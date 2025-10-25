У каждого восьмого — сигнал беды: обычный симптом повышает риск инфаркта на четверть

6:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычная изжога, на которую многие не обращают внимания, может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Новое исследование учёных из больницы Джефферсона Эйнштейна (США) выявило: люди, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), имеют на 27% более высокий риск инфаркта миокарда, чем те, у кого подобных симптомов нет.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Что показало исследование

Систематический обзор, опубликованный в журнале JGH Open, охватил более 1,3 миллиона человек. Анализ показал, что хроническая изжога и кислая отрыжка — не просто проявления проблем с пищеварением, а сигналы воспалительного процесса, который может воздействовать на сердечно-сосудистую систему.

"Мы обнаружили значимую связь между симптомами ГЭРБ и повышенным риском ишемической болезни сердца и инфаркта. Вероятно, это связано с хроническим воспалением и окислительным стрессом", — говорится в отчёте исследовательской группы.

Учёные полагают, что постоянное раздражение слизистой пищевода при рефлюксе сопровождается системным воспалением, которое затрагивает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза — процесса, при котором в артериях накапливаются липидные бляшки, мешающие нормальному кровотоку к сердцу.

Почему ГЭРБ так распространена

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — одно из самых частых заболеваний ЖКТ. Она возникает, когда нижний пищевой сфинктер ослабевает и желудочная кислота регулярно попадает в пищевод. Это вызывает изжогу, кислую отрыжку, кашель или боль за грудиной, которую нередко путают с сердечной.

По данным Всемирной гастроэнтерологической организации, ГЭРБ встречается примерно у каждого восьмого взрослого — то есть у 12-15% населения планеты.

К факторам риска относятся:

лишний вес и ожирение;

курение и злоупотребление кофеином;

поздние ужины и переедание;

хронический стресс;

некоторые лекарства (в частности, анальгетики и спазмолитики).

"Многие годы рефлюкс считался лишь неприятным, но безобидным симптомом. Однако накопленные данные показывают, что это хроническое состояние, способное влиять на сердце через воспалительные механизмы", — отмечает гастроэнтеролог доктор Линн Дэвис, соавтор анализа.

Как желудок влияет на сердце

Учёные считают, что воспаление и окислительный стресс — ключевые звенья, связывающие пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

При ГЭРБ активируются воспалительные цитокины, которые повреждают эндотелий сосудов.

Нарушается баланс между выработкой оксида азота и свободных радикалов — возникает эндотелиальная дисфункция.

Это приводит к накоплению холестериновых бляшек и увеличивает вероятность спазма коронарных артерий.

Таким образом, хронический рефлюкс может стать "спусковым крючком" сердечных событий, особенно у людей с другими факторами риска — гипертонией, диабетом и ожирением.

Роль лекарств: возможно, двойной риск

Некоторые препараты, применяемые для лечения ГЭРБ, тоже вызывают опасения. Речь идёт о ингибиторах протонной помпы (ИПП) — средствах, снижающих кислотность желудочного сока. Хотя они эффективны при изжоге, часть исследований связывает их с повышенным риском сердечно-сосудистых событий при длительном применении.

"Пока нет однозначных доказательств, но возможное влияние ИПП на метаболизм азота и функцию сосудов требует дополнительного изучения", — поясняют авторы исследования.

Что делать, если у вас изжога

Если изжога возникает чаще двух раз в неделю, это повод обратиться к гастроэнтерологу. Самолечение антацидами или постоянный приём ИПП без контроля врача может привести к тому, что причина останется не выявленной.

5 шагов для снижения риска

Контролируйте вес: каждый лишний килограмм усиливает давление на желудок.

каждый лишний килограмм усиливает давление на желудок. Избегайте переедания и поздних ужинов: между приёмом пищи и сном должно проходить не менее трёх часов.

между приёмом пищи и сном должно проходить не менее трёх часов. Ограничьте кофе, алкоголь и жирную пищу: они расслабляют нижний пищевой сфинктер.

они расслабляют нижний пищевой сфинктер. Бросьте курить: никотин усиливает секрецию кислоты и снижает тонус мышц пищевода.

никотин усиливает секрецию кислоты и снижает тонус мышц пищевода. Регулярно обследуйте сердце: особенно если есть боли за грудиной или одышка — симптомы ГЭРБ легко спутать с признаками инфаркта.

Когда обращаться к врачу немедленно

Боль за грудиной, иррадиирующая в руку или спину;

Одышка, потливость, чувство сдавления;

Резкое ухудшение самочувствия при физической нагрузке.

Даже если симптомы похожи на изжогу, они могут указывать на острый коронарный синдром — опасное для жизни состояние.

ГЭРБ и риск сердечных заболеваний

Показатель Люди без ГЭРБ Пациенты с ГЭРБ Риск инфаркта миокарда 1,0 (условная норма) ↑ 1,27 раза Частота хронического воспаления сосудов Низкая Повышенная Окислительный стресс Умеренный Выраженный Использование ИПП Редко Часто (возможен доп. риск)

Три интересных факта

Первое описание симптомов, похожих на ГЭРБ, встречается ещё у Гиппократа.

Изжога часто маскируется под сердечные боли — до 30% пациентов кардиологических отделений в итоге получают гастроэнтерологический диагноз.

Привычка пить соду "от изжоги" может привести к щелочному ожогу слизистой.

Исторический контекст

Термин "гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь" введён в 1930-х годах.

В 1980-х появились первые ингибиторы протонной помпы, сделавшие лечение симптомов эффективным.

В 2025 году опубликовано крупнейшее исследование, подтвердившее связь ГЭРБ с повышенным риском инфаркта.