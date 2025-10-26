Он не модный суперфуд, но без него не работает ни сердце, ни нервы: витамин, который жизненно необходим

Магний называют "минералом спокойствия" — и не случайно. Он влияет почти на все системы организма, поддерживает работу сердца, сосудов, нервной системы и мышц. Несмотря на это, по данным Минздрава России, дефицит магния обнаруживается у 43% россиян, а среди жителей крупных городов этот показатель ещё выше.

Почему магний так важен

Магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Он необходим для нормальной работы ферментов, синтеза белка, жиров и углеводов, выработки гормонов и передачи нервных импульсов.

Основные функции магния:

• регулирует баланс кальция и натрия в клетках;

• предотвращает мышечные спазмы и судороги;

• поддерживает концентрацию и устойчивость к стрессу;

• участвует в формировании костей и зубов;

• способствует нормальному пищеварению и прохождению пищи по кишечнику.

Когда магния не хватает, кальций и натрий начинают накапливаться в клетках, вызывая спазмы мышц и раздражительность. Наиболее заметный симптом — ночные судороги ног.

"Магний — это минерал, без которого невозможно расслабление мышц. Его нехватка приводит не только к физическому, но и к нервному напряжению", — отмечает диетолог Европейского общества клинического питания.

Почему возникает дефицит магния

Главная причина — нерациональное питание. Люди всё чаще заменяют полноценные приёмы пищи быстрыми перекусами, фастфудом и сладостями. При этом натуральные источники магния — крупы, орехи, зелень и бобовые — в рационе встречаются всё реже.

В сельскохозяйственных странах, где основу рациона составляют овощи и зерновые, таких проблем почти нет.

Средняя дневная норма магния составляет 300-350 мг, но каждый третий житель мегаполиса её не набирает.

Что снижает уровень магния

Даже при правильном питании магний можно быстро потерять. Его выведение усиливают:

• алкоголь и курение;

• диуретики (мочегонные препараты);

• стресс и повышенные физические нагрузки;

• избыток пищевых красителей и консервантов;

• недостаток белка в рационе.

Никотин особенно опасен: он вытесняет магний из клеток, нарушая баланс электролитов.

Почему магний важен для сосудов

Высокий уровень магния напрямую связан с низким уровнем холестерина и снижением риска образования тромбов. Минерал участвует в регулировании свёртываемости крови, улучшает эластичность сосудов и препятствует развитию атеросклероза.

Дефицит магния повышает вероятность спазмов сосудов мозга, а его достаточное количество — естественная профилактика инсультов и гипертонии.

"Пациенты с нормальным уровнем магния реже страдают сосудистыми спазмами и головными болями, особенно на фоне стрессов", — комментирует кардиолог НМИЦ профилактической медицины.

В каких продуктах больше всего магния

Чтобы поддерживать оптимальный уровень, важно включать в рацион следующие продукты:

• орехи (миндаль, грецкие, кешью);

• бобовые (фасоль, нут, горох);

• соевые продукты, включая тофу;

• шпинат, рукколу, зелёный лук;

• авокадо и цельные злаки;

• бурые водоросли — лидер по содержанию магния (до 900 мкг на 100 г).

Регулярное употребление этих продуктов помогает восполнить суточную норму без добавок.

Как быстро восполнить дефицит

При выраженной нехватке магния врачи рекомендуют биологически активные добавки или минеральные комплексы. Наиболее эффективно сочетание магния с кальцием и растительными экстрактами — это усиливает усвоение и делает воздействие мягким.

Достаточно нескольких миллилитров магниевого тоника в день, чтобы восполнить 100% дневной нормы.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: полагать, что спазмы пройдут сами.

Последствие: хронический дефицит магния может привести к аритмии и гипертонии.

Альтернатива: добавить в рацион богатые магнием продукты и при необходимости принимать БАДы.

• Ошибка: пить кофе и алкоголь при приёме магниевых добавок.

Последствие: ускоренное выведение минерала.

Альтернатива: соблюдать водный баланс и сократить количество стимуляторов.

• Ошибка: самостоятельно выбирать дозировку без консультации врача.

Последствие: риск нарушения баланса кальция и натрия.

Альтернатива: определять уровень магния по анализам крови.

Мифы и правда

• Миф: магний нужен только для мышц.

Правда: он влияет на сердце, нервы, сосуды, обмен веществ и даже уровень сахара в крови.

• Миф: достаточно есть шоколад для восполнения магния.

Правда: плитка шоколада содержит лишь малую часть дневной нормы и много сахара.

• Миф: переизбыток магния неопасен.

Правда: при заболеваниях почек избыток может привести к нарушениям сердечного ритма.

Плюсы и минусы приёма магния

Плюсы Минусы Снижает стресс и тревожность Возможна индивидуальная непереносимость Укрепляет сосуды и сердце При передозировке возможны расстройства ЖКТ Устраняет судороги и спазмы Требует контроля дозировки Улучшает качество сна и концентрацию Не заменяет полноценное питание

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что не хватает магния?

Основные признаки — судороги, раздражительность, бессонница, учащённое сердцебиение и ломкость ногтей.

Можно ли получить магний только из пищи?

Да, если рацион сбалансирован. Но при хроническом стрессе и активных нагрузках может понадобиться дополнительный приём.

Когда лучше принимать магний — утром или вечером?

Вечером: он расслабляет мышцы и улучшает сон.

Можно ли сочетать магний с другими минералами?

Да, особенно с кальцием и витамином D, которые усиливают его усвоение.

Как долго нужно принимать магний?

Курс обычно длится 1-2 месяца, но при хроническом дефиците может быть продлён под контролем врача.

Магний — незаменимый элемент, от которого зависит стабильность работы нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем. Поддерживая его уровень с помощью питания или добавок, мы повышаем стрессоустойчивость, сохраняем здоровье сосудов и продлеваем активное долголетие.