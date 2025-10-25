У каждого восьмого — сигнал беды: обычный симптом повышает риск инфаркта на четверть

Обычная изжога, на которую многие не обращают внимания, может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Новое исследование учёных из больницы Джефферсона Эйнштейна (США) выявило: люди, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), имеют на 27% более высокий риск инфаркта миокарда, чем те, у кого подобных симптомов нет.
Систематический обзор, опубликованный в журнале JGH Open, охватил более 1,3 миллиона человек. Анализ показал, что хроническая изжога и кислая отрыжка — не просто проявления проблем с пищеварением, а сигналы воспалительного процесса, который может воздействовать на сердечно-сосудистую систему.
"Мы обнаружили значимую связь между симптомами ГЭРБ и повышенным риском ишемической болезни сердца и инфаркта. Вероятно, это связано с хроническим воспалением и окислительным стрессом", — говорится в отчёте исследовательской группы.
Учёные полагают, что постоянное раздражение слизистой пищевода при рефлюксе сопровождается системным воспалением, которое затрагивает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза — процесса, при котором в артериях накапливаются липидные бляшки, мешающие нормальному кровотоку к сердцу.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — одно из самых частых заболеваний ЖКТ. Она возникает, когда нижний пищевой сфинктер ослабевает и желудочная кислота регулярно попадает в пищевод. Это вызывает изжогу, кислую отрыжку, кашель или боль за грудиной, которую нередко путают с сердечной.
По данным Всемирной гастроэнтерологической организации, ГЭРБ встречается примерно у каждого восьмого взрослого — то есть у 12-15% населения планеты.
К факторам риска относятся:
"Многие годы рефлюкс считался лишь неприятным, но безобидным симптомом. Однако накопленные данные показывают, что это хроническое состояние, способное влиять на сердце через воспалительные механизмы", — отмечает гастроэнтеролог доктор Линн Дэвис, соавтор анализа.
Учёные считают, что воспаление и окислительный стресс — ключевые звенья, связывающие пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.
Таким образом, хронический рефлюкс может стать "спусковым крючком" сердечных событий, особенно у людей с другими факторами риска — гипертонией, диабетом и ожирением.
Некоторые препараты, применяемые для лечения ГЭРБ, тоже вызывают опасения. Речь идёт о ингибиторах протонной помпы (ИПП) — средствах, снижающих кислотность желудочного сока. Хотя они эффективны при изжоге, часть исследований связывает их с повышенным риском сердечно-сосудистых событий при длительном применении.
"Пока нет однозначных доказательств, но возможное влияние ИПП на метаболизм азота и функцию сосудов требует дополнительного изучения", — поясняют авторы исследования.
Если изжога возникает чаще двух раз в неделю, это повод обратиться к гастроэнтерологу. Самолечение антацидами или постоянный приём ИПП без контроля врача может привести к тому, что причина останется не выявленной.
Даже если симптомы похожи на изжогу, они могут указывать на острый коронарный синдром — опасное для жизни состояние.
|Показатель
|Люди без ГЭРБ
|Пациенты с ГЭРБ
|Риск инфаркта миокарда
|1,0 (условная норма)
|↑ 1,27 раза
|Частота хронического воспаления сосудов
|Низкая
|Повышенная
|Окислительный стресс
|Умеренный
|Выраженный
|Использование ИПП
|Редко
|Часто (возможен доп. риск)
