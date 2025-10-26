Четыре правды о коллагене: что на самом деле помогает коже и суставам

Коллаген — один из самых обсуждаемых белков в мире бьюти- и велнес-индустрии. Его называют "каркасом молодости", ведь он отвечает за упругость кожи, прочность костей и здоровье суставов. Но вокруг коллагена немало мифов: кто-то считает его чудодейственным средством, кто-то — маркетинговым трюком. Разберёмся, что из этого правда, а что — нет, опираясь на мнение диетолога Талии Пинто.

"Коллаген — самый распространённый белок в организме, который могут потреблять как мужчины, так и женщины. Он входит в состав соединительной ткани, придающей коже структуру", — пояснила диетолог Талия Пинто.

Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — это белок, составляющий основу наших тканей. Он присутствует в коже, мышцах, костях, сухожилиях и даже в стенках сосудов. Его волокна создают эластичную опору, которая обеспечивает прочность и упругость тела.

После 25 лет организм начинает вырабатывать меньше коллагена, и этот процесс постепенно отражается на внешности и самочувствии: появляются морщины, кожа становится суше, суставы — менее подвижными. Именно поэтому коллагеновые добавки приобрели популярность — как способ "восполнить" запас белка и продлить молодость, пишет terra.com.br.

Сравнение: природный и дополнительный коллаген

Параметр Естественный коллаген Коллаген из добавок Источник Синтезируется организмом Получают из рыбы, говядины или курицы Возрастная динамика Снижается после 25 лет Компенсирует дефицит Эффект Упругость кожи, прочность костей Поддержка синтеза собственного коллагена Ограничения Зависит от питания и здоровья Эффективность зависит от усвоения

Четыре истины о коллагене

1. Коллагеновые добавки не способствуют набору веса

Многие боятся, что приём коллагена приведёт к увеличению массы тела. Это миф.

Коллаген содержит мало калорий, почти не содержит жиров, углеводов и холестерина, а потому не может стать причиной набора веса. Однако стоит внимательно читать состав — в некоторых напитках и порошках производители добавляют подсластители или ароматизаторы.

2. Витамин С — главный союзник коллагена

Организм не может синтезировать коллаген без витамина С. Именно этот витамин участвует в связывании аминокислот, из которых строится коллагеновая цепочка.

Чтобы усилить естественную выработку белка, диетологи советуют употреблять цитрусовые, киви, брокколи, болгарский перец и шиповник.

3. Коллаген помогает уменьшить целлюлит

Некоторые виды гидролизованного коллагена содержат биоактивные пептиды, которые улучшают эластичность кожи и стимулируют образование эластина. Это делает поверхность кожи более гладкой и уменьшает проявления целлюлита. Для заметного эффекта важно сочетать приём коллагена с физической активностью и питьевым режимом.

4. Коллаген поддерживает здоровье кожи

Этот белок помогает коже оставаться плотной и эластичной, а также удерживает влагу в глубоких слоях дермы.

С возрастом выработка коллагена замедляется, и кожа теряет упругость. Поэтому косметологи часто рекомендуют добавки в комплексе с гиалуроновой кислотой, цинком и витамином Е — они усиливают действие коллагена.

Как правильно принимать коллаген: пошаговая инструкция

Выберите форму. Коллаген бывает в порошке, капсулах, жидких ампулах и функциональных напитках. Гидролизованный коллаген усваивается лучше всего. Определите дозировку. Средняя суточная норма — 5-10 г. Лучше принимать утром или после тренировки. Добавьте витамин С. Он усиливает синтез белка. Можно пить вместе с соком или добавить капсулу аскорбиновой кислоты. Пейте достаточно воды. Коллаген активнее работает при хорошем уровне гидратации организма. Принимайте курсом. Оптимально — 8-12 недель, затем перерыв.

Ошибка → Последствие → альтернатива

Ошибка: пить коллаген нерегулярно или в случайной дозировке.

Последствие: отсутствие эффекта, пустая трата денег.

альтернатива: соблюдать курс и рекомендации производителя.

Ошибка: ожидать мгновенных результатов.

Последствие: разочарование в добавках.

альтернатива: оценивать эффект через 2-3 месяца — именно столько нужно клеткам для обновления.

Ошибка: полагаться только на добавки.

Последствие: преждевременное старение кожи при дефиците питания и сна.

альтернатива: сочетать добавки с полноценной диетой, физической активностью и достаточным сном.

А что если отказаться от добавок?

Если вы не хотите принимать добавки, вы всё равно можете поддерживать выработку коллагена естественным путём. Для этого нужно:

употреблять белковые продукты (рыбу, яйца, бобовые, мясо птицы);

пить не менее 1,5-2 литров воды в день;

ограничить сахар и курение — они разрушают коллагеновые волокна;

защищать кожу от солнца с помощью кремов с SPF.

Плюсы и минусы коллагеновых добавок

Плюсы Минусы Улучшают эластичность кожи и состояние суставов Эффект зависит от индивидуальных особенностей Поддерживают здоровье костей и ногтей Требуют регулярного приёма Подходят мужчинам и женщинам Качественные добавки стоят недёшево Можно сочетать с другими витаминами При нарушениях пищеварения усвоение хуже

FAQ

Какой коллаген лучше — морской или животный?

Морской (из рыбы) легче усваивается, но стоит дороже. Животный — более доступен и тоже эффективен при длительном приёме.

Можно ли принимать коллаген при беременности?

Только после консультации с врачом. Некоторые добавки могут содержать компоненты, не рекомендованные в этот период.

Через сколько видно результат?

Первые изменения кожи и ногтей можно заметить через 6-8 недель регулярного приёма.

Нужно ли делать перерывы?

Да. После 2-3 месяцев приёма стоит сделать перерыв на 1 месяц.

Мифы и правда

Миф: коллаген вызывает прыщи.

Правда: наоборот, он способствует восстановлению кожи и уменьшает воспаления.

Миф: добавки заменяют косметику.

Правда: коллаген работает изнутри, но уход за кожей снаружи всё так же необходим.

Миф: коллаген опасен для мужчин.

Правда: он одинаково важен для всех — мужчины тоже теряют коллаген с возрастом.

3 интересных факта о коллагене

Коллаген составляет около 30% всех белков организма. У человека более 20 типов коллагена, но 90% приходится на типы I, II и III. Солнечные лучи — главный враг коллагена: они ускоряют его разрушение сильнее, чем возраст.

Исторический контекст

Первые коллагеновые препараты появились в Японии в 1980-х годах как средство для восстановления кожи. Позже технология гидролиза сделала белок более доступным и усвояемым, и он стал основой современной нутрикосметики.

Коллаген действительно играет ключевую роль в здоровье кожи и суставов, но его нельзя рассматривать как волшебное средство. Это лишь часть комплексного подхода к заботе о себе: правильное питание, физическая активность и полноценный сон остаются не менее важными.