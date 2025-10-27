Контакт кожа к коже теперь обязателен: доказано, что он спасает новорождённых и признан стандартом ухода

Когда новорождённого сразу после рождения кладут на грудь матери, это не просто трогательный момент, а жизненно важная процедура. Новые данные международного обзора подтвердили: контакт "кожа к коже" в первый час после родов повышает шансы ребёнка на выживание, укрепляет его здоровье и помогает матери быстрее восстановиться.
Метод заключается в том, что малыша сразу после рождения помещают на обнажённую грудь матери, не разделяя их одеждой или пеленками. Ребёнок ощущает тепло, дыхание и сердцебиение мамы, а она — физическую связь и эмоциональный отклик новорождённого.
"Непосредственный контакт "кожа к коже" должен стать стандартом послеродового ухода", — отмечают авторы обзора Cochrane Database of Systematic Reviews.
Главная идея проста: тело матери — первая и лучшая "инкубационная система" для новорождённого. Оно помогает ему адаптироваться к внешнему миру, а у матери запускает выработку гормонов, необходимых для лактации и восстановления.
Учёные проанализировали 69 клинических исследований с участием более 7 тысяч пар мать-ребёнок. Результаты оказались убедительными:
Около 75% детей, получивших контакт в первый час, продолжали грудное вскармливание через месяц, против 55% в контрольной группе.
Авторы подчеркивают, что этот метод не требует дополнительных затрат, но способен существенно повысить выживаемость новорождённых — особенно недоношенных и маловесных.
В первые минуты после родов организм новорождённого испытывает стресс: резко меняется температура, уровень кислорода и давление. Контакт с телом матери позволяет мягко пройти этот переход.
Тепло кожи предотвращает переохлаждение, а запах и сердцебиение мамы помогают стабилизировать дыхание. Кроме того, ребёнок получает первые бактерии, формирующие микробиом, который защищает от инфекций.
В течение первого часа после родов младенец проявляет врождённый поисковый инстинкт — он интуитивно ползёт к груди, распознаёт запах молока и делает первые сосательные движения. Если в этот момент ребёнка не разделяют с матерью, шансы на успешное грудное вскармливание возрастают почти в полтора раза.
Такая синхронизация особенно важна при кесаревом сечении, когда контакт нужно организовать как можно раньше — даже в операционной, с помощью медицинского персонала или отца.
ВОЗ уже включила немедленный контакт "кожа к коже" в перечень обязательных процедур безопасных родов. Рекомендации действуют для всех детей, включая недоношенных. Разделение матери и новорождённого допустимо только при медицинских показаниях — например, в случае серьёзных осложнений или необходимости реанимации.
"Дальнейшие исследования, где матери и дети разделяются после родов, неэтичны", — заявили авторы обзора.
|Эффект
|Для ребёнка
|Для матери
|Терморегуляция
|Стабильная температура тела
|Снижение риска переохлаждения ребёнка
|Сердечно-дыхательная стабильность
|Ровное дыхание и пульс
|Снижение тревоги, нормализация давления
|Иммунная защита
|Формирование микробиома
|Контакт с "родной флорой" снижает риск инфекций
|Грудное вскармливание
|Естественный поиск груди
|Стимуляция лактации и выработка окситоцина
|Эмоциональная связь
|Меньше стресса, лучше сон
|Формирование материнского инстинкта
Да. Если состояние матери и ребёнка стабильное, контакт организуют прямо в операционной или сразу после неё.
Контакт ещё важнее. Метод "кенгуру" (долгое ношение малыша на груди) доказал эффективность даже у детей весом менее 1,5 кг.
Минимум один час без перерыва. Оптимально — до первого прикладывания к груди.
Если мать временно недоступна, ребёнка можно положить на грудь отца — это поможет сохранить тепло и чувство безопасности.
Практику начали внедрять в 1970-х в Колумбии — там врачи заметили, что у недоношенных, которых матери держали на груди, выживаемость выше, чем у тех, кто лежал в инкубаторах. Сейчас метод "кенгуру" и немедленный контакт "кожа к коже" признаны мировым стандартом ухода.
Контакт "кожа к коже" — не ритуал, а биологическая необходимость. Он помогает ребёнку сделать первый вдох спокойно, матери — ощутить силу связи, а обоим — начать жизнь синхронно. Современная медицина всё чаще говорит об этом не как о выборе, а как о норме заботы и любви, которую нельзя откладывать даже на минуту.
