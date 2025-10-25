У каждого восьмого — сигнал беды: обычный симптом повышает риск инфаркта на четверть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:18
Здоровье

Обычная изжога, на которую многие не обращают внимания, может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Новое исследование учёных из больницы Джефферсона Эйнштейна (США) выявило: люди, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), имеют на 27% более высокий риск инфаркта миокарда, чем те, у кого подобных симптомов нет.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Что показало исследование

Систематический обзор, опубликованный в журнале JGH Open, охватил более 1,3 миллиона человек. Анализ показал, что хроническая изжога и кислая отрыжка — не просто проявления проблем с пищеварением, а сигналы воспалительного процесса, который может воздействовать на сердечно-сосудистую систему.

"Мы обнаружили значимую связь между симптомами ГЭРБ и повышенным риском ишемической болезни сердца и инфаркта. Вероятно, это связано с хроническим воспалением и окислительным стрессом", — говорится в отчёте исследовательской группы.

Учёные полагают, что постоянное раздражение слизистой пищевода при рефлюксе сопровождается системным воспалением, которое затрагивает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза — процесса, при котором в артериях накапливаются липидные бляшки, мешающие нормальному кровотоку к сердцу.

Почему ГЭРБ так распространена

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — одно из самых частых заболеваний ЖКТ. Она возникает, когда нижний пищевой сфинктер ослабевает и желудочная кислота регулярно попадает в пищевод. Это вызывает изжогу, кислую отрыжку, кашель или боль за грудиной, которую нередко путают с сердечной.

По данным Всемирной гастроэнтерологической организации, ГЭРБ встречается примерно у каждого восьмого взрослого — то есть у 12-15% населения планеты.

К факторам риска относятся:

  • лишний вес и ожирение;
  • курение и злоупотребление кофеином;
  • поздние ужины и переедание;
  • хронический стресс;
  • некоторые лекарства (в частности, анальгетики и спазмолитики).

"Многие годы рефлюкс считался лишь неприятным, но безобидным симптомом. Однако накопленные данные показывают, что это хроническое состояние, способное влиять на сердце через воспалительные механизмы", — отмечает гастроэнтеролог доктор Линн Дэвис, соавтор анализа.

Как желудок влияет на сердце

Учёные считают, что воспаление и окислительный стресс — ключевые звенья, связывающие пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

  • При ГЭРБ активируются воспалительные цитокины, которые повреждают эндотелий сосудов.
  • Нарушается баланс между выработкой оксида азота и свободных радикалов — возникает эндотелиальная дисфункция.
  • Это приводит к накоплению холестериновых бляшек и увеличивает вероятность спазма коронарных артерий.

Таким образом, хронический рефлюкс может стать "спусковым крючком" сердечных событий, особенно у людей с другими факторами риска — гипертонией, диабетом и ожирением.

Роль лекарств: возможно, двойной риск

Некоторые препараты, применяемые для лечения ГЭРБ, тоже вызывают опасения. Речь идёт о ингибиторах протонной помпы (ИПП) — средствах, снижающих кислотность желудочного сока. Хотя они эффективны при изжоге, часть исследований связывает их с повышенным риском сердечно-сосудистых событий при длительном применении.

"Пока нет однозначных доказательств, но возможное влияние ИПП на метаболизм азота и функцию сосудов требует дополнительного изучения", — поясняют авторы исследования.

Что делать, если у вас изжога

Если изжога возникает чаще двух раз в неделю, это повод обратиться к гастроэнтерологу. Самолечение антацидами или постоянный приём ИПП без контроля врача может привести к тому, что причина останется не выявленной.

5 шагов для снижения риска

  • Контролируйте вес: каждый лишний килограмм усиливает давление на желудок.
  • Избегайте переедания и поздних ужинов: между приёмом пищи и сном должно проходить не менее трёх часов.
  • Ограничьте кофе, алкоголь и жирную пищу: они расслабляют нижний пищевой сфинктер.
  • Бросьте курить: никотин усиливает секрецию кислоты и снижает тонус мышц пищевода.
  • Регулярно обследуйте сердце: особенно если есть боли за грудиной или одышка — симптомы ГЭРБ легко спутать с признаками инфаркта.

Когда обращаться к врачу немедленно

  • Боль за грудиной, иррадиирующая в руку или спину;
  • Одышка, потливость, чувство сдавления;
  • Резкое ухудшение самочувствия при физической нагрузке.

Даже если симптомы похожи на изжогу, они могут указывать на острый коронарный синдром — опасное для жизни состояние.

ГЭРБ и риск сердечных заболеваний

Показатель Люди без ГЭРБ Пациенты с ГЭРБ
Риск инфаркта миокарда 1,0 (условная норма) ↑ 1,27 раза
Частота хронического воспаления сосудов Низкая Повышенная
Окислительный стресс Умеренный Выраженный
Использование ИПП Редко Часто (возможен доп. риск)

Три интересных факта

  • Первое описание симптомов, похожих на ГЭРБ, встречается ещё у Гиппократа.
  • Изжога часто маскируется под сердечные боли — до 30% пациентов кардиологических отделений в итоге получают гастроэнтерологический диагноз.
  • Привычка пить соду "от изжоги" может привести к щелочному ожогу слизистой.

Исторический контекст

  • Термин "гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь" введён в 1930-х годах.
  • В 1980-х появились первые ингибиторы протонной помпы, сделавшие лечение симптомов эффективным.
  • В 2025 году опубликовано крупнейшее исследование, подтвердившее связь ГЭРБ с повышенным риском инфаркта.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
