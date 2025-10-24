Утренний спор, который не утихает десятилетиями: когда чистить зубы — до или после завтрака

Каждое утро миллионы людей встают перед зеркалом с одним и тем же вопросом: когда чистить зубы — до или после завтрака? Споры на эту тему не утихают годами. Одни утверждают, что логичнее чистить зубы после еды, чтобы убрать остатки пищи. Другие уверены, что начинать день нужно именно с зубной щётки. Разобраться в этом помог доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Анатолий Моисеев.
"Ночью во рту снижается слюноотделение, а слюна является естественным фактором защиты и буфером, нейтрализующим кислоты", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Моисеев.
Во время сна организм замедляет выработку слюны, которая в обычное время смывает бактерии и нейтрализует кислоты. В результате к утру во рту скапливается бактериальный налёт. Если сразу приступить к завтраку, эти микроорганизмы начнут взаимодействовать с сахарами, образуя кислоты, которые повреждают эмаль. Поэтому чистка зубов перед завтраком помогает убрать этот налёт и защитить зубы с самого утра.
С другой стороны, чистка зубов после завтрака тоже имеет свои преимущества. Она позволяет удалить остатки пищи и напитков, устраняя питательную среду для бактерий. Но тут важно помнить: сразу после еды зубная эмаль ослаблена действием кислот, особенно если вы пили апельсиновый сок или кофе. Если начать чистить зубы сразу, можно механически повредить эмаль, сделав её более чувствительной.
"Это можно делать как до завтрака с фторидсодержащей зубной пастой, так и после завтрака, но не раньше 30-40 минут после приёма пищи", — отметил эксперт.
|Подход
|Преимущества
|Риски
|Рекомендации
|До завтрака
|Удаляет ночной налёт, предотвращает образование кислот, освежает дыхание
|Не удаляет остатки пищи
|Используйте пасту с фтором и мягкую щётку
|После завтрака
|Убирает остатки пищи, предотвращает запах
|Риск повредить эмаль при чистке сразу после еды
|Подождите 30-40 минут, затем чистите
Если утро начинается с аврала, можно найти компромисс: прополоскать рот антисептическим раствором или просто водой, а затем, по возможности, почистить зубы позже. Также помогает жевательная резинка без сахара — она временно нейтрализует кислоты и освежает дыхание. Но заменить полноценную чистку она не может.
Как выбрать зубную пасту для утренней чистки?
Выбирайте пасту с фтором — он укрепляет эмаль и помогает предотвратить кариес. Если у вас чувствительные зубы, обратите внимание на пасты с пониженной абразивностью.
Можно ли заменить чистку зубов ополаскивателем?
Нет, ополаскиватель — лишь дополнение. Он не удаляет налёт механически, а лишь уменьшает количество бактерий и освежает дыхание.
Какой интервал оптимален между завтраком и чисткой?
Минимум 30 минут, чтобы эмаль восстановилась после воздействия кислот.
Интересно, что утренний ритуал чистки зубов влияет не только на здоровье, но и на психологическое состояние. Он помогает проснуться, почувствовать свежесть и настрой на день. Исследования показывают, что люди, начинающие утро с ощущения чистоты, чаще выбирают здоровый завтрак и сохраняют концентрацию дольше.
