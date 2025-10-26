Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить
Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании

Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом

9:45
Здоровье

Ощущение "песка" в глазах — один из самых частых поводов записаться к офтальмологу. Оно может появиться после длинного дня за экраном, на ветру, при ношении линз или как проявление заболеваний. Разбираемся по-человечески: почему так происходит, чем это опасно и как действовать, чтобы вернуть глазам комфорт и не проглядеть серьёзную проблему.

Женщина с раздражёнными глазами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с раздражёнными глазами

Что означает симптом "песка" на самом деле

В большинстве случаев речь идёт о синдроме сухого глаза (ССГ): слёзная плёнка становится нестабильной, рвётся раньше времени, роговица оголяется — и рецепторы "отвечают" жжением, резью, ощущением инородного тела. Виновата не только "маловодность" слезы, но и её качество: если жирный слой (секрет мейбомиевых желез) тонкий или "комками", слеза испаряется слишком быстро. Иногда ощущение песка связано с инфекцией, аллергией, микроповреждениями эпителия, лекарственными побочными эффектами или неполным смыканием век (лагофтальмом).

"Развитие этого синдрома может быть связано с нарушением состава или количества слезной жидкости.", — врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Светлана Миргородская.

Базовые причины: от "безобидных" до требующих врача

  • Синдром сухого глаза: дисфункция мейбомиевых желез, редкое мигание при работе за экраном, кондиционированный/пыльный воздух, гормональные колебания.
  • Неправильное ношение линз: просроченная замена, сон в "не тех" линзах, несовместимые растворы.
  • Инфекции и воспаления: конъюнктивит, блефарит, кератит — добавятся зуд/гной/светобоязнь.
  • Аллергия: зуд, слезотечение, отёк век, сезонность.
  • Лекарства: антигистаминные, гормональные капли, некоторые системные препараты "сушат" слизистую.
  • Лагофтальм: веки не смыкаются полностью во сне — роговица подсыхает.
  • Микротравмы: пыль, песок, мелкие соринки, "кошачья" царапина.

"Если чувство песка не проходит в течение нескольких дней, важно не заниматься самолечением, а обратиться к офтальмологу.", — врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Светлана Миргородская.

Сравнение: как отличить основные сценарии

Сценарий Что чувствуется На что смотреть Что делать сначала
Сухой глаз Песок, жжение к вечеру Лучше влага — легче; хуже в ветре/у кондиционера Искусственные слёзы, правило 20-20-20, увлажнение воздуха
Линзы "не дружат" Режет в линзах, без них легче Сроки замены, режим ношения, раствор Снять линзы, промыть, дать глазам отдых; к оптометристу
Аллергия Зуд + слезы Сезонность, контакт с аллергеном Промывание, холодные компрессы; антигистаминные по назначению
Инфекция Светобоязнь, выделения Склеенные ресницы утром, гной Срочно к врачу; не использовать линзы
Микротравма Колет в одной точке После ветра/песка/игр с питомцем Промыть, закрыть глаз, к офтальмологу в день обращения
Лагофтальм Утром "режет", днём легче Фото/видео сна: щель между веками Гель на ночь, "сонная" повязка; консультация врача

Советы шаг за шагом: возвращаем комфорт глазам

  1. Перезапустите "мигание". Каждые 20 минут — отрываемся от экрана на 20 секунд, смотрим на 6 метров (правило 20-20-20). Осознанно моргните 8-10 раз подряд.
  2. Увлажните среду. Поставьте увлажнитель (40-60%), уберите поток кондиционера с лица, на улице — очки-"экраны" от ветра.
  3. Подберите "правильные слёзы". Начните с безконсервантных искусственных слёз 3-6 раз в день; на ночь — гель. Если через 7-10 дней нет эффекта — к офтальмологу.
  4. Дружите с веками. Тёплые компрессы 5-10 минут + мягкий массаж кромки века (по назначению) разжижают секрет мейбомиевых желез.
  5. Проверьте линзы. Строгий режим замены, "сон — только в разрешённых", совместимые растворы, паузы без линз.
  6. Защитите роговицу во сне. При лагофтальме — гель/мазь на ночь, силиконовая повязка; корректирующие методы — по рекомендации врача.
  7. Не трите глаза. Руки — источник инфекции; вместо этого промойте стерильным раствором или искусственной слезой.
  8. Когда срочно к врачу. Односторонняя боль/резкая светобоязнь/затуманивание, гной, травма, не снимающееся "инородное тело", ухудшение в линзах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Капли "от красных глаз" с сосудосуживающим каждый день → медикаментозная сухость, "эффект отмены" → безконсервантные слёзы, сосудосуживающие — редко и по назначению.
  • Сон в дневных линзах → гипоксия роговицы, воспаление → ночные линзы только специальных типов; лучше очки для сна.
  • Самодельные растворы/физраствор "с кухни" → инфекция, кератит → только стерильные офтальмологические растворы.
  • Тёплые компрессы "до жара" → ожог века → 40-45 °C, проверять на запястье, таймер 5-10 минут.
  • "Перетерплю, само пройдёт" при боли/выделениях → язва роговицы → осмотр в ближайшие 24 часа.

