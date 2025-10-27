Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — время, когда хочется наслаждаться теплом и природой. Но у каждой радости есть обратная сторона — комары. Эти крошечные кровососы способны свести с ума даже самых терпеливых. Как защититься от укусов и что делать, если они уже появились, рассказали врачи-специалисты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Укус комара на руке

Почему укусы комаров так раздражают

Укусы оставляют на коже небольшие бугорки розового цвета — папулы. Их делают самки комаров, ведь именно им нужна кровь для выведения потомства. Когда насекомое прокалывает кожу, оно впрыскивает слюну, содержащую вещества, препятствующие свёртыванию крови. Организм реагирует на них как на аллерген — поэтому место укуса краснеет и чешется.

Если неприятные ощущения ограничиваются только зудом и небольшим покраснением, повода для тревоги нет. Но иногда реакция бывает сильнее.

"Я рекомендую держать в домашней аптечке антигистаминные препараты, чтобы в случае сильной аллергической реакции принять их до приезда скорой помощи", — отметила врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова.

Что делать сразу после укуса

Самое важное — не расчесывать кожу. Так можно занести инфекцию и усилить воспаление. Лучше обработать место укуса "Фенистил-гелем" или "Псило-бальзамом".

Чтобы уменьшить отёк и зуд, можно приложить

холодный компресс или лёд;

раствор соды (1-2 ст. ложки на литр воды);

уксус;

нашатырный спирт.

Как ухаживать за кожей после укуса

Главная цель — не дать воспалению распространиться. Периодически наносите аптечные кремы и гели, а при сильной реакции — принимайте антигистаминные препараты.

Подходящие аптечные средства

бальзам-стик "Дэта";

крем M SOLO After Insect;

бальзам "Москилл".

Эти продукты успокаивают раздражённую кожу и ускоряют заживление. При выборе средства для ребёнка внимательно читайте возрастные ограничения.

Эффективные аптечные препараты

Если зуд не проходит, можно использовать антигистаминные таблетки:

лоратадин;

дезлоратадин;

цетиризин;

эбастин;

левоцетиризин.

Среди наружных средств хорошо себя зарекомендовали:

гель-бальзам "Холодок" — охлаждает и дезинфицирует;

бальзам Gardex Family — снимает раздражение;

патчи Eurosirel Комарек Кидс — подойдут детям.

Выбор стоит делать исходя из индивидуальной реакции кожи, а не из громких обещаний рекламы.

Домашние и народные методы

Если под рукой нет аптечных средств, помогут проверенные домашние рецепты.

• Сок алоэ вера или аптечный гель — уменьшают воспаление.

• Примочки с содой или уксусом — снимают зуд.

• Мятная паста или охлаждающая "маска" из мяты — быстро облегчают состояние.

"С отварами трав и мёдом я была бы аккуратна, особенно если есть аллергия. Лучше использовать ромашку, череду или календулу, а мёд может, наоборот, усилить зуд", — пояснила врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова.

Как предотвратить укусы

Лучший способ борьбы — профилактика. Комары предпочитают влажные и тёплые места, поэтому:

носите плотную одежду, если идёте в лес;

устанавливайте москитные сетки;

используйте репелленты — кремы, спреи, лосьоны;

ставьте ловушки или ультрафиолетовые лампы.

Существуют и современные ловушки, которые выделяют углекислоту, имитируя дыхание человека. Они безопасны, но довольно дорогие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : наносить репеллент прямо на кожу в большом количестве.

: наносить репеллент прямо на кожу в большом количестве. Последствие : раздражение и аллергия.

: раздражение и аллергия. Альтернатива : распыляйте средство на одежду и открытые участки тела тонким слоем.

: распыляйте средство на одежду и открытые участки тела тонким слоем. Ошибка : использовать эфирные масла без теста на аллергию.

: использовать эфирные масла без теста на аллергию. Последствие : сыпь или ожог.

: сыпь или ожог. Альтернатива : проверить на небольшом участке кожи.

: проверить на небольшом участке кожи. Ошибка : оставлять стоячую воду возле дома.

: оставлять стоячую воду возле дома. Последствие : активное размножение комаров.

: активное размножение комаров. Альтернатива: регулярно сливайте воду и ухаживайте за водоёмами.

Когда стоит обратиться к врачу

Если после укуса кожа сильно опухла (до 10 см), зуд не проходит, а место воспалилось, это может быть аллергическая реакция — кулицидоз.

Симптомы:

сильная отёчность;

покраснение;

волдыри;

боль и жар.

В этом случае нужно принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

"Чтобы избавиться от комаров, нужно высушить подвалы и обратиться в службу дезинфекции. Профессионалы проведут обработку горячим и холодным туманом", — рассказала врач-аллерголог Наталья Перова.

Эфирные масла и натуральные ароматы

Натуральные запахи могут отпугивать насекомых, но их эффект слабый. Подойдут масла лаванды, эвкалипта, розмарина и гвоздики. Комары также не любят запах хвои, дыма и камфоры.

"Точно не работают чеснок, лук или хрен. Они не спасают от укусов, а только отпугивают окружающих", — отметил врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Плюсы и минусы средств защиты

Средство Плюсы Минусы Репелленты Эффективны, просты в применении Возможны аллергии Москитные сетки Безопасны, долговечны Не подходят для улицы Ловушки Уничтожают комаров Высокая стоимость Эфирные масла Натуральные, приятный аромат Слабое действие

FAQ

Как выбрать лучший репеллент?

Ориентируйтесь на состав. Для взрослых подходят препараты с ДЭТА, для детей — на основе натуральных масел.

Можно ли наносить репеллент на кожу ребёнка?

Да, но только специальные детские средства, соответствующие возрасту.

Что делать, если укус воспалился?

Обработайте антисептиком, приложите лёд и обратитесь к врачу, если воспаление не спадает.

Мифы и правда

Миф : комары кусают только "вкусных" людей.

: комары кусают только "вкусных" людей. Правда : на выбор жертвы влияет температура тела, дыхание и потоотделение.

: на выбор жертвы влияет температура тела, дыхание и потоотделение. Миф : сладости привлекают комаров.

: сладости привлекают комаров. Правда : научных подтверждений этому нет.

: научных подтверждений этому нет. Миф : ультразвуковые отпугиватели работают.

: ультразвуковые отпугиватели работают. Правда: их эффективность не доказана.

3 интересных факта

Комары чувствуют запах человека за 50 метров. Только самки пьют кровь — самцы питаются нектаром. В мире существует более 3500 видов комаров.

Главное при борьбе с комарами — не ждать, пока они нападут, а заранее подготовиться. Простые меры профилактики, правильный выбор репеллентов и своевременный уход за кожей помогут наслаждаться летом без раздражающих укусов.