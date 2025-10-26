Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмир Кустурица снимет три фильма по русской классике: какие произведения выбрал сербский режиссёр
Не всё, что пьём сами, подходит детям: врач назвала безопасный возраст и важные правила употребления
Последний аккорд: как Ким Кардашьян завершит свою карьеру в медиа
Джиган покажет закулисье брака с Самойловой: фанаты увидят то, что не попадало в соцсети
Металлический блеск в отработке выглядит красиво, но это крик о помощи мотора — и вот почему
Этот соус придумали бедуины, а теперь без него не обходится ни один шеф — пробуйте дакус
Генетический код молодости: учёные приблизились к тайне старения и рака
Последний аккорд Teboil? Что происходит с этой сетью АЗС в Финляндии
Тыквы зреют раньше, чем обычно: приём, который спасает урожай от холодов

Он не модный суперфуд, но без него не работает ни сердце, ни нервы: витамин, который жизненно необходим

6:59
Здоровье

Магний называют "минералом спокойствия" — и не случайно. Он влияет почти на все системы организма, поддерживает работу сердца, сосудов, нервной системы и мышц. Несмотря на это, по данным Минздрава России, дефицит магния обнаруживается у 43% россиян, а среди жителей крупных городов этот показатель ещё выше.

Продукты, богатые магнием
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Продукты, богатые магнием

Почему магний так важен

Магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Он необходим для нормальной работы ферментов, синтеза белка, жиров и углеводов, выработки гормонов и передачи нервных импульсов.

Основные функции магния:
• регулирует баланс кальция и натрия в клетках;
• предотвращает мышечные спазмы и судороги;
• поддерживает концентрацию и устойчивость к стрессу;
• участвует в формировании костей и зубов;
• способствует нормальному пищеварению и прохождению пищи по кишечнику.

Когда магния не хватает, кальций и натрий начинают накапливаться в клетках, вызывая спазмы мышц и раздражительность. Наиболее заметный симптом — ночные судороги ног.

"Магний — это минерал, без которого невозможно расслабление мышц. Его нехватка приводит не только к физическому, но и к нервному напряжению", — отмечает диетолог Европейского общества клинического питания.

Почему возникает дефицит магния

Главная причина — нерациональное питание. Люди всё чаще заменяют полноценные приёмы пищи быстрыми перекусами, фастфудом и сладостями. При этом натуральные источники магния — крупы, орехи, зелень и бобовые — в рационе встречаются всё реже.

В сельскохозяйственных странах, где основу рациона составляют овощи и зерновые, таких проблем почти нет.

Средняя дневная норма магния составляет 300-350 мг, но каждый третий житель мегаполиса её не набирает.

Что снижает уровень магния

Даже при правильном питании магний можно быстро потерять. Его выведение усиливают:
• алкоголь и курение;
• диуретики (мочегонные препараты);
• стресс и повышенные физические нагрузки;
• избыток пищевых красителей и консервантов;
• недостаток белка в рационе.

Никотин особенно опасен: он вытесняет магний из клеток, нарушая баланс электролитов.

Почему магний важен для сосудов

Высокий уровень магния напрямую связан с низким уровнем холестерина и снижением риска образования тромбов. Минерал участвует в регулировании свёртываемости крови, улучшает эластичность сосудов и препятствует развитию атеросклероза.

Дефицит магния повышает вероятность спазмов сосудов мозга, а его достаточное количество — естественная профилактика инсультов и гипертонии.

"Пациенты с нормальным уровнем магния реже страдают сосудистыми спазмами и головными болями, особенно на фоне стрессов", — комментирует кардиолог НМИЦ профилактической медицины.

В каких продуктах больше всего магния

Чтобы поддерживать оптимальный уровень, важно включать в рацион следующие продукты:
• орехи (миндаль, грецкие, кешью);
• бобовые (фасоль, нут, горох);
• соевые продукты, включая тофу;
• шпинат, рукколу, зелёный лук;
• авокадо и цельные злаки;
• бурые водоросли — лидер по содержанию магния (до 900 мкг на 100 г).

