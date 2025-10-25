Менопауза не приговор: как современные гормоны возвращают женщинам молодость

К 2030 году, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, менопаузу переживут около миллиарда женщин. Однако даже сегодня в обществе она остаётся темой, о которой говорят шёпотом. Восприятие менопаузы как признака старения и "конца женственности" приводит к замалчиванию симптомов и откладыванию визита к врачу.
Между тем этот период не обязательно должен сопровождаться дискомфортом — современные методы терапии позволяют прожить его спокойно и полноценно.
Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) восполняет дефицит эстрогена, прогестерона и тестостерона — гормонов, уровень которых снижается при менопаузе. Без них организм начинает реагировать приливами, бессонницей, раздражительностью, сухостью кожи и слизистых, снижением либидо и перепадами настроения.
"Заместительная гормональная терапия в период менопаузы — разумный подход, поскольку он выводит женщин из стрессовой и критической ситуации и возвращает им интерес к жизни и к себе", — сказала врач.
В России ЗГТ назначают после обследования, включающего анализы на гормоны, УЗИ органов малого таза и маммографию. Подбор дозировки и формы приёма — индивидуален. Сегодня доступны пероральные таблетки, вагинальные свечи, пластыри, гели и кремы. Самые известные препараты на рынке — "Фемостон", "Анжелик", "Эстрофем", "Климонорм" и другие, пишет terra.com.br.
Даже несмотря на высокую эффективность, ЗГТ остаётся темой с ореолом опасений. Многие женщины опасаются прибавки в весе или повышения риска рака. Эти страхи часто основаны на старых данных, которые не учитывали современный подход к подбору терапии.
"О гормональной терапии до сих пор существует множество мифов; многие пациенты обращаются к врачу, опасаясь набора веса или развития рака. Но ряд научных исследований доказывают, что риски при правильном применении ЗГТ минимальны", — отметил гинеколог Андре Винисиус.
Современные схемы ЗГТ безопасны для большинства женщин. Они не вызывают резких гормональных колебаний, не влияют на массу тела при сбалансированном питании и помогают предотвратить остеопороз и заболевания сердца.
|Форма терапии
|Как действует
|Для кого подходит
|Таблетки
|Удобны в приёме, работают системно
|Подходят при выраженных симптомах
|Пластыри
|Мягко вводят гормон через кожу
|Для тех, у кого проблемы с ЖКТ
|Гели и кремы
|Локальное воздействие, быстрое действие
|При сухости кожи, снижении либидо
|Вагинальные свечи
|Увлажняют и восстанавливают слизистую
|При дискомфорте и сухости влагалища
Обратитесь к гинекологу-эндокринологу. Специалист проведёт обследование и подберёт схему лечения.
Пройдите маммографию и УЗИ — это обязательные этапы перед началом приёма гормонов.
Начните с минимальной дозировки. При необходимости врач скорректирует курс.
Дополните терапию витамином D, кальцием и омегой-3 — они поддерживают кости и сосуды.
Не забывайте о физической активности и сбалансированном питании — они снижают риски побочных эффектов.
Ошибка: Приём гормональных препаратов без назначения врача.
Последствие: Нарушение гормонального фона, риск тромбозов.
Альтернатива: Только назначение под контролем гинеколога и регулярные обследования.
Ошибка: Отказ от терапии из-за страха "постареть быстрее".
Последствие: Усиление приливов, бессонницы, депрессии.
Альтернатива: Современная ЗГТ, адаптированная под индивидуальные показатели здоровья.
Ошибка: Игнорирование дефицита кальция и витамина D.
Последствие: Хрупкость костей и риск переломов.
Альтернатива: Комплексное лечение с нутрицевтиками — "Витрум Остеомаг", "Кальций Д3 Никомед", "Солгар Витамин D3".
Если признаки менопаузы появляются до 45 лет — это ранняя менопауза. Она может быть связана с наследственностью, стрессом, курением или операциями на яичниках. В таких случаях ЗГТ особенно важна: раннее падение эстрогенов ускоряет старение кожи, повышает риск остеопороза и болезней сердца. Своевременная терапия помогает компенсировать потерю гормонов и сохранить здоровье.
|Плюсы
|Минусы
|Уменьшает приливы и бессонницу
|Требует регулярного наблюдения
|Улучшает состояние кожи, волос и слизистых
|Не подходит при некоторых онкозаболеваниях
|Поддерживает кости и сосуды
|Возможна индивидуальная непереносимость
|Повышает либидо и настроение
|Стоимость некоторых препаратов выше средней
|Замедляет процессы старения
|Необходим контроль анализов каждые 6-12 месяцев
— Как понять, что пора начинать ЗГТ?
Если приливы, потливость, тревожность и бессонница начинают мешать жизни, стоит обратиться к врачу. Главное — не ждать, пока симптомы станут невыносимыми.
— Можно ли совмещать ЗГТ с БАДами?
Да, но только после консультации. Например, фитопрепараты с фитоэстрогенами ("Менсе", "Фемивелл") иногда назначают вместе с низкими дозами гормонов.
— Сколько длится терапия?
Средняя продолжительность — от 3 до 7 лет. Но у каждой женщины свой ритм: врач ориентируется на анализы и общее самочувствие.
Миф: гормоны вызывают рак.
Правда: при индивидуальном подборе и контроле со стороны врача риск не выше, чем у женщин без терапии.
Миф: от гормонов толстеют.
Правда: увеличение веса связано не с препаратами, а с возрастными изменениями обмена веществ. Правильное питание и физическая активность компенсируют это.
Миф: ЗГТ нужна только при сильных симптомах.
Правда: даже лёгкие проявления могут ухудшить качество жизни и повлиять на здоровье костей и сердца.
Первые гормональные препараты для женщин появились в 1960-х годах, но долгое время использовались без чётких схем. В начале 2000-х исследования пересмотрели подход: теперь ЗГТ подбирается индивидуально и считается эффективной при раннем начале терапии — в первые 10 лет после менопаузы.
В России программы для женщин в климактерическом периоде развиваются активно: в крупных городах работают специализированные центры менопаузы, а в аптеках можно найти широкий выбор как рецептурных, так и натуральных средств.
