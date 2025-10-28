Bubble tea уже давно перестал быть экзотикой: напиток с яркими вкусами и "жемчужинами" из тапиоки продаётся почти в каждом торговом центре. Но за эффектной подачей скрываются риски для здоровья, о которых всё чаще говорят врачи и исследователи.
Журнал Consumer Reports провёл исследование и обнаружил тревожные факты: часть популярных брендов bubble tea в США содержала повышенные концентрации свинца. Этот тяжёлый металл мог попасть в напиток из сырья — корня кассавы, из которого изготавливают тапиоку.
Кассавовое растение активно впитывает тяжёлые металлы из почвы, особенно если она загрязнена промышленными отходами или удобрениями. Даже незначительное превышение нормы свинца опасно, ведь вещество накапливается в организме и поражает нервную систему.
"Bubble tea нельзя считать безопасным напитком на каждый день — он должен оставаться редким десертом", — отметили специалисты Consumer Reports.
Основная "фишка" напитка — тянущиеся шарики тапиоки — и есть его главный риск. Из-за высокого содержания крахмала они долго перевариваются и могут замедлять работу желудка. Это вызывает вздутие, тяжесть и даже запоры при частом употреблении.
Медики также обращают внимание на повышенный уровень оксалатов и фосфатов, из-за которых у любителей bubble tea может развиваться склонность к образованию камней в почках.
Отдельная проблема — огромное количество сахара: до 50 г на одну порцию. Это почти вдвое больше дневной нормы для детей. Регулярное потребление такого напитка повышает риск ожирения, диабета второго типа и метаболических нарушений.
Детский организм гораздо чувствительнее к токсинам и тяжёлым металлам. Даже минимальные дозы свинца способны замедлить развитие нервной системы и вызывать когнитивные нарушения.
Кроме того, сами шарики тапиоки несут риск удушья — особенно у малышей. Их нельзя глотать целиком, а привычка быстро пить напиток через широкую трубочку только увеличивает опасность.
|Компонент
|Количество
|Последствия для здоровья
|Сахар
|до 50 г
|ожирение, диабет, тревожность
|Тапиока
|до 200 ккал
|запоры, замедление пищеварения
|Молочная основа
|до 15 г жира
|нагрузка на печень и ЖКТ
|Оксалаты и фосфаты
|следы
|риск камней в почках
|Тяжёлые металлы (свинец)
|возможны примеси
|поражение нервной системы
Даже если убрать тапиоку, проблема сахара остаётся. Большинство кафе готовят напиток на основе концентрированных сиропов и сгущённого молока. Можно выбрать вариант на растительном молоке и попросить "минимум сладости" — так вы снизите калорийность почти вдвое.
Некоторые заведения предлагают "здоровые" версии bubble tea — с шариками из фруктового пюре или водорослей агар-агар. Они легче усваиваются и не создают нагрузки на желудок.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий вкус и необычная текстура
|Высокое содержание сахара
|Возможность выбрать состав
|Опасность удушья для детей
|Можно заменить молоко растительным
|Риск наличия тяжёлых металлов
|Поднимает настроение
|Способствует набору веса
Нет. Врачи советуют воспринимать его как десерт — не чаще 1-2 раз в неделю.
Да, если выращена в чистых почвах. Но при загрязнении почвы тяжёлыми металлами продукт может оказаться токсичным.
Да — домашние холодные чаи, комбуча или смузи с семенами чиа: они дают похожую текстуру, но без вреда для здоровья.
Да, особенно у людей с непереносимостью лактозы или глютена — молочные и ароматизированные добавки часто содержат аллергены.
Bubble tea — красивый, но коварный напиток. В нём много сахара, крахмала и нередко встречаются следы тяжёлых металлов. Увлекаться им ежедневно — значит подвергать себя риску проблем с пищеварением, ожирением и даже отравлением. Безопаснее всего воспринимать bubble tea как редкое удовольствие, а не часть повседневного рациона.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.