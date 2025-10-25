Первый признак деменции: это должно насторожить раньше, чем забывчивость

Деменция — одно из самых тревожных возрастных заболеваний XXI века. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, уже более 55 миллионов человек во всём мире живут с различными формами когнитивных нарушений, и это число растёт.

Большинство людей связывают деменцию с потерей памяти, но врачи утверждают: первые сигналы болезни могут появиться задолго до того, как человек начнёт что-то забывать.

"Самый ранний признак деменции и болезни Альцгеймера заключается не в том, что у нас плохая память, а в том, что мы легче теряемся", — обратил внимание эксперт по невропатии доктор Стивен Кабрал.

Потеря ориентации — тревожный симптом

По словам врача, лёгкая потеря ориентации в привычных местах — более точный ранний предвестник слабоумия, чем забывчивость. Речь идёт не о том, чтобы забыть, где лежат ключи, а о внезапной растерянности: человек может не понять, где находится, или не вспомнить дорогу домой по знакомому маршруту.

Это явление особенно опасно, потому что его легко списать на усталость или стресс. Но если такие эпизоды повторяются, стоит обратиться к неврологу. Потеря способности ориентироваться в пространстве связана с нарушениями в гиппокампе — области мозга, отвечающей за навигацию и память. Именно здесь чаще всего начинаются дегенеративные процессы при болезни Альцгеймера, сообщает mindmegette.hu.

Второстепенные, но не менее важные признаки

"Если человек больше не может парковаться ровно и испытывает трудности с управлением автомобилем, хотя раньше всё получалось, это может быть ранним признаком слабоумия", — сказал доктор Кабрал.

Нарушения координации, замедленные движения, трудности с подбором слов, снижение интереса к хобби — всё это может быть следствием начальных изменений в работе мозга. Эти симптомы нередко игнорируются, ведь они кажутся "мелочами", но именно из таких мелочей складывается клиническая картина ранней деменции.

Болезнь Альцгеймера и деменция: в чём разница?

Многие употребляют эти термины как синонимы, но между ними есть важное различие.

Деменция - это общий синдром, при котором ухудшаются когнитивные функции: память, мышление, речь, эмоциональный контроль и поведение.

Болезнь Альцгеймера - это один из видов деменции, который встречается чаще всего и составляет до 70% всех случаев.

Основные области, которые страдают при деменции:

• память и способность вспоминать недавние события;

• логическое мышление и планирование;

• речь и подбор слов;

• настроение, поведение, эмоциональный контроль;

• пространственная ориентация и координация движений.

Сравнение: деменция и болезнь Альцгеймера

Признак Деменция Болезнь Альцгеймера Суть Синдром, включающий разные формы когнитивных нарушений Конкретное заболевание, вызывающее деменцию Возраст начала Может развиться в любом возрасте, чаще после 60 лет Обычно начинается после 65 лет Основные симптомы Нарушение памяти, речи, поведения Потеря памяти, дезориентация, апатия Темп прогрессирования Зависит от причины Постепенный, но неуклонный Возможность лечения Иногда обратимая (при сосудистых нарушениях, дефиците витаминов) Неизлечима, но можно замедлить развитие

Ранние симптомы болезни Альцгеймера

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), на ранней стадии болезни Альцгеймера человек может:

забывать недавние события или разговоры; часто терять предметы; испытывать трудности с запоминанием имён и мест; многократно задавать один и тот же вопрос; терять уверенность в собственных решениях; отказываться от привычных занятий и общения.

Со временем меняется и характер: люди становятся раздражительными, тревожными или, наоборот, безразличными. Им становится сложнее выражать эмоции и контролировать настроение.

Советы шаг за шагом: как действовать при первых подозрениях

Наблюдайте за частотой симптомов. Если дезориентация или забывчивость повторяются, не ждите, что "само пройдёт". Обратитесь к неврологу. Врач проведёт тесты на память и мышление, при необходимости назначит МРТ или анализы. Проверьте уровень витаминов группы B и D. Их дефицит может усугублять когнитивные нарушения. Следите за сном. Хроническое недосыпание усиливает риск развития болезни Альцгеймера. Поддерживайте мозг активным. Кроссворды, настольные игры, изучение языков или игра на музыкальных инструментах активизируют нейронные связи. Сбалансируйте питание. В рационе должны быть омега-3 жирные кислоты, оливковое масло, орехи, овощи, ягоды и рыба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать дезориентацию на усталость.

Последствие: потеря времени, когда болезнь можно было замедлить.

Альтернатива: раннее обследование у невролога и когнитивные тесты.

Ошибка: лечиться самостоятельно "таблетками для памяти".

Последствие: бесполезные траты и упущенные возможности коррекции.

Альтернатива: терапия под контролем специалиста и назначение препаратов, улучшающих мозговое кровообращение.

Ошибка: изолировать пожилого человека, считая, что "ему так спокойнее".

Последствие: ускоренное ухудшение когнитивных функций.

Альтернатива: социальная активность, прогулки, занятия в группах здоровья.

А что если это не деменция?

Иногда симптомы, похожие на деменцию, оказываются обратимыми. Например, депрессия, недостаток витамина B12, заболевания щитовидной железы или побочные эффекты лекарств могут вызывать похожие проявления. Поэтому важно исключить другие причины, прежде чем ставить диагноз.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы Позволяет начать лечение вовремя Требует регулярных обследований Замедляет развитие симптомов Может вызывать тревогу у пациента Дает возможность семье подготовиться Не всегда есть доступ к специалистам Повышает качество жизни Не останавливает болезнь полностью

Мифы и правда

Миф: деменция — естественная часть старения.

Правда: это заболевание, а не норма. Старение не обязательно приводит к потере памяти.

Миф: ничего сделать нельзя.

Правда: при раннем вмешательстве можно замедлить ухудшение когнитивных функций.

Миф: только пожилые люди болеют.

Правда: деменция может начаться и в 40-50 лет, особенно при наследственной предрасположенности.

Исторический контекст

Термин "болезнь Альцгеймера" появился в начале XX века — в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, который впервые описал изменения в мозге своей пациентки с потерей памяти и ориентации. Сегодня диагностика шагнула далеко вперёд: существуют нейровизуализационные методы, позволяющие выявить патологию задолго до появления выраженных симптомов. В России развиваются программы когнитивного скрининга, а неврологи активно используют цифровые тесты и онлайн-мониторинг памяти.

3 интересных факта

Люди, ведущие активную умственную жизнь, в два раза реже сталкиваются с деменцией.

Регулярная физическая активность снижает риск болезни Альцгеймера на 30%.

Средиземноморская диета — одна из лучших стратегий для профилактики когнитивных нарушений.