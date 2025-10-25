Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уставшая, но стильная: макияж, который делает несовершенства главным украшением
Тренажёры, которые не ломаются и не жгут спину: вот почему на них переходят даже профи
Народные советы, из-за которых грядки становятся кладбищем: 9 мифов, которые ведут к гибели сада
Без клеток и хлыстов: в России хотят ограничить содержание животных в цирках
Острый, но нежный: суп, который примирил чили с кокосом
Детские мармеладки ведут двойную игру: вкус притягивает, а состав разрушает здоровье
Эпоха, которая не ржавеет: редкий BMW вернулся на дороги спустя четверть века
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей

Вкусно, но опасно: как привычка к сладкому с утра запускает цепь поломок в организме

Здоровье

Сладкий завтрак кажется безобидным началом дня — чашка кофе, булочка или шоколадный батончик. Но за этим утренним удовольствием часто скрываются серьёзные последствия для здоровья. Нутрициологи предупреждают: привычка начинать день с сахара может подорвать обмен веществ, вызвать скачки инсулина и со временем привести к хроническим проблемам.

Торт
Фото: Designed by Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Сладкое утром — не лучший выбор

Организм после сна нуждается в мягком запуске метаболизма. Ночью уровень глюкозы и инсулина в крови естественным образом снижается, что помогает клеткам "отдохнуть". Когда человек сразу после пробуждения ест сладкое, происходит резкий скачок сахара и инсулина, который быстро сменяется падением. Возникает чувство усталости, раздражительность и желание снова что-то съесть.

"Если сразу едим что-то сладкое, то провоцируем всплеск и глюкозы, и инсулина в крови, а за всплеском следует неминуемый откат", — пояснила нутрициолог Мила Масленникова.

Такой цикл — от сладкого к усталости и обратно — формирует зависимость от быстрых углеводов и перегружает эндокринную систему.

Пищевое окно

Между ужином и завтраком организм отдыхает от поступления калорий. Это так называемое "пищевое окно". В это время снижается уровень инсулина, активируются процессы очищения и восстановления. Сладкая еда утром этот эффект сводит на нет: обмен веществ вместо мягкого старта получает стрессовую нагрузку.

Сравнение: сладкий и сбалансированный завтрак

Параметр Сладкий завтрак Сбалансированный завтрак
Уровень энергии Резкий всплеск и быстрое падение Постепенное и стабильное повышение
Настроение Эйфория → раздражительность Ровное эмоциональное состояние
Влияние на метаболизм Нарушение чувствительности к инсулину Поддержание стабильного обмена веществ
Сытость 1-2 часа 3-4 часа
Риски Диабет, ожирение, воспаления Улучшение иммунитета, концентрации

Советы: как перестроить завтрак

  1. Начните с белков и клетчатки. Яйца, творог, цельнозерновые тосты и овощи дают энергию без скачков сахара.
  2. Добавьте полезные жиры. Авокадо, орехи, семена чиа или ложка оливкового масла стабилизируют уровень глюкозы.
  3. Если хочется сладкого — ешьте фрукты. Яблоко, ягоды или банан содержат природные сахара, но не перегружают поджелудочную железу.
  4. Пейте воду или травяной чай перед едой. Это запускает обмен веществ и помогает контролировать аппетит.
  5. Оставьте сладости на вторую половину дня. После активной деятельности организм легче справится с углеводами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Круассан и латте вместо завтрака.
    Последствие: Усталость уже через час и желание перекусить.
    Альтернатива: Овсянка на воде с ягодами и орехами.
  • Ошибка: Сладкий йогурт "для энергии".
    Последствие: Скрытый сахар вызывает инсулиновые скачки.
    Альтернатива: Натуральный греческий йогурт с ложкой меда и семенами льна.
  • Ошибка: Энергетик или сок натощак.
    Последствие: Повышение давления и тошнота.
    Альтернатива: Зелёный чай с лимоном или вода с мятой.

Если совсем отказаться от сладкого

Первые дни могут быть сложными — организм привык к "быстрой награде". Но уже через неделю снижается тяга к сахару, улучшается сон, повышается концентрация. Через месяц стабилизируется аппетит и уходят перепады настроения. Многие отмечают, что кожа становится чище, а утренняя бодрость появляется без кофеина.

FAQ

— Можно ли есть сладкое утром, если это фрукты?
Да, но лучше сочетать их с белками и жирами — так сахар усваивается медленнее.

— Что выбрать вместо сладких хлопьев?
Овсянку, киноа, гречневую кашу или мюсли без сахара с орехами.

— Сколько сахара допустимо в день?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 25 граммов добавленного сахара в сутки.

Мифы и правда

  • Миф: Завтрак должен быть сладким, чтобы "запустить мозг".
    Правда: Глюкоза действительно питает мозг, но её достаточно получить из сложных углеводов и фруктов.
  • Миф: Мед — безопасная замена сахару.
    Правда: Несмотря на витамины, мед всё равно вызывает всплеск инсулина.
  • Миф: Утренний десерт ускоряет обмен веществ.
    Правда: Наоборот, резкий рост глюкозы может замедлить метаболизм.

Сон и психология

Ночью выработка гормонов напрямую зависит от уровня глюкозы. Если вечером или утром есть сладкое, нарушается фаза глубокого сна, а значит, организм не восстанавливается. Люди, которые завтракают белковой пищей, чаще ощущают спокойствие и сосредоточенность в течение дня.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
Военные новости
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Авто
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей
Вкусно, но опасно: как привычка к сладкому с утра запускает цепь поломок в организме
70 миллионов лет спустя: яйцо, пережившее динозавров, может переписать историю Земли
Белый цвет — ловушка для малогабариток: лучшие цвета для стен, чтобы комната дышала
Две розы две судьбы: одна рождается вновь, другая сгорает от собственной красоты
Крутящий момент против мощности: кто из них делает автомобиль живым, а кто просто шумит
Гламур нулевых возвращается: винтажные сумки, за которые сейчас платят больше, чем за новые
Недооценённая сила чая: что добавить, чтобы напиток стал бронёй для иммунитета
Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин
Три штриха — и усталость исчезает: макияж, который оживляет даже после тяжёлой ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.