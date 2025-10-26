Калорийная ловушка с привкусом свинца: чай, который обожают подростки признали опасным для здоровья

Bubble tea, или бабл-ти, давно стал символом модных кафе и молодёжных привычек. Яркий, сладкий и игривый — этот напиток с шариками тапиоки завоевал весь мир. Однако за привлекательной внешностью скрываются риски, о которых предупреждают эксперты.
Американская организация Consumer Reports провела анализ образцов бабл-ти из популярных сетей Gong Cha и Kung Fu Tea, а также готовых наборов Trader Joe's и WuFuYuan.
"Корень маниоки, из которого делают тапиоку, способен накапливать свинец из почвы", — отмечают специалисты Consumer Reports.
Как сообщает The New York Post, во всех образцах были обнаружены следы свинца — тяжёлого металла, опасного для нервной системы и почек.
К счастью, ни в одном из образцов уровень загрязнения не превысил допустимые нормы. Также эксперты не нашли мышьяк, кадмий или ртуть. Однако исследователи подчёркивают: даже небольшие дозы тяжёлых металлов могут быть вредны при регулярном потреблении.
Основой для шариков тапиоки служит крахмал из маниоки — тропического корня, который впитывает вещества из почвы. Если растения растут в загрязнённой среде, свинец может попадать в конечный продукт. При этом контроль за качеством сырья в разных странах отличается, что делает проблему непредсказуемой.
Кроме того, при промышленной переработке маниоки применяются химические реагенты, которые могут усиливать концентрацию нежелательных элементов.
Даже без свинца бабл-ти нельзя назвать безопасным. В основе напитка — крахмал, сахар и сиропы, часто с добавлением молока, сливок или сырной пены. Всё это превращает чай в настоящий десерт с калорийностью до 700 ккал на большую порцию.
"Шарики из тапиоки по сути состоят из чистого крахмала и сахаров, а в сочетании с сиропом и сливками становятся калорийной бомбой", — поясняют диетологи.
Регулярное употребление таких напитков может привести к ожирению, скачкам сахара в крови и дополнительной нагрузке на поджелудочную железу.
Избыток крахмала делает бабл-ти тяжёлым для желудка. При чрезмерном употреблении возможны вздутие, тошнота и замедленное пищеварение. Плотные шарики перевариваются плохо, особенно если напиток употребляется на ходу.
Кроме того, в некоторых вариантах напитка используется порошковая основа с фосфатами, что увеличивает нагрузку на почки и может способствовать образованию камней.
|Потенциальный риск
|Причина
|Последствие
|Токсичные элементы
|Маниока на загрязнённых почвах
|Скопление свинца в организме
|Избыток сахара
|Сладкие сиропы и добавки
|Риск ожирения и диабета
|Крахмал
|Трудное переваривание
|Тошнота, вздутие, запоры
|Фосфаты
|Порошковые смеси
|Повышенная нагрузка на почки
Ошибка: пить бабл-ти ежедневно.
Последствие: избыток калорий и сахара.
Альтернатива: ограничить потребление до 1-2 раз в неделю.
Ошибка: заказывать напиток с добавками сливок и сиропов.
Последствие: повышение гликемической нагрузки.
Альтернатива: выбрать вариант на чае или растительном молоке без сахара.
Ошибка: покупать напитки неизвестного происхождения.
Последствие: риск попадания тяжёлых металлов.
Альтернатива: выбирать проверенные сети с контролем качества ингредиентов.
Диетологи считают, что этого делать не нужно. Один-два напитка в месяц не нанесут вреда, если остальное питание сбалансировано. Главное — осознанность: уменьшить размер порции, отказаться от дополнительных сиропов и выбирать менее сладкие варианты на основе зелёного чая или матчи.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий вкус, модная подача
|Высокая калорийность
|Можно готовить без молока
|Возможные следы тяжёлых металлов
|Удовлетворяет тягу к сладкому
|Нарушает пищеварение при избытке
|Разнообразие вкусов
|Повышает нагрузку на поджелудочную и почки
Желательно ограничить. Из-за сахара и крахмала напиток не рекомендуется детям до 12 лет.
В исследовании обнаружены только следы, не превышающие норму, но постоянное употребление может привести к накоплению.
Да, напитки с агар-агаром, чиа или фруктовыми кусочками — менее калорийные и безопасные.
Да, при использовании проверенного сырья и минимуме сахара.