А что если…?

  • Симптомы только в одном глазу?

Подозревайте микротравму, инородное тело, локальный кератит — офтальмолог нужен быстрее.

  • Вы в линзах и "песок" усиливается?

Снимите их сразу. До осмотра — никаких капель с анестетиками.

  • Обострилось во время простуды/аллергии?

Поддерживайте режим "слёз" + холодные компрессы; антигистаминные/стабилизаторы тучных клеток — строго по назначению.

  • Сухо по утрам?

Подозрение на лагофтальм или "ночную" экспозицию — гель на ночь, увлажнитель, "сонная" маска; к врачу.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы
Гигиена век + компрессы Адресно при МГД, доступно Нужна регулярность, эффект не моментальный
Искусственные слёзы Быстро облегчают, безопасно Действуют недолго, нужна кратность
Изменение среды (увлажнитель/очки) Работает на причину Требует "дисциплины" и вложений
"Красноглазные" капли (вазоконстрикторы) Быстро убирают красноту Усиливают сухость, риск "отката"
Самолечение антибиотиками/стероидами Иногда "случайно помогает" Маскирует симптомы, опасные осложнения

FAQ

Можно ли "пересушить" глаза искусственными слезами?

Нет, если это безконсервантные капли. Они восполняют дефицит плёнки и безопасны при длительном применении.

Как понять, что линзы "виноваты"?

Если без линз легче, а с ними "режет" и слезится — дайте глазам отдых, перепроверьте посадку/материал и режим смены у оптометриста.

Помогают ли витамины при "сухом глазе"?

Как монотерапия — нет. Но омега-3 и антиоксиданты полезны как дополнение к базовой терапии и гигиене век.

Мифы и правда

  • Миф: достаточно "увлажняющих" капель раз в день.
  • Правда: при ССГ нужна кратность и адресная работа с мейбомиевыми железами/средой.
  • Миф: если краснота прошла от "сосудосуживающих", значит глаза здоровы.
  • Правда: ушли сосуды, не причина; риск ребаунд-гиперемии.
  • Миф: линзы всегда портят глаза.
  • Правда: при правильном подборе и уходе линзы безопасны; проблемы — от нарушений режима.

Сон и психология

Недосып усиливает "песок": реже моргаем, глаз закрывается неполностью, кортизол меняет слёзную секрецию. Подсказка простая: 7-8 часов сна, гигиена вечерних экранов (тёплый спектр, правило 20-20-20, "без прокрутки" в постели) и прохладная комната — вклад не хуже капель.

3 интересных факта

  1. Мы моргаем ~12-18 раз в минуту, но при работе за экраном — вдвое реже; плёнка рвётся уже через 5-8 секунд.
  2. Жировой слой слезы толще утром — поэтому "песок" часто меньше в первые часы дня.
  3. Даже слабый встречный ветер ускоряет испарение слезы в 2-3 раза — отсюда "резь" на улице без очков.

Исторический контекст

  • XIX-XX вв.: описание мейбомиевых желез как "масляной фабрики" века.
  • 1995-2007: первые консенсусы по синдрому сухого глаза; стандартизация тестов разрыва плёнки.
  • 2017-2023: фокус на дисфункции мейбомиевых желез; аппаратные методики нагрева и эвакуации секрета, безконсервантные формулы, "умные" гели на ночь.

Ощущение "песка" — сигнал о нестабильной слёзной плёнке или воспалении. Начните с среды и привычек (увлажнение, мигание, "слёзы" без консервантов), проверьте линзы и гигиену век. Любая боль, светобоязнь, одностороннее ухудшение, выделения — повод для очного осмотра. Так вы не только снимете симптом, но и защитите зрение на годы вперёд.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ядерная ракета «Буревестник»: в РФ рассекречено новое оружие Судного дня
Силовые структуры
Ядерная ракета «Буревестник»: в РФ рассекречено новое оружие Судного дня
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Последние материалы
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить
Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.