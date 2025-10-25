Менопауза не приговор: как современные гормоны возвращают женщинам молодость

К 2030 году, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, менопаузу переживут около миллиарда женщин. Однако даже сегодня в обществе она остаётся темой, о которой говорят шёпотом. Восприятие менопаузы как признака старения и "конца женственности" приводит к замалчиванию симптомов и откладыванию визита к врачу.

Между тем этот период не обязательно должен сопровождаться дискомфортом — современные методы терапии позволяют прожить его спокойно и полноценно.

Как работает заместительная гормональная терапия

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) восполняет дефицит эстрогена, прогестерона и тестостерона — гормонов, уровень которых снижается при менопаузе. Без них организм начинает реагировать приливами, бессонницей, раздражительностью, сухостью кожи и слизистых, снижением либидо и перепадами настроения.

"Заместительная гормональная терапия в период менопаузы — разумный подход, поскольку он выводит женщин из стрессовой и критической ситуации и возвращает им интерес к жизни и к себе", — сказала врач.

В России ЗГТ назначают после обследования, включающего анализы на гормоны, УЗИ органов малого таза и маммографию. Подбор дозировки и формы приёма — индивидуален. Сегодня доступны пероральные таблетки, вагинальные свечи, пластыри, гели и кремы. Самые известные препараты на рынке — "Фемостон", "Анжелик", "Эстрофем", "Климонорм" и другие, пишет terra.com.br.

Почему женщины боятся гормонов

Даже несмотря на высокую эффективность, ЗГТ остаётся темой с ореолом опасений. Многие женщины опасаются прибавки в весе или повышения риска рака. Эти страхи часто основаны на старых данных, которые не учитывали современный подход к подбору терапии.

"О гормональной терапии до сих пор существует множество мифов; многие пациенты обращаются к врачу, опасаясь набора веса или развития рака. Но ряд научных исследований доказывают, что риски при правильном применении ЗГТ минимальны", — отметил гинеколог Андре Винисиус.

Современные схемы ЗГТ безопасны для большинства женщин. Они не вызывают резких гормональных колебаний, не влияют на массу тела при сбалансированном питании и помогают предотвратить остеопороз и заболевания сердца.

Сравнение форм ЗГТ

Форма терапии Как действует Для кого подходит Таблетки Удобны в приёме, работают системно Подходят при выраженных симптомах Пластыри Мягко вводят гормон через кожу Для тех, у кого проблемы с ЖКТ Гели и кремы Локальное воздействие, быстрое действие При сухости кожи, снижении либидо Вагинальные свечи Увлажняют и восстанавливают слизистую При дискомфорте и сухости влагалища

Советы шаг за шагом: как начать терапию

Обратитесь к гинекологу-эндокринологу. Специалист проведёт обследование и подберёт схему лечения. Пройдите маммографию и УЗИ — это обязательные этапы перед началом приёма гормонов. Начните с минимальной дозировки. При необходимости врач скорректирует курс. Дополните терапию витамином D, кальцием и омегой-3 — они поддерживают кости и сосуды. Не забывайте о физической активности и сбалансированном питании — они снижают риски побочных эффектов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Приём гормональных препаратов без назначения врача.

Последствие: Нарушение гормонального фона, риск тромбозов.

Альтернатива: Только назначение под контролем гинеколога и регулярные обследования.

Ошибка: Отказ от терапии из-за страха "постареть быстрее".

Последствие: Усиление приливов, бессонницы, депрессии.

Альтернатива: Современная ЗГТ, адаптированная под индивидуальные показатели здоровья.

Ошибка: Игнорирование дефицита кальция и витамина D.

Последствие: Хрупкость костей и риск переломов.

Альтернатива: Комплексное лечение с нутрицевтиками — "Витрум Остеомаг", "Кальций Д3 Никомед", "Солгар Витамин D3".

А что если менопауза наступила рано?

Если признаки менопаузы появляются до 45 лет — это ранняя менопауза. Она может быть связана с наследственностью, стрессом, курением или операциями на яичниках. В таких случаях ЗГТ особенно важна: раннее падение эстрогенов ускоряет старение кожи, повышает риск остеопороза и болезней сердца. Своевременная терапия помогает компенсировать потерю гормонов и сохранить здоровье.

Плюсы и минусы ЗГТ

Плюсы Минусы Уменьшает приливы и бессонницу Требует регулярного наблюдения Улучшает состояние кожи, волос и слизистых Не подходит при некоторых онкозаболеваниях Поддерживает кости и сосуды Возможна индивидуальная непереносимость Повышает либидо и настроение Стоимость некоторых препаратов выше средней Замедляет процессы старения Необходим контроль анализов каждые 6-12 месяцев

Часто задаваемые вопросы

— Как понять, что пора начинать ЗГТ?

Если приливы, потливость, тревожность и бессонница начинают мешать жизни, стоит обратиться к врачу. Главное — не ждать, пока симптомы станут невыносимыми.

— Можно ли совмещать ЗГТ с БАДами?

Да, но только после консультации. Например, фитопрепараты с фитоэстрогенами ("Менсе", "Фемивелл") иногда назначают вместе с низкими дозами гормонов.

— Сколько длится терапия?

Средняя продолжительность — от 3 до 7 лет. Но у каждой женщины свой ритм: врач ориентируется на анализы и общее самочувствие.

Мифы и правда

Миф: гормоны вызывают рак.

Правда: при индивидуальном подборе и контроле со стороны врача риск не выше, чем у женщин без терапии.

Миф: от гормонов толстеют.

Правда: увеличение веса связано не с препаратами, а с возрастными изменениями обмена веществ. Правильное питание и физическая активность компенсируют это.

Миф: ЗГТ нужна только при сильных симптомах.

Правда: даже лёгкие проявления могут ухудшить качество жизни и повлиять на здоровье костей и сердца.

Исторический контекст

Первые гормональные препараты для женщин появились в 1960-х годах, но долгое время использовались без чётких схем. В начале 2000-х исследования пересмотрели подход: теперь ЗГТ подбирается индивидуально и считается эффективной при раннем начале терапии — в первые 10 лет после менопаузы.

В России программы для женщин в климактерическом периоде развиваются активно: в крупных городах работают специализированные центры менопаузы, а в аптеках можно найти широкий выбор как рецептурных, так и натуральных средств.

3 интересных факта

Женщины, продолжающие ЗГТ более пяти лет, имеют на 30% меньше переломов бедра.

Эстрогены помогают коже удерживать влагу — именно поэтому кожа после терапии становится плотнее и менее сухой.

После прекращения ЗГТ эффект сохраняется ещё несколько лет, если соблюдать здоровый образ жизни.