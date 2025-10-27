Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск без боли и покраснений: как защитить кожу от солнца в жарких странах
Овощ, который запускает метаболизм лучше любой диеты: секрет естественной стройности
Миллион за Гранту и тишина в автосалонах: как народные машины стали роскошью
Не просто запеканка, а гораздо интереснее: этот шоколадно-творожный пирог удивит даже гурманов
Наташа Королёва не исключает уколы для похудения: решение зависит от одного важного условия
Кроты на участке: как определить их присутствие и безопасно выгнать с грядок и газона
Машины, которые не знают усталости: легенды, пережившие миллион километров
Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине
Никаких тортов: это двухцветное печенье Зебра затмит любой десерт — его обожают и взрослые, и дети

Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире

0:57
Здоровье

Устаревшие лекарства — это не просто пережиток прошлого, а реальная угроза для здоровья. Многие препараты, которыми нас когда-то лечили родители, давно исключены из медицинской практики в Европе и США, но по-прежнему популярны в России. Их продолжают покупать "по привычке", не подозревая, что вместо пользы можно получить опасные осложнения.

Лекарства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Лекарства

Почему старые препараты до сих пор продаются

Основная причина — отсутствие системного мониторинга побочных эффектов. В отличие от западных стран, где действует строгий контроль, в России механизм отслеживания нежелательных реакций лекарств заработал совсем недавно. Без статистики — нет и оснований для официального запрета. Поэтому некоторые устаревшие препараты всё ещё доступны, несмотря на высокий риск для здоровья.

Опасные пережитки аптечных полок

Анальгин — "классика”, которая убивает

Препарат с действующим веществом метамизол натрия был синтезирован в 1920 году и стал одним из самых распространённых анальгетиков. Однако позже выяснилось, что анальгин может вызывать агранулоцитоз -тяжёлое нарушение кроветворения, а также анафилактический шок.

  • Запрещён: в США (1977), Германии (1987), Испании (1989).

  • Опасность: разрушает клетки крови, поражает почки и печень.

  • Современные аналоги: ибупрофен, напроксен, парацетамол.

Бисептол — "полуантибиотик” с полным отсутствием эффекта

Его активные вещества — сульфаметоксазол и триметоприм — когда-то успешно боролись с бактериальными инфекциями. Но из-за массового применения большинство микробов давно выработали устойчивость.

  • Опасность: вызывает аллергические реакции, особенно при самостоятельном приёме.

  • Современные аналоги: современные антибиотики направленного действия, подбираемые после бактериологического анализа.

  • Важно: при вирусных инфекциях бисептол бесполезен и даже вреден.

Тетрациклиновая мазь — токсичный пережиток прошлого

Когда-то она была стандартным средством при конъюнктивите, однако сегодня считается устаревшей.

  • Опасность: вызывает раздражение, зуд, синдром "сухого глаза".

  • Современные аналоги: комбинированные глазные капли с антибактериальным и противовирусным действием, назначаемые офтальмологом.

Левомицетин — "родительское” средство от поноса

Используется при кишечных расстройствах, но часто приводит к подавлению костномозгового кроветворения.

  • Опасность: может вызвать анемию, снижение иммунитета.

  • Современные аналоги: современные антибиотики кишечного спектра действия (по назначению врача).

  • Запомните: при поносе главное — восполнить жидкости, а не пить антибиотики.

Валидол и корвалол — "сердечные” без пользы

Оба препарата не оказывают реального влияния на работу сердца.

  • Валидол: содержит ментол, который создаёт иллюзию облегчения.

  • Корвалол: содержит фенобарбитал — сильное снотворное, вызывающее привыкание.

  • Опасность: маскируют симптомы сердечных заболеваний, из-за чего пациенты теряют время.

  • Современные аналоги: препараты на основе нитроглицерина и современные седативные средства по назначению кардиолога.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: лечить вирусные инфекции антибиотиками (например, бисептолом).
Последствие: устойчивость бактерий, аллергии, ослабление иммунитета.
Альтернатива: симптоматическое лечение и консультация врача.

Ошибка: принимать анальгин при температуре и боли.
Последствие: токсическое поражение печени, почек и крови.
Альтернатива: ибупрофен или парацетамол.

Ошибка: закапывать тетрациклиновую мазь при конъюнктивите.
Последствие: раздражение, осложнения, хроническое воспаление.
Альтернатива: современные офтальмологические капли.

Ошибка: "успокаивать сердце” валидолом или корвалолом.
Последствие: упущенное время при сердечном приступе.
Альтернатива: вызов скорой помощи и консультация кардиолога.

Плюсы и минусы старых препаратов

Плюсы Минусы
Низкая стоимость Высокий риск побочных эффектов
Доступность без рецепта Потеря эффективности из-за резистентности микробов
Знакомство старшего поколения Отсутствие доказанной пользы
Быстрое временное облегчение Возможны серьёзные осложнения и зависимость

FAQ

Почему анальгин до сих пор продаётся в России?
Из-за отсутствия системы контроля побочных эффектов. Сейчас её внедряют, но процесс занимает годы.

Можно ли иногда принимать корвалол?
Только кратковременно и строго по показаниям. При частом употреблении возможна зависимость.

Почему нельзя лечиться "старым проверенным”?
Потому что с тех пор изменились бактерии, стандарты и дозировки — многие препараты стали неэффективны и опасны.

Чем заменить антибиотики при простуде?
Вирусные заболевания лечатся не антибиотиками, а покоем, обильным питьём и средствами, снимающими симптомы.

Мифы и правда

Миф: старые лекарства проверены временем, значит, надёжны.
Правда: современные исследования доказали их токсичность и неэффективность.

Миф: бисептол лечит простуду.
Правда: это антибактериальный препарат, не действующий на вирусы.

Миф: валидол помогает при сердечной боли.
Правда: он не влияет на сердечную деятельность — только охлаждает слизистую.

Миф: анальгин безопасен, если принимать редко.
Правда: даже одна доза может вызвать серьёзную аллергическую реакцию.

Интересные факты

• Анальгин остаётся запрещённым в 40+ странах мира.
• Бисептол был самым продаваемым "антибиотиком" в поздний советский период, хотя к 1990-м микробы к нему уже адаптировались.
• Корвалол содержит фенобарбитал — вещество, ограниченное международными конвенциями.
• В Германии тетрациклиновую мазь исключили из аптечного списка ещё в 1980-х.
• Всемирная организация здравоохранения рекомендует обновлять национальные лекарственные списки не реже одного раза в 3-5 лет.

Отказ от устаревших препаратов — это не мода, а элемент безопасности. Современные лекарства эффективнее, точнее и безопаснее. Главное правило: не лечиться "по памяти” и всегда консультироваться с врачом, даже если лекарство кажется знакомым с детства.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Красота и стиль
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Кроты на участке: как определить их присутствие и безопасно выгнать с грядок и газона
Машины, которые не знают усталости: легенды, пережившие миллион километров
Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине
Никаких тортов: это двухцветное печенье Зебра затмит любой десерт — его обожают и взрослые, и дети
Заставьте деньги работать на вас: как накопить 2,2 миллиона рублей за 15 лет
Тараканы бегали, обезьянка стучала: Аделия Петросян рассказала о своих страхах на льду на Гран-при России
Быстрее моргания и невероятная точность: как змеи кусают, чтобы выжить
Диброва испугала подписчиков синяком под глазом: причина его появления оказалась неожиданной
Мудрость против возраста: как сохранить ясность ума и лёгкость тела после шестидесяти
Пиклбол ворвался в Россию — и вот почему его называют спортом будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.