Эти 3 ошибки при головной боли приводят к ужасным последствиям — больше так не делайте

Головная боль — знакомое состояние почти каждому человеку на планете. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, она хотя бы раз в жизни беспокоит каждого взрослого. Для большинства это не просто неприятное ощущение, а сигнал, что организм нуждается в отдыхе, внимании или лечении.

По словам врача-невролога «СМ-Клиника», кандидата медицинских наук Светланы Шаповаловой, боль возникает из-за раздражения нервных окончаний сосудов, мышц, оболочек мозга и других структур головы и шеи.

"Головная боль — это сигнал SOS от организма", — пояснила врач.

Основные причины: напряжение и мигрень

Две самые частые формы головной боли — головная боль напряжения и мигрень. Они нередко путаются, но на деле отличаются и по ощущениям, и по причинам.

Головная боль напряжения — это тупая, сдавливающая боль, будто голову стягивает тугой обруч. Обычно она симметрична, охватывает обе стороны головы, возникает после стресса, долгой работы за компьютером, недосыпания или тревоги.

Мигрень, напротив, проявляется как пульсирующая боль, чаще односторонняя. Она усиливается при физической активности и может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам.

"Мигрень — боль односторонняя и пульсирующая, усиливается при физической активности. Может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной восприимчивостью к свету, звукам, запахам", — рассказала специалист.

Приступ мигрени может длиться от нескольких часов до трёх суток и сильно снижает качество жизни, сообщает Газета.Ru.

Когда головная боль опасна

Иногда за обычной на первый взгляд болью скрываются серьёзные проблемы — от сосудистых нарушений до воспалений мозга. Врач-невролог предупреждает: если боль появилась внезапно и стала невыносимой, сопровождается онемением, нарушением речи или зрения, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

"Неотложная помощь необходима, когда головная боль возникла внезапно и проявлена высокой интенсивностью, если впервые появилась после 50 лет или сопровождается другими тревожными симптомами", — отметила Светлана Шаповалова.

К таким симптомам относятся:

спутанность сознания;

судороги;

высокая температура;

резкое ухудшение зрения;

боль, усиливающаяся при кашле или наклоне.

Особое внимание требуется пациентам с онкологическими заболеваниями и ВИЧ — у них головная боль может быть симптомом опасного осложнения.

Сравнение: мигрень и головная боль напряжения

Характеристика Мигрень Головная боль напряжения Локализация С одной стороны головы С обеих сторон Характер боли Пульсирующая, усиливается при движении Давящая, равномерная Симптомы Тошнота, светобоязнь, шумовая чувствительность Усталость, чувство сжатия Длительность От 4 часов до 3 суток От нескольких часов до дней Провокаторы Гормональные колебания, стресс, недосып Длительная работа, тревога, напряжение

Советы шаг за шагом: что делать при головной боли

Обеспечьте покой. Уйдите в тихую, затемнённую комнату, откройте окно и попробуйте прилечь. Используйте прохладный компресс. Влажная салфетка или лёд в полотенце на лбу и висках уменьшат спазм сосудов. Массируйте шею и плечи. Небольшой самомассаж или роликовый массажёр улучшат кровообращение. Попейте воды. Обезвоживание — частая причина головной боли. Заварите травяной чай. Мята, мелисса и ромашка обладают мягким успокаивающим эффектом. Примите обезболивающее, если боль не проходит. Подойдут препараты с ибупрофеном или парацетамолом — «Нурофен», «Ибуфен», «Панадол».

"Если боль сильная, можно принять обезболивающий безрецептурный препарат. Однако важно не злоупотреблять ими", — предупредила врач.

Частое использование анальгетиков (более 10–15 дней в месяц) может привести к абузусной головной боли — состоянию, когда лекарства сами становятся источником боли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить обезболивающие каждый раз при малейшей боли.

Последствие: развитие лекарственной зависимости и абузусной боли.

Альтернатива: определить причину боли и лечить первичный источник — стресс, шейный остеохондроз, нарушение сна.

Ошибка: терпеть сильную боль, не обращаясь к врачу.

Последствие: пропуск опасных заболеваний (инсульт, менингит, опухоль).

Альтернатива: консультация невролога и базовые обследования — МРТ, УЗИ сосудов шеи.

Ошибка: ограничиваться кофе и энергетиками для снятия усталости.

Последствие: сосудистые спазмы, бессонница, усиление боли.

Альтернатива: полноценный отдых, прогулки и адекватный сон.

А что если боль стала хронической?

Если головная боль повторяется чаще 15 раз в месяц, врачи говорят о хроническом течении. Это повод пройти полное обследование: оценить состояние сосудов, позвоночника, зрения, исключить гипертонию. Часто помогает комплексное лечение — медикаменты, физиотерапия, коррекция питания и психотерапия.

Хроническая боль нередко связана с перенапряжением шейных мышц. Здесь помогут массаж, остеопатия, лечебная гимнастика или специальные ортопедические подушки.

Плюсы и минусы популярных способов

Метод Плюсы Минусы Обезболивающие препараты Быстрое облегчение Риск лекарственной зависимости Травяные чаи и фитотерапия Натурально, мягкое действие Эффект не мгновенный Массаж и релаксация Улучшает кровообращение Требует регулярности Сон и отдых Восстанавливает силы Не всегда возможен при работе Медитация, дыхательные техники Снижает стресс и тревогу Нужно время на освоение

FAQ: часто задаваемые вопросы

— Почему болит голова при недосыпании?

Во сне регулируется уровень гормонов и сосудистый тонус. Недосып вызывает спазм сосудов и перенапряжение нервной системы.

— Можно ли лечить головную боль народными средствами?

Да, но только при лёгких формах. Подойдут компрессы, аромамасла, чаи. Если боль частая и сильная — нужно обследование.

— Что помогает при мигрени лучше всего?

Современные препараты триптановой группы — «Суматриптан», «Зомиг» и аналоги. Они действуют на сосуды мозга и быстро снимают приступ, но должны назначаться врачом.

Мифы и правда

Миф: головная боль — всегда от усталости.

Правда: нередко это симптом серьёзных нарушений, особенно при изменении зрения, речи или координации.

Миф: кофе помогает при любой боли.

Правда: кофеин иногда облегчает сосудистую боль, но при мигрени или гипертонии может усугубить состояние.

Миф: если боль прошла, к врачу идти не нужно.

Правда: даже разовые приступы могут сигнализировать о начинающихся проблемах.

Исторический контекст

Ещё древние египтяне описывали мигрень как «удар, поражающий половину головы». В Средние века врачи пытались лечить её кровопусканием, а в XIX веке применяли кофеин. Сегодня медицина располагает десятками препаратов и методов профилактики, а неврологи всё чаще говорят о важности психоэмоционального равновесия и сна.

3 интересных факта

Женщины страдают от мигрени в три раза чаще мужчин — во многом из-за гормональных колебаний.

Регулярные прогулки на свежем воздухе снижают частоту головной боли на 30%.

Самая короткая зафиксированная мигрень длилась 8 минут, а самая длинная — почти неделю.