Четыре правды о коллагене: что на самом деле помогает коже и суставам

Коллаген — один из самых обсуждаемых белков в мире бьюти- и велнес-индустрии. Его называют "каркасом молодости", ведь он отвечает за упругость кожи, прочность костей и здоровье суставов. Но вокруг коллагена немало мифов: кто-то считает его чудодейственным средством, кто-то — маркетинговым трюком. Разберёмся, что из этого правда, а что — нет, опираясь на мнение диетолога Талии Пинто.
"Коллаген — самый распространённый белок в организме, который могут потреблять как мужчины, так и женщины. Он входит в состав соединительной ткани, придающей коже структуру", — пояснила диетолог Талия Пинто.
Коллаген — это белок, составляющий основу наших тканей. Он присутствует в коже, мышцах, костях, сухожилиях и даже в стенках сосудов. Его волокна создают эластичную опору, которая обеспечивает прочность и упругость тела.
После 25 лет организм начинает вырабатывать меньше коллагена, и этот процесс постепенно отражается на внешности и самочувствии: появляются морщины, кожа становится суше, суставы — менее подвижными. Именно поэтому коллагеновые добавки приобрели популярность — как способ "восполнить" запас белка и продлить молодость, пишет terra.com.br.
|Параметр
|Естественный коллаген
|Коллаген из добавок
|Источник
|Синтезируется организмом
|Получают из рыбы, говядины или курицы
|Возрастная динамика
|Снижается после 25 лет
|Компенсирует дефицит
|Эффект
|Упругость кожи, прочность костей
|Поддержка синтеза собственного коллагена
|Ограничения
|Зависит от питания и здоровья
|Эффективность зависит от усвоения
Многие боятся, что приём коллагена приведёт к увеличению массы тела. Это миф.
Коллаген содержит мало калорий, почти не содержит жиров, углеводов и холестерина, а потому не может стать причиной набора веса. Однако стоит внимательно читать состав — в некоторых напитках и порошках производители добавляют подсластители или ароматизаторы.
Организм не может синтезировать коллаген без витамина С. Именно этот витамин участвует в связывании аминокислот, из которых строится коллагеновая цепочка.
Чтобы усилить естественную выработку белка, диетологи советуют употреблять цитрусовые, киви, брокколи, болгарский перец и шиповник.
Некоторые виды гидролизованного коллагена содержат биоактивные пептиды, которые улучшают эластичность кожи и стимулируют образование эластина. Это делает поверхность кожи более гладкой и уменьшает проявления целлюлита. Для заметного эффекта важно сочетать приём коллагена с физической активностью и питьевым режимом.
Этот белок помогает коже оставаться плотной и эластичной, а также удерживает влагу в глубоких слоях дермы.
С возрастом выработка коллагена замедляется, и кожа теряет упругость. Поэтому косметологи часто рекомендуют добавки в комплексе с гиалуроновой кислотой, цинком и витамином Е — они усиливают действие коллагена.
Выберите форму. Коллаген бывает в порошке, капсулах, жидких ампулах и функциональных напитках. Гидролизованный коллаген усваивается лучше всего.
Определите дозировку. Средняя суточная норма — 5-10 г. Лучше принимать утром или после тренировки.
Добавьте витамин С. Он усиливает синтез белка. Можно пить вместе с соком или добавить капсулу аскорбиновой кислоты.
Пейте достаточно воды. Коллаген активнее работает при хорошем уровне гидратации организма.
Принимайте курсом. Оптимально — 8-12 недель, затем перерыв.
Ошибка: пить коллаген нерегулярно или в случайной дозировке.
Последствие: отсутствие эффекта, пустая трата денег.
альтернатива: соблюдать курс и рекомендации производителя.
Ошибка: ожидать мгновенных результатов.
Последствие: разочарование в добавках.
альтернатива: оценивать эффект через 2-3 месяца — именно столько нужно клеткам для обновления.
Ошибка: полагаться только на добавки.
Последствие: преждевременное старение кожи при дефиците питания и сна.
альтернатива: сочетать добавки с полноценной диетой, физической активностью и достаточным сном.
Если вы не хотите принимать добавки, вы всё равно можете поддерживать выработку коллагена естественным путём. Для этого нужно:
|Плюсы
|Минусы
|Улучшают эластичность кожи и состояние суставов
|Эффект зависит от индивидуальных особенностей
|Поддерживают здоровье костей и ногтей
|Требуют регулярного приёма
|Подходят мужчинам и женщинам
|Качественные добавки стоят недёшево
|Можно сочетать с другими витаминами
|При нарушениях пищеварения усвоение хуже
Какой коллаген лучше — морской или животный?
Морской (из рыбы) легче усваивается, но стоит дороже. Животный — более доступен и тоже эффективен при длительном приёме.
Можно ли принимать коллаген при беременности?
Только после консультации с врачом. Некоторые добавки могут содержать компоненты, не рекомендованные в этот период.
Через сколько видно результат?
Первые изменения кожи и ногтей можно заметить через 6-8 недель регулярного приёма.
Нужно ли делать перерывы?
Да. После 2-3 месяцев приёма стоит сделать перерыв на 1 месяц.
Миф: коллаген вызывает прыщи.
Правда: наоборот, он способствует восстановлению кожи и уменьшает воспаления.
Миф: добавки заменяют косметику.
Правда: коллаген работает изнутри, но уход за кожей снаружи всё так же необходим.
Миф: коллаген опасен для мужчин.
Правда: он одинаково важен для всех — мужчины тоже теряют коллаген с возрастом.
Коллаген составляет около 30% всех белков организма.
У человека более 20 типов коллагена, но 90% приходится на типы I, II и III.
Солнечные лучи — главный враг коллагена: они ускоряют его разрушение сильнее, чем возраст.
Первые коллагеновые препараты появились в Японии в 1980-х годах как средство для восстановления кожи. Позже технология гидролиза сделала белок более доступным и усвояемым, и он стал основой современной нутрикосметики.
Коллаген действительно играет ключевую роль в здоровье кожи и суставов, но его нельзя рассматривать как волшебное средство. Это лишь часть комплексного подхода к заботе о себе: правильное питание, физическая активность и полноценный сон остаются не менее важными.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.