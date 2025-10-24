Каждая чашка кофе может стоить здоровья: что попадает в организм вместе с напитками

Микропластик, попадающий в организм с пищей и напитками, способен задерживаться в желудочно-кишечном тракте, нарушая микрофлору и обмен веществ. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.
Ранее издание SN Applied Sciences сообщило, что ученые из Индии в ходе исследований обнаружили, что пакетированный чай и горячие напитки из бумажных стаканчиков значительно увеличивают попадание микропластика в организм.
По словам Беляевой, микропластик, попадающий с напитками или продуктами, чаще всего остается в желудочно-кишечном тракте. Такие частицы не перевариваются и могут накапливаться, влияя на микрофлору кишечника и обменные процессы.
"Частицы микропластика не перевариваются и не выводятся из организма, из-за чего оседают в кишечнике. Они нарушают баланс микрофлоры и могут приводить к расстройствам пищеварения. В результате повышается риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта", — пояснила Беляева.
Она добавила, что избавиться от микропластика в организме сложно, однако снизить его влияние помогает правильное питание. Врач посоветовала включать в рацион больше растительной пищи, содержащей клетчатку, и кисломолочные продукты, которые поддерживают микрофлору и способствуют естественному очищению кишечника. Кроме того, по возможности необходимо ограничивать использование одноразовой посуды.
