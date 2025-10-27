Контакт кожа к коже теперь обязателен: доказано, что он спасает новорождённых и признан стандартом ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:45
Здоровье

Когда новорождённого сразу после рождения кладут на грудь матери, это не просто трогательный момент, а жизненно важная процедура. Новые данные международного обзора подтвердили: контакт "кожа к коже" в первый час после родов повышает шансы ребёнка на выживание, укрепляет его здоровье и помогает матери быстрее восстановиться.

Руки матери и ребёнка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Руки матери и ребёнка

Что такое контакт "кожа к коже"

Метод заключается в том, что малыша сразу после рождения помещают на обнажённую грудь матери, не разделяя их одеждой или пеленками. Ребёнок ощущает тепло, дыхание и сердцебиение мамы, а она — физическую связь и эмоциональный отклик новорождённого.

"Непосредственный контакт "кожа к коже" должен стать стандартом послеродового ухода", — отмечают авторы обзора Cochrane Database of Systematic Reviews.

Главная идея проста: тело матери — первая и лучшая "инкубационная система" для новорождённого. Оно помогает ему адаптироваться к внешнему миру, а у матери запускает выработку гормонов, необходимых для лактации и восстановления.

Что показало исследование

Учёные проанализировали 69 клинических исследований с участием более 7 тысяч пар мать-ребёнок. Результаты оказались убедительными:

  • младенцы, которым обеспечили контакт "кожа к коже" в первый час после родов, чаще находились на исключительно грудном вскармливании;
  • у них лучше сохранялась температура тела и стабильный уровень сахара в крови;
  • дыхание и сердечный ритм были более устойчивыми;
  • контакт с матерью снижал уровень стресса у ребёнка и ускорял его адаптацию.

Около 75% детей, получивших контакт в первый час, продолжали грудное вскармливание через месяц, против 55% в контрольной группе.

Авторы подчеркивают, что этот метод не требует дополнительных затрат, но способен существенно повысить выживаемость новорождённых — особенно недоношенных и маловесных.

Почему это важно

В первые минуты после родов организм новорождённого испытывает стресс: резко меняется температура, уровень кислорода и давление. Контакт с телом матери позволяет мягко пройти этот переход.

Тепло кожи предотвращает переохлаждение, а запах и сердцебиение мамы помогают стабилизировать дыхание. Кроме того, ребёнок получает первые бактерии, формирующие микробиом, который защищает от инфекций.

Для матери же контакт "кожа к коже":

  • стимулирует выработку окситоцина — гормона любви и лактации;
  • ускоряет отхождение последа и снижает риск кровотечения;
  • помогает быстрее наладить грудное вскармливание;
  • укрепляет эмоциональную связь с ребёнком.

Контакт и грудное вскармливание: естественный тандем

В течение первого часа после родов младенец проявляет врождённый поисковый инстинкт — он интуитивно ползёт к груди, распознаёт запах молока и делает первые сосательные движения. Если в этот момент ребёнка не разделяют с матерью, шансы на успешное грудное вскармливание возрастают почти в полтора раза.

Такая синхронизация особенно важна при кесаревом сечении, когда контакт нужно организовать как можно раньше — даже в операционной, с помощью медицинского персонала или отца.

Что рекомендует Всемирная организация здравоохранения

ВОЗ уже включила немедленный контакт "кожа к коже" в перечень обязательных процедур безопасных родов. Рекомендации действуют для всех детей, включая недоношенных. Разделение матери и новорождённого допустимо только при медицинских показаниях — например, в случае серьёзных осложнений или необходимости реанимации.

"Дальнейшие исследования, где матери и дети разделяются после родов, неэтичны", — заявили авторы обзора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: завернуть младенца и отнести на осмотр сразу после родов.
  • Последствие: стресс, потеря тепла, трудности с грудным вскармливанием.
  • Альтернатива: провести первичный осмотр и измерения прямо на теле матери.
  • Ошибка: отложить первый контакт "на потом".
  • Последствие: нарушение гормональной реакции у матери и ребёнка.
  • Альтернатива: приложить малыша к груди сразу после рождения, даже при кесаревом сечении.
  • Ошибка: считать контакт "опцией для желающих".
  • Последствие: лишение ребёнка естественного начала жизни.
  • Альтернатива: включить процедуру в стандарт ухода в каждом роддоме.

Основные эффекты контакта "кожа к коже"

Эффект Для ребёнка Для матери
Терморегуляция Стабильная температура тела Снижение риска переохлаждения ребёнка
Сердечно-дыхательная стабильность Ровное дыхание и пульс Снижение тревоги, нормализация давления
Иммунная защита Формирование микробиома Контакт с "родной флорой" снижает риск инфекций
Грудное вскармливание Естественный поиск груди Стимуляция лактации и выработка окситоцина
Эмоциональная связь Меньше стресса, лучше сон Формирование материнского инстинкта

FAQ

Можно ли проводить контакт при кесаревом сечении?

Да. Если состояние матери и ребёнка стабильное, контакт организуют прямо в операционной или сразу после неё.

А если ребёнок недоношенный?

Контакт ещё важнее. Метод "кенгуру" (долгое ношение малыша на груди) доказал эффективность даже у детей весом менее 1,5 кг.

Сколько должен длиться контакт?

Минимум один час без перерыва. Оптимально — до первого прикладывания к груди.

Можно ли подключить отца?

Если мать временно недоступна, ребёнка можно положить на грудь отца — это поможет сохранить тепло и чувство безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: ребёнка нужно сразу вымыть.
  • Правда: первородная смазка защищает кожу от микробов и пересыхания — её не смывают первые сутки.
  • Миф: контакт возможен только в родзале.
  • Правда: его можно проводить и после кесарева, и в реанимации, если состояние позволяет.
  • Миф: контакт нужен только для эмоциональной связи.
  • Правда: это физиологическая необходимость, влияющая на дыхание, терморегуляцию и иммунитет.

3 интересных факта

  1. У детей, приложенных к груди в первые минуты, уровень стрессового гормона кортизола в крови ниже на 75%.
  2. Младенцы, контактирующие с матерью "кожа к коже", быстрее набирают вес в первый месяц жизни.
  3. Контакт активирует выработку у матери эндорфинов — природных обезболивающих, что облегчает послеродовое восстановление.

Исторический контекст

Практику начали внедрять в 1970-х в Колумбии — там врачи заметили, что у недоношенных, которых матери держали на груди, выживаемость выше, чем у тех, кто лежал в инкубаторах. Сейчас метод "кенгуру" и немедленный контакт "кожа к коже" признаны мировым стандартом ухода.

Контакт "кожа к коже" — не ритуал, а биологическая необходимость. Он помогает ребёнку сделать первый вдох спокойно, матери — ощутить силу связи, а обоим — начать жизнь синхронно. Современная медицина всё чаще говорит об этом не как о выборе, а как о норме заботы и любви, которую нельзя откладывать даже на минуту.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
