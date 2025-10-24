Неочевидный предвестник: этот сигнал организма предупреждает о проблемах с суставами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Хруст в суставах не всегда свидетельствует о болезни — в большинстве случаев он связан с естественными процессами, но иногда может указывать на начало артроза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-ортопед, член Российской Гильдии Протезистов-Ортопедов Тимур Гришин.

Колено
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колено

Он пояснил, что причины хруста в суставах могут быть различными. Иногда звук возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной жидкости — это физиологическое явление, не требующее лечения. В других случаях хруст связан с врожденной слабостью соединительной ткани, из-за чего суставы становятся гипермобильными. Однако наиболее частая причина — изнашивание суставных поверхностей, характерное для артроза.

"Хруст может быть вызван как безопасными, так и патологическими причинами. Безопасен он, когда связан с пузырьками газа внутри сустава — такое бывает у многих и не требует лечения. А вот если в организме мало коллагена или начинается износ хряща, сустав становится нестабилен, и это уже может говорить о дисплазии или артрозе", — объяснил Гришин.

Он подчеркнул, что специально вызывать хруст, например, щелкать пальцами, не стоит — это может ускорить разрушение суставных поверхностей. По его словам, при регулярных или болезненных хрустах необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

"Если суставы начинают хрустеть чаще и появляются болевые ощущения, лучше не откладывать визит к специалисту. На ранней стадии суставные изменения еще поддаются лечению, а запущенный процесс может перейти в хроническую форму, которую исправить гораздо сложнее", — заключил Гришин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
