веществ и даже токсическим реакциям.

Опасная сила солнечного витамина

Витамин D действительно важен для усвоения кальция и крепости костей. Но его избыток способен вызвать гиперкальциемию — повышение уровня кальция в крови, которое повреждает сосуды и почки.

Показательный случай произошёл в клинике Кливленда: пациент, вернувшийся из отпуска в Юго-Восточной Азии, принимал по 8-12 тысяч международных единиц витамина D ежедневно, что в шесть раз превышает норму. Итог — острое повреждение почек из-за избыточного кальция.

Этот пример показывает, что витамины нельзя считать безвредными. Даже "солнечный" витамин может стать источником бед, если не учитывать естественный синтез в коже под действием ультрафиолета.

Кальций: когда слишком много — это плохо

Избыточное потребление витамина D вызывает накопление кальция в сосудах, органах и мягких тканях. Это проявляется слабостью, тошнотой, потерей аппетита и жаждой. В тяжёлых случаях — кальцификацией органов. Особенно опасно превышать дозу детям и пожилым людям.

Нормальный уровень кальция и витамина D должен поддерживаться под контролем врача, а не "на глаз".

Железо и анемия: не всё так просто

Миф о тотальном дефиците железа устойчив, хотя в большинстве случаев его хватает при правильном питании. Источники минерала — мясо, гречка, бобовые, киноа, шпинат, яйца. Приём добавок с железом без анализа может вызвать отравление, запоры, диарею и боли в животе.

Особенно опасно это для детей: родителям стоит внимательно следить за дозировкой и не использовать "взрослые" препараты. Женщинам железо требуется лишь при беременности или обильных менструациях.

Против усталости и тревожности — не всегда безопасно

Многие стремятся побороть хроническую усталость приёмом витаминов. Однако доказано, что поливитаминные комплексы не предотвращают старение, сердечно-сосудистые болезни или рак. Более того, некоторые вещества способны спровоцировать опухолевый рост.

Учёные из Университета Миссури доказали, что никотинамид рибозид — производное витамина B3 — ускоряет метаболизм раковых клеток, создавая для них питательную среду. Поэтому приём любых БАДов требует осторожности и консультации врача.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом курса сдайте анализы на содержание витаминов и микроэлементов.

  2. Принимайте добавки только по назначению врача.

  3. Не увеличивайте дозу без консультации.

  4. Следите за взаимодействием витаминов с лекарствами.

  5. Делайте перерывы между курсами.

  6. Сбалансируйте рацион: овощи, орехи, рыба и цельнозерновые продукты восполняют естественные потребности.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: самостоятельный приём витамина D без анализа.
    Последствие: гиперкальциемия и почечные нарушения.
    Альтернатива: сдача анализов и индивидуальная дозировка.

  • Ошибка: приём железа без подтверждённой анемии.
    Последствие: расстройства ЖКТ, интоксикация.
    Альтернатива: корректировка питания и врачебный контроль.

  • Ошибка: постоянное употребление поливитаминов "на всякий случай".
    Последствие: нарушение обмена веществ, повышенная нагрузка на печень.
    Альтернатива: сезонный приём по назначению специалиста.

А что если отказаться от добавок?

Если прекратить приём БАДов без показаний, организм постепенно восстановит баланс при правильном питании. Часто улучшение самочувствия наступает уже через несколько недель — стоит лишь нормализовать сон, физическую активность и рацион.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Восполнение дефицитов при подтверждённой нехватке Риск передозировки и интоксикации
Поддержка организма после болезни или операций Возможные побочные реакции
Удобная форма приёма Взаимодействие с лекарствами и снижение их эффективности
Полезны беременным и пожилым людям Злоупотребление снижает естественную выработку веществ
Возможность персонализированного подхода Часто избыточны при сбалансированном рационе

Мифы и правда

  • Миф: витамины безопасны и не могут навредить.
    Правда: передозировка может вызвать интоксикацию и поражение органов.

  • Миф: поливитамины предотвращают старение.
    Правда: доказательств этому нет; важнее — образ жизни и питание.

  • Миф: железо нужно всем.
    Правда: большинству людей его хватает из пищи; излишки вредны.

FAQ

Как понять, что не хватает витаминов?
Только по анализам. Симптомы вроде усталости и ломкости ногтей не всегда связаны с дефицитом.

Сколько стоит проверка витаминного статуса?
Комплексный анализ крови обойдётся в среднем от 2500 до 6000 ₽ в зависимости от лаборатории.

Что лучше: поливитамины или отдельные добавки?
При реальном дефиците лучше выбирать отдельный витамин, чтобы точнее регулировать дозу.

Можно ли сочетать витамины с лекарствами?
Некоторые витамины снижают эффективность медикаментов, например, витамин K ослабляет действие варфарина.

Стоит ли пить витамины осенью и зимой?
Да, но только после анализа крови, чтобы исключить гипервитаминоз и подобрать правильную дозу.

Интересные факты

  1. Термин "витамин" появился в 1912 году благодаря польскому биохимику Казимиру Функу.

  2. Витамин D на самом деле является гормоном, а не классическим витамином.

  3. Избыток витамина A может вызывать сухость кожи и выпадение волос, хотя именно он отвечает за их рост.

Умеренность и грамотный подход превращают витамины в союзников, а не врагов здоровья. Главное — не следовать моде, а слушать врача и свой организм.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
