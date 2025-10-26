Калорийная ловушка с привкусом свинца: чай, который обожают подростки признали опасным для здоровья

Bubble tea, или бабл-ти, давно стал символом модных кафе и молодёжных привычек. Яркий, сладкий и игривый — этот напиток с шариками тапиоки завоевал весь мир. Однако за привлекательной внешностью скрываются риски, о которых предупреждают эксперты.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай - bubble tea с шариками тапиоки

Что нашли в шариках

Американская организация Consumer Reports провела анализ образцов бабл-ти из популярных сетей Gong Cha и Kung Fu Tea, а также готовых наборов Trader Joe's и WuFuYuan.

"Корень маниоки, из которого делают тапиоку, способен накапливать свинец из почвы", — отмечают специалисты Consumer Reports.

Как сообщает The New York Post, во всех образцах были обнаружены следы свинца — тяжёлого металла, опасного для нервной системы и почек.

К счастью, ни в одном из образцов уровень загрязнения не превысил допустимые нормы. Также эксперты не нашли мышьяк, кадмий или ртуть. Однако исследователи подчёркивают: даже небольшие дозы тяжёлых металлов могут быть вредны при регулярном потреблении.

Почему свинец оказался в напитке

Основой для шариков тапиоки служит крахмал из маниоки — тропического корня, который впитывает вещества из почвы. Если растения растут в загрязнённой среде, свинец может попадать в конечный продукт. При этом контроль за качеством сырья в разных странах отличается, что делает проблему непредсказуемой.

Кроме того, при промышленной переработке маниоки применяются химические реагенты, которые могут усиливать концентрацию нежелательных элементов.

Калорийная ловушка для любителей сладкого

Даже без свинца бабл-ти нельзя назвать безопасным. В основе напитка — крахмал, сахар и сиропы, часто с добавлением молока, сливок или сырной пены. Всё это превращает чай в настоящий десерт с калорийностью до 700 ккал на большую порцию.

"Шарики из тапиоки по сути состоят из чистого крахмала и сахаров, а в сочетании с сиропом и сливками становятся калорийной бомбой", — поясняют диетологи.

Регулярное употребление таких напитков может привести к ожирению, скачкам сахара в крови и дополнительной нагрузке на поджелудочную железу.

Проблемы с пищеварением и почками

Избыток крахмала делает бабл-ти тяжёлым для желудка. При чрезмерном употреблении возможны вздутие, тошнота и замедленное пищеварение. Плотные шарики перевариваются плохо, особенно если напиток употребляется на ходу.

Кроме того, в некоторых вариантах напитка используется порошковая основа с фосфатами, что увеличивает нагрузку на почки и может способствовать образованию камней.

Потенциальный риск Причина Последствие Токсичные элементы Маниока на загрязнённых почвах Скопление свинца в организме Избыток сахара Сладкие сиропы и добавки Риск ожирения и диабета Крахмал Трудное переваривание Тошнота, вздутие, запоры Фосфаты Порошковые смеси Повышенная нагрузка на почки

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: пить бабл-ти ежедневно.

Последствие: избыток калорий и сахара.

Альтернатива: ограничить потребление до 1-2 раз в неделю.

Ошибка: заказывать напиток с добавками сливок и сиропов.

Последствие: повышение гликемической нагрузки.

Альтернатива: выбрать вариант на чае или растительном молоке без сахара.

Ошибка: покупать напитки неизвестного происхождения.

Последствие: риск попадания тяжёлых металлов.

Альтернатива: выбирать проверенные сети с контролем качества ингредиентов.

А что если совсем отказаться от бабл-ти

Диетологи считают, что этого делать не нужно. Один-два напитка в месяц не нанесут вреда, если остальное питание сбалансировано. Главное — осознанность: уменьшить размер порции, отказаться от дополнительных сиропов и выбирать менее сладкие варианты на основе зелёного чая или матчи.

Плюсы и минусы bubble tea

Плюсы Минусы Яркий вкус, модная подача Высокая калорийность Можно готовить без молока Возможные следы тяжёлых металлов Удовлетворяет тягу к сладкому Нарушает пищеварение при избытке Разнообразие вкусов Повышает нагрузку на поджелудочную и почки

Советы шаг за шагом: как сделать напиток безопаснее

Заказывайте маленький объём вместо большой порции.

Откажитесь от сливочной пены и жирного молока.

Просите приготовить без добавленного сахара.

Проверяйте состав шариков тапиоки — лучше, если указано происхождение маниоки.

Пейте бабл-ти медленно, а не залпом — это улучшает пищеварение.

FAQ

Можно ли детям пить bubble tea

Желательно ограничить. Из-за сахара и крахмала напиток не рекомендуется детям до 12 лет.

Опасен ли свинец в составе

В исследовании обнаружены только следы, не превышающие норму, но постоянное употребление может привести к накоплению.

Есть ли безопасные альтернативы

Да, напитки с агар-агаром, чиа или фруктовыми кусочками — менее калорийные и безопасные.

Можно ли готовить бабл-ти дома

Да, при использовании проверенного сырья и минимуме сахара.

Мифы и правда

Миф: бабл-ти — это просто чай.

Правда: по калорийности он ближе к десерту.

бабл-ти — это просто чай. по калорийности он ближе к десерту. Миф: натуральные ингредиенты всегда безопасны.

Правда: маниока способна накапливать тяжёлые металлы.

натуральные ингредиенты всегда безопасны. маниока способна накапливать тяжёлые металлы. Миф: напиток улучшает пищеварение.

Правда: избыток крахмала может вызывать запоры.

Три интересных факта

Bubble tea появился на Тайване в 1980-х и быстро стал частью уличной культуры.

Тапиока производится из маниоки — растения, родственного юкке.

В некоторых странах напиток уже приравнивают к десертам и маркируют по калорийности.

Исторический контекст

В 1990-х bubble tea распространился по Азии, а в 2000-х покорил США и Европу.

После пандемии его продажи выросли вдвое благодаря онлайн-доставке.

В 2020-х появились первые версии с пониженным содержанием сахара и растительным молоком.