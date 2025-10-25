Мыши уже избавились от холестерина — люди на очереди: открытие из Барселоны переворачивает медицину

Учёные из Университетов Барселоны и Орегона представили новый способ снижения уровня "плохого" холестерина без привычных ограничений в питании и без приёма статинов. Их метод основан на блокировке белка PCSK9 — ключевого участника регуляции липидного обмена. Пока исследования проводились только на животных, но результаты уже вызвали большой интерес у кардиологов.
Холестерин — необходимое вещество: он участвует в построении клеточных мембран и синтезе гормонов. Проблемы начинаются, когда его становится слишком много. Избыток липидов оседает на стенках сосудов, формируя атеросклеротические бляшки, которые затрудняют кровоток и повышают риск инфаркта и инсульта.
Около 80% холестерина вырабатывается печенью, остальное поступает с пищей. В крови он переносится в виде липопротеинов:
Когда баланс нарушается, липиды накапливаются в сосудах, что и становится основной причиной атеросклероза.
Уровень холестерина определяется не только питанием, но и генетикой. При семейной гиперхолестеринемии организм вырабатывает его в избытке независимо от диеты. Даже строгие ограничения жиров и сладостей снижают уровень ЛПНП лишь частично, поэтому врачи назначают медикаменты.
Главный стандарт лечения — статины, которые блокируют синтез холестерина в печени. Эти препараты эффективны, но требуют постоянного приёма и могут вызывать побочные эффекты, включая мышечную слабость, нарушение работы печени и расстройства сна. Многие пациенты прекращают лечение преждевременно, что сводит на нет все усилия.
Исследование, опубликованное в журнале Biochemical Pharmacology, описывает использование полипуриновых шпилек — коротких фрагментов ДНК, способных подавлять активность гена PCSK9.
Белок PCSK9 разрушает рецепторы на поверхности клеток печени, которые захватывают "плохой" холестерин из крови. Если этот белок блокировать, печень эффективнее очищает кровь от ЛПНП, снижая риск образования бляшек.
В экспериментах на мышах новая терапия показала впечатляющий результат: уровень холестерина низкой плотности снизился на 47% уже на третий день после введения препарата.
"Мы наблюдали значительное снижение липидов без каких-либо побочных эффектов", — отметили авторы исследования из Университета Барселоны.
|Параметр
|Статины
|Полипуриновые шпильки
|Механизм действия
|Блокируют синтез холестерина
|Подавляют белок PCSK9
|Эффект
|Снижают общий уровень холестерина
|Усиливают естественное очищение крови
|Побочные эффекты
|Возможны при длительном приёме
|Пока не выявлены
|Продолжительность действия
|Только при постоянном приёме
|Потенциально длительный эффект
|Стадия исследования
|Массовое клиническое применение
|Испытания на животных
Ошибка: полагаться только на диету.
Последствие: медленное снижение холестерина при генетической предрасположенности.
Альтернатива: комбинированная терапия или использование биотехнологических методов.
Ошибка: самовольно отменять статины.
Последствие: резкий рост липидов и риск сосудистых осложнений.
Альтернатива: консультация с врачом для подбора альтернативной терапии.
Ошибка: ожидать быстрых результатов от "народных" средств.
Последствие: потеря времени при прогрессирующем атеросклерозе.
Альтернатива: медицинское наблюдение и современные методы лечения.
Если терапия подтвердит эффективность у человека, это может стать революцией в кардиологии. Пациентам больше не придётся пожизненно принимать таблетки, а побочные эффекты можно будет свести к минимуму. Такие препараты могут стать аналогом "вакцины против холестерина" — с редкими курсами лечения вместо постоянной терапии.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует постоянного приёма лекарств
|Испытания пока только на животных
|Отсутствие побочных эффектов
|Неизвестна долгосрочная безопасность
|Сильное и быстрое действие
|Высокая стоимость разработки
|Возможность применения при генетических нарушениях
|Не заменяет здоровый образ жизни
Это белок, разрушающий рецепторы, отвечающие за выведение холестерина. Его подавление ускоряет очистку крови от липидов.
Пока нет. Метод находится на доклинической стадии, но в будущем может стать альтернативой.
На животных их не зафиксировали, но испытания на людях покажут полную картину.
Учёные готовят переход к первой фазе испытаний в течение ближайших двух лет.
