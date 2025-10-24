Утренний спор, который не утихает десятилетиями: когда чистить зубы — до или после завтрака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Каждое утро миллионы людей встают перед зеркалом с одним и тем же вопросом: когда чистить зубы — до или после завтрака? Споры на эту тему не утихают годами. Одни утверждают, что логичнее чистить зубы после еды, чтобы убрать остатки пищи. Другие уверены, что начинать день нужно именно с зубной щётки. Разобраться в этом помог доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Анатолий Моисеев.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

"Ночью во рту снижается слюноотделение, а слюна является естественным фактором защиты и буфером, нейтрализующим кислоты", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Моисеев.

Утро и микрофлора полости рта

Во время сна организм замедляет выработку слюны, которая в обычное время смывает бактерии и нейтрализует кислоты. В результате к утру во рту скапливается бактериальный налёт. Если сразу приступить к завтраку, эти микроорганизмы начнут взаимодействовать с сахарами, образуя кислоты, которые повреждают эмаль. Поэтому чистка зубов перед завтраком помогает убрать этот налёт и защитить зубы с самого утра.

После завтрака: плюсы и подводные камни

С другой стороны, чистка зубов после завтрака тоже имеет свои преимущества. Она позволяет удалить остатки пищи и напитков, устраняя питательную среду для бактерий. Но тут важно помнить: сразу после еды зубная эмаль ослаблена действием кислот, особенно если вы пили апельсиновый сок или кофе. Если начать чистить зубы сразу, можно механически повредить эмаль, сделав её более чувствительной.

"Это можно делать как до завтрака с фторидсодержащей зубной пастой, так и после завтрака, но не раньше 30-40 минут после приёма пищи", — отметил эксперт.

Сравнение подходов

Подход Преимущества Риски Рекомендации
До завтрака Удаляет ночной налёт, предотвращает образование кислот, освежает дыхание Не удаляет остатки пищи Используйте пасту с фтором и мягкую щётку
После завтрака Убирает остатки пищи, предотвращает запах Риск повредить эмаль при чистке сразу после еды Подождите 30-40 минут, затем чистите

Советы

  1. Утром, перед едой, почистите зубы фторидной пастой.
  2. После завтрака прополощите рот водой или раствором для полоскания, чтобы удалить крупные частицы пищи.
  3. Подождите 30-40 минут — за это время уровень pH нормализуется, и эмаль восстановится.
  4. Если чувствуете неприятный привкус, используйте жевательную резинку без сахара: она стимулирует выработку слюны.
  5. Не используйте жёсткие щётки — они усиливают износ эмали, особенно при частой чистке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чистить зубы сразу после завтрака.
    Последствие: повреждение эмали, повышенная чувствительность зубов.
    Альтернатива: подождать не менее получаса, прополоскать рот водой или ополаскивателем.
  • Ошибка: использовать слишком жёсткую щётку.
    Последствие: истончение эмали и травма дёсен.
    Альтернатива: выбирайте щётку с мягкой или средней жёсткостью ворса.
  • Ошибка: не менять зубную щётку вовремя.
    Последствие: снижение эффективности чистки и риск занесения бактерий.
    Альтернатива: менять щётку каждые 3 месяца.

Если нет времени

Если утро начинается с аврала, можно найти компромисс: прополоскать рот антисептическим раствором или просто водой, а затем, по возможности, почистить зубы позже. Также помогает жевательная резинка без сахара — она временно нейтрализует кислоты и освежает дыхание. Но заменить полноценную чистку она не может.

Частые вопросы

Как выбрать зубную пасту для утренней чистки?
Выбирайте пасту с фтором — он укрепляет эмаль и помогает предотвратить кариес. Если у вас чувствительные зубы, обратите внимание на пасты с пониженной абразивностью.

Можно ли заменить чистку зубов ополаскивателем?
Нет, ополаскиватель — лишь дополнение. Он не удаляет налёт механически, а лишь уменьшает количество бактерий и освежает дыхание.

Какой интервал оптимален между завтраком и чисткой?
Минимум 30 минут, чтобы эмаль восстановилась после воздействия кислот.

Мифы и правда

  • Миф: если чистить зубы дважды подряд — утром и после завтрака, можно повредить эмаль.
    Правда: при использовании мягкой щётки и щадящей пасты риск минимален. Главное — соблюдать интервал между чистками.
  • Миф: утренний запах изо рта — это всегда плохая гигиена.
    Правда: он естественен из-за снижения слюноотделения во сне. Регулярная чистка до завтрака помогает устранить его.
  • Миф: зубная нить нужна только вечером.
    Правда: утренняя чистка нитью эффективна не меньше — особенно если завтрак включает липкие продукты, например мёд или кашу.

3 интересных факта

  1. Слюна человека может нейтрализовать кислоту за 30-60 минут после еды.
  2. Щётка с мягким ворсом удаляет налёт не хуже жёсткой, но безопаснее для эмали.
  3. Утренний налёт состоит из более чем 300 видов бактерий, и именно они вызывают запах изо рта.

Сон и психология

Интересно, что утренний ритуал чистки зубов влияет не только на здоровье, но и на психологическое состояние. Он помогает проснуться, почувствовать свежесть и настрой на день. Исследования показывают, что люди, начинающие утро с ощущения чистоты, чаще выбирают здоровый завтрак и сохраняют концентрацию дольше.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