Регулярное употребление этих продуктов помогает восполнить суточную норму без добавок.

Как быстро восполнить дефицит

При выраженной нехватке магния врачи рекомендуют биологически активные добавки или минеральные комплексы. Наиболее эффективно сочетание магния с кальцием и растительными экстрактами — это усиливает усвоение и делает воздействие мягким.

Достаточно нескольких миллилитров магниевого тоника в день, чтобы восполнить 100% дневной нормы.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: полагать, что спазмы пройдут сами.
Последствие: хронический дефицит магния может привести к аритмии и гипертонии.
Альтернатива: добавить в рацион богатые магнием продукты и при необходимости принимать БАДы.

Ошибка: пить кофе и алкоголь при приёме магниевых добавок.
Последствие: ускоренное выведение минерала.
Альтернатива: соблюдать водный баланс и сократить количество стимуляторов.

Ошибка: самостоятельно выбирать дозировку без консультации врача.
Последствие: риск нарушения баланса кальция и натрия.
Альтернатива: определять уровень магния по анализам крови.

Мифы и правда

Миф: магний нужен только для мышц.
Правда: он влияет на сердце, нервы, сосуды, обмен веществ и даже уровень сахара в крови.

Миф: достаточно есть шоколад для восполнения магния.
Правда: плитка шоколада содержит лишь малую часть дневной нормы и много сахара.

Миф: переизбыток магния неопасен.
Правда: при заболеваниях почек избыток может привести к нарушениям сердечного ритма.

Плюсы и минусы приёма магния

Плюсы Минусы
Снижает стресс и тревожность Возможна индивидуальная непереносимость
Укрепляет сосуды и сердце При передозировке возможны расстройства ЖКТ
Устраняет судороги и спазмы Требует контроля дозировки
Улучшает качество сна и концентрацию Не заменяет полноценное питание

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что не хватает магния?
Основные признаки — судороги, раздражительность, бессонница, учащённое сердцебиение и ломкость ногтей.

Можно ли получить магний только из пищи?
Да, если рацион сбалансирован. Но при хроническом стрессе и активных нагрузках может понадобиться дополнительный приём.

Когда лучше принимать магний — утром или вечером?
Вечером: он расслабляет мышцы и улучшает сон.

Можно ли сочетать магний с другими минералами?
Да, особенно с кальцием и витамином D, которые усиливают его усвоение.

Как долго нужно принимать магний?
Курс обычно длится 1-2 месяца, но при хроническом дефиците может быть продлён под контролем врача.

Магний — незаменимый элемент, от которого зависит стабильность работы нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем. Поддерживая его уровень с помощью питания или добавок, мы повышаем стрессоустойчивость, сохраняем здоровье сосудов и продлеваем активное долголетие.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Домашние животные
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
Джордж Клуни рассказал о конфликте с Фрэнком Синатрой: какой урок актёр получил от легенды шоу-бизнеса
Переключили на нейтраль, чтобы сберечь коробку: почему эффект оказался обратным
13-летняя дочь Киркорова покусилась на его вещи: какие ограничения поставил звёздный отец
Радиатор, который стал арт-объектом: 10 моделей, мимо которых невозможно пройти
Бледные ногти больше не спасут образ: новый тренд делает руки по-настоящему роскошными
Зима, что изменила мир: как замёрзшая река в Льеже подарила человечеству картофель фри
Он не модный суперфуд, но без него не работает ни сердце, ни нервы: витамин, который жизненно необходим
Огород без потерь: секретное соседство, которое продлевает жизнь картошке
Роботы захватили Японию: страна управляется операторами из Филиппин
Зарядка без скуки: как превратить утренние упражнения в игру, которую дети обожают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.